Sevastova Maljorkas turnīra pusfinālā trīs setu cīņā piekāpjas Keninai

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova sestdien Maljorkas "International" sērijas turnīra pusfinālā ar rezultātu 4-6, 6-4, 2-6 piekāpās ASV tenisistei Sofijai Keninai.

Pērn Sevastova Maljorkā spēlēja finālā, līdz ar to viņai izdevās aizstāvēt 110 no 180 WTA ranga punktiem.

Abām tenisistēm šī bija pirmā savstarpējā spēle. Sevastova pasaules rangā ieņem 12.vietu, bet Kenina ir 30. pozīcijā.

Sevastova pirmajā setā nonāca iedzinējos jau ceturtajā geimā, un šo deficītu atspēlēt neizdevās. Viņa seta izskaņā atspēlēja vairākas setbumbas, tomēr ar piekto piegājienu Kenina tomēr spēja gūt uzvaru nesošo punktu.

Otrā seta sākumā Sevastova neizmantoja trīs breikbumbas, un pēc šīs epizodes viņas spēle pajuka, kas veicināja nonākšanu iedzinējos ar 1-4. Tomēr viņa atguvās un uzvarēja piecus geimus pēc kārtas, pagarinot maču. Tomēr trešajā setā Kenina kortā atgriezās ar pārliecinošām darbībām, kas deva vadību ar 4-0. No tāda trieciena liepājniece neatguvās.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu spēles aprakstu.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 6-4, 2-6. Sevastova zaudē maču. Sevastova darbojas agresīvi un guva skaistu punktu ar sitienu no labās. Kenina mirkli vēlāk sita ārpus laukuma, taču tad Sevastovai neizdevās serves uzņemšana. Sevastova ar sitienu pašā laukuma stūrī panāca breika iespēju, bet neveiksme serves uzņemšanā neļāva to realizēt. Kenina ar servi ieguva mačbumbu, un ar vēl vienu servi viņa to realizēja.

https://twitter.com/WTA/status/1142453245433880576

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 6-4, 2-5Kenina lieliski iesāka Sevastovas serves geimu, bet saīsinātais sitiens viņai deva 30:0. Sevastova ar servi punktu atguva, tam sekoja ASV sportistes sitiens ārpus laukuma. Sevastova labi servēja un pagarināja spēli.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 6-4, 1-5Kenina ar trīs servēm panāca 40:0, bet tad viņa ar saīsināto sitienu pietuvojās uzvarai mačā.

https://twitter.com/WTA/status/1142450983189880832

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 6-4, 1-4Sevastova ar lielisku servēšanu beidzot uzvarēja geimu.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 6-4, 0-4.Kenina ar labiem uzbrukumiem panāca rezultātu 30:0, bet tad viņa divās epizodes pēc kārtas sita ārpus laukuma. Sevastovai neizdevās tikt galā ar nākamajām servēm, un viņa nonāca ļoti nepatīkamā situācijā.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 6-4, 0-3. Sevastova vēlreiz zaudē serves geimu. Sevastova no labās lieliski trāpīja un guva "tīru" punktu, tomēr pēc tam viņa trāpīja tīklā. Liepājniece rupji kļūdījās pie tīkla. Tad viņa lieliski nocīnījās un uzņēma sarežģītu sitienu, bet izspēles noslēgumā guva punktu (30:30). Sevastovai neizdevās sitiens no labās, kas Keninai deva breikbumbu. Kenina to realizēja ar lielisku serves uzņemšanu.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 6-4, 0-2.Sevastova pie rezultāta 0:40 trāpīja pa sāna līniju un guva savu pirmo punktu geimā. Pagarināt geimu neizdevās, jo serves uzņemšanā viņa sita tīklā.

https://twitter.com/WTA/status/1142447355188240384

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 6-4, 0-1. Sevastova zaudē serves geimu. Kenina kortā atgriezās ar atgūtu pārliecību uzbrūkošajos sitienos, un viņai izdevās iegūt divkāršo breikbumbu. Garā izspēlē viņa asā leņķī sita ārpus laukuma, tad sekoja auts sitienā no aizsardzības pozīcijas. Sevastova sita tīklā, dodot pretiniecei vēl vienu breika iespēju, ko šoreiz Kenina izmantoja.

Sākas 3. sets.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 6-4. Sevastova uzvar 2. setu. Kenina devās tuvāk tīklam un precīzi uzbruka no labās, tam sekoja vēl viena veiksmīga epizode viņai. Sevastova guva punktu pēc pretinieces dubultkļūdas, bet Kenina panāca 40:15. Latvijas tenisiste turpinājumā rezultātu izlīdzināja, bet tad pēc Keninas sitiena no labās ārpus laukuma ieguva setbumbu. ASV tenisiste vēlreiz kļūdījās, sitot ārpus laukuma, un zaudēja 2. setu.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 5-4.Kenina ar labām serves uzņemšanām atspēlējās no 0:30 un panāca 30:30. Tad ASV tenisiste divreiz sita tīklā.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 4-4. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova izdevās uzņemt serves un izspēlēs panākt pretinieces kļūdas. Liepājniece panāca rezultātu 40:0, un šoreiz viņai izdevās izmantot breika iespēju - viņa sita no labās pa diagonāli un guva "tīru" punktu.

https://twitter.com/WTA/status/1142443062079062022

https://twitter.com/WTA/status/1142443206212067328

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 3-4. Kenina panāca 30:0, bet Sevastova ar servi punktu atspēlēja. Savukārt mirkli vēlāk bija gara izspēle, kurā Kenina netrāpīja laukumā, uzbrūkot gar sāna līniju. Sevastova ar servēm nosargāja servi, taču vienā epizodē viņa nedaudz pastiepa potīti.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 2-4Sevastova no labās netrāpīja laukumā gar sāna līniju, bet tad Kenina ar savu ātrumu apturēja liepājnieces kombināciju. Viņa turpināja ar pārliecinoši aizvadītām epizodēm un panāca 40:15, taču Sevastova ar saīsināto sitienu punktu atspēlēja. Kenina ar servi noslēdza geimu.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 2-3Sevastova ar servēm panāca 30:0, bet tad Keninai izdevās labs uzbrukums. ASV tenisiste netrāpīja laukumā sitienu asā leņķī, bet noslēgumā Sevastova ar "eisu" noslēdza geimu.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 1-3.Sevastova kortā darbojās bez iedvesmas un palika "sausā".

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 1-2. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastovai labas epizodes mijās ar neveiksmīgām, un rezultāts nonāca līdz 30:30. Tad viņa netrāpīja pa bumbiņu un deva pretiniecei breikbumbu, un Kenina šo iespēju izmantoja, precīzi uzbrūkot no labās.

https://twitter.com/WTA/status/1142439141403086848

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 1-1Sevastovai serves uzņemšanā izdevās izdarīt spiedienu uz pretinieci, bet trešajā izspēlē viņa ar saīsināto sitienu ieguva trīskāršo breikbumbu. Pirmo Kenina atspēlēja ar servi, bet tad ASV tenisiste ar sitienu no kreisās panāca 30:40. Sevastova servi uzņēma neveiksmīgi, un rezultāts kļuva "vienādi". Latvijas tenisistei sitiens no labās norāvās, un bumbiņa izlidoja tālu ārpus laukuma, savukārt Kenina pieļāva dubultkļūdu. Viņa ar trāpījumu laukuma stūrī atguva punktu, bet noslēgumā Sevastovas saīsinātais bija ļoti neveiksmīgs.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6, 1-0Sevastova otro setu iesāka ļoti pārliecinoši, pie rezultāta 40:15 ar servi noslēdzot geimu.

Sākas 2. sets

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-6. Sevastova zaudē pirmo setu. Sevastovai neizdevās serves uzņemšana pirmajā epizodē, mirkli vēlāk viņa bumbiņu uzņēma īsi un deva Keninai lielisku uzbrukuma iespēju. Sevastova izspēlēja lielisku uzbrukuma sitienu kombināciju, ko noslēdza pie tīkla ar bumbiņas triecienu laukuma stūrī. ASV tenisiste ar agresīvu uzbrukumu ieguva iespēju noslēgt setu, tomēr liepājniece panāca pacīnījās un pie tīkla panāca pretinieces kļūdu (30:40). "Ieķerties" pirmajā setā Sevastovai tomēr neizdevās, jo viņa no labās trāpīja tīklā.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 4-5Sevastovas serves geimā abas tenisistes pamīšus guva punktus. Kenina ieguva setbumbu ar lielisku uzbrukumu laukuma stūrī, bet liepājniece ar servi atjaunoja neizšķirtu rezultātu. ASV tenisiste spēcīgi uzbruka no kreisās serves uzņemšanā un ieguva vēl vienu setbumbu, Sevastova atkal svarīgā brīdī lieliski servēja. Tad Latvijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu, bet turpinājumā trešo reizi ar servi atspēlēja setbumbu. Liepājniece ar uzbrukumu no labās guva "tīru" punktu, un noslēgumā precīzi servēja.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 3-5Sevastova iegrieza bumbiņu un trāpīja to dziļi laukumā, bet tad divreiz netika galā ar servēm. Kenina sita pāri laukumam, tomēr turpinājumā Sevastovas uzbrukums uzņemšanā bija ļoti neveiksmīgs. Noslēgumā Sevastova trāpīja tīklā diezgan vienkāršā epizodē.

https://twitter.com/WTA/status/1142431519157309440

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 3-4Sevastovai no aizsardzības izdevās bumbiņu pārsist precīzi pāri tīklam, un pretiniecei neizdevās atbildēt ar to pašu. Sevastova izsita ārpus laukuma, tad labi uzbruka ar savu otro sitienu pēc serves, kā arī sagaidīja pretinieces kļūdu saīsinātajā. Ar saīsināto Kenina pietuvojās līdz 30:40, taču liepājniecei izdevās panākt nākamo pretinieces kļūdu un uzvarēt geimu.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 2-4Kenina savā uzbrukumā pieļāva kļūdu, trāpot tīklā, taču Sevastova nākamos divus punktus zaudēja. Nākamajās epizodēs abām tenisistēm bumbiņa neveiksmīgi atlēca no zālāja, un viņām neizdevās sitieni, tomēr Kenina noslēgumā ar servi guva punktu.

https://twitter.com/WTA/status/1142430062039326721

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 2-3Kenina uzņēma Sevastovas saīsināto sitienu un panāca, ka liepājniece mirkli vēlāk kļūdās. Latvijas tenisa līdere ar trim labām servēm izvirzījās vadībā ar 40:15, tomēr tad punktu zaudēja ar dubultkļūdu. Sevastova vēlreiz kļūdījās, raidot bumbiņu pāri visam laukumam, un rezultāts kļuva 40:40. Kenina atkal uzņēma saīsināto un sita bumbiņu gar sāna līniju, iegūstot breikbumbu. Sevastova labi servēja un atkal panāca rezultātu "vienādi", bet tad viņa no labās sita tīklā. Svarīgā brīdī liepājniece trim lieliskām servēm nosargāja šo geimu.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 1-3. Sevastova pretinieces serves geimā izvirzījās vadībā ar 30:15, taču tad viņa divreiz neveiksmīgi nospēlēja serves uzņemšanā. Kenina ar "eisu" nostiprināja vadību mačā.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 1-2. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova nospēlēja saīsināto sitienu, bet tad viņas apvedošais sitiens atdūrās tīklā. Liepājniece pēcāk skrējienā pie tīkla sita neveiksmīgi, bet Kenina ar precīzu diagonāles sitienu panāca trīskāršo breikbumbu. Sevastovai atspēlēšanās neizdevās.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 1-1Kenina arī diezgan droši nosargāja savu servi. Sevastova pietuvojās līdz 30:40, taču Kenina ar labu servi noslēdza geimu.

Anastasija Sevastova - Sofija Kenina 1-0. Sevastova pēc pretinieces kļūdām panāca 30:0, bet Kenina punktu ar saīsināto atguva. Tad Sevastova ar sitienu no labās gar sāna līniju punktu atguva, bet noslēgumā viņa izpildīja "eisu".

Anastasija Sevastova šodien aizvada sev veiksmīgā Maljorkas turnīra pusfinālu, kur tiekas ar Maskavā dzimušo ASV tenisisti Sofiju Keninu. Sevastova rangā ieņem 12.vietu un turnīrā izlikta ar otro numuru, bet Kenina ir pasaules 30.rakete un Maljorkā saņēmusi septīto numuru. Abas sportistes savā starpā līdz šim vēl nav spēlējušas.

Spēle sākusies!https://twitter.com/WTA/status/1142423743324667906