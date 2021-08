Sevastova neatgūstas pēc sagrāves pirmajā setā un pirmoreiz zaudē Gofai

Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Anastasija Sevastova otrdien Monreālas "WTA 1000" turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 1-6, 4-6 zaudēja amerikānietei Koko Gofai.

Iepriekšējās trīs savstarpējās spēlēs Sevastova bija uzvarējusi talantīgo ASV tenisisti.

Sevastova WTA rangā ieņem 64.pozīciju, bet Gofa ir 24.vietā un šajā turnīrā saņēmusi 15.numuru. Ciešot zaudējumu pirmajā kārtā, Latvijas tenisiste turnīru noslēgusi ar vienu WTA ranga punktu.

Sevastova aizvadīja neizteiksmīgu pirmo setu, spēlējot nesekmīgi serves uzņemšanā un savā otrajā servē. Pēc nonākšanas iedzinējos ar 0-5 Latvijas tenisiste nākamajā geimā atspēlēja divas setbumbas un neļāva Gofai trešo reizi setā lauzt servi. Tomēr sekojošajā geimā amerikāniete panāca 40:15 un ar pirmo setbumbu nodrošināja uzvaru 6-1.



Otrā seta sākumā liepājniece pirmo reizi mačā nobreikoja pretinieci, vēlāk panākdama jau 3-0. Tomēr no nākamajiem septiņiem geimiem viņa uzvarēja tikai vienā un divreiz zaudēja pie savas serves. Desmitajā geimā Gofa ar mačbumbu panāca 6-4 un pirmo reizi karjerā pārspēja Sevastovu.



