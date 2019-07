Sevastova nespēj izrāpties no pašas izraktas bedres; Latvijas tenisistiem Vimbldona beigusies

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova trešdien aizvadīja atzīstamu pirmo spēles daļu Vimbldonas "Grand Slam" čempionāta otrajā kārtā, tomēr izlaida no rokām 3-0 vadību otrajā setā pret ASV tenisisti Danielu Kolinsu, mačā piekāpjoties 6-4, 4-6, 3-6.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var iepazīties ar detalizētu notikumu aprakstu.

VIMBLDONAS ČEMPIONĀTS: ANASTASIJA SEVASTOVA – DANIELA KOLINSA

https://twitter.com/DW_Immurs/status/1146510953992900608

Spēles statistika:

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 4-6, 3-6Liepājniecei nepadodas lēcienā veikta gremde, kas krīt savā laukuma pusē, Kolinsai 30:0. Sevastova tīklā sit pretinieces servi. Trīs mačbumbas Kolinsai. Amerikāniete atkal ātri tiecas pēc noslēdzošā sitiena, bet kļūdās, 40:15. Tenisistes izskraida visus iespējamos laukuma stūrus, tomēr pirmā kļūdīties piespiesta Sevastova. Diemžēl Latvijas tenisistiem Vimbldona beigusies.

https://twitter.com/vrcsports/status/1146509715062632449

https://twitter.com/GameSetPaulWTA/status/1146508241121107969

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 4-6, 3-5Kolinsa ar pēdējiem spēkiem atsit divas Sevastovas gremdes. Sevastova gremdē trešo reizi, šoreiz Kolinsas sitiens lido ārpus laukuma, 15:0. Kolinsa veiksmīgi uzņem servi, atsisties nākas Sevastovai. Kolinsa jau pie tīkla un izpilda gremdi, 15:15. Sevastova divas izspēles pēc kārtas nonāk uzbrūkošā pozīcijā. Kolinsa ar visu ķermeņa valodu un balsi cenšas atkauties. Pirmajā reizē Sevastova kļūdās, otrajā spēj nogurdināt pretinieci, 30:30. Liepājniece nepareizajā brīdī izpilda planējošu sitienu. Kolinsa atsit bumbiņu spēcīgi, Sevastova nespēj izpildīt labu sitienu, 30:40. Līnījtiesnesis pareizi saskata dubultkļūdu. To nemaina arī Sevastovas pieprasīts video atkārtojums. Sāpīgi...

https://twitter.com/Adis1981/status/1146508845021372418

2. setā Kolinsa atspēlēja divus breikus, tagad to izdara Sevastova. Liepājniece ir atpakaļ spēlē!

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 4-6, 3-4. Sevastova lauž pretinieces serviSevastova labi atsit Kolinsas servi, amerikāniete raida bumbu tīklā, Kolinsai 0:15. Tas pats scenārijs atkārtojas vēlreiz, 0:30. Sevastova, iespējams, pārsteidzas un uzbrūkoši atsit Kolinsas otro servi. Tīkls, Kolinsai 15:30. Kolinsa divreiz uzbrūk no tieša tuvuma tīklam. Sevastova atkaujas, bet trešajā reizē liek Kolinsai saslīdēt un sit bumbiņu viņai garām. Divas breikbumbas! Sevastova atsit Kolinsas servi, amerikānietei beidzot izdodas tas, ko viņa vēlējās. Bumbiņa tiek triekta atpakaļ otrā laukuma pusē, 30:40. Sevastova knapi atsit bumbiņu pāri tīklam, bet Kolinsa no izcilas pozīcijas kļūdās. Kas notiek laukumā!?

https://twitter.com/Adis1981/status/1146507418731515904

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 4-6, 2-4Sevastova no absolūti sarežģītas pozīcijas izglābjas ar perfektu saīsināto sitienu, 15:0. Kolinsa nevajadzīgi ātri triec bumbiņu tīklā, 30:0. Eiss, 40:0. Kolinsa atkal cenšas gūt punktu uzreiz pēc Sevastovas serves. Sitiens pagalam neprecīzs. Iniciatīva veiksmīgi nonākusi liepājnieces rokās. Nākamajā geimā jācenšas tā saglabāt un lauzt spēli.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 4-6, 1-4. Sevastova lauž Kolinsas serviSevastova apspēlē Kolinsu meistarībā trīs reizes pēc kārtas, Kolinsai 0:40. Pēdējo punktu amerikāniete zaudē, trāpot pa bumbiņu ar raketes malu. Amerikāniete arī kādā minūtē piekāpjas serves geimā.

https://twitter.com/ZoeChinaka/status/1146506602628993029

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 4-6, 0-4. Sevastova zaudē serves geimuLiepājniece netiek galā ar Kolinsas atsistu bumbiņu pēc serves, 0:15. Kolinsa šoreiz jau veic neatvairāmu sitienu tieši pēc Sevastovas serves, 0:30. Ilga izspēle, kura noslēdzas ar labu šķērsām laukumam veiktu Kolinsas sitienu. Sevastova izskatās mazliet padevusies, pēc bumbiņas neskrien. Pēdējais punkts jau zaudēts dažās sekundēs. Neticami ātri atdots serves geims.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 4-6, 0-3Sevastova nesagaida bumbiņas piezemēšanos, no gaisa to triec laukumā, Kolinsai 0:15. Amerikāniete sit pārāk stipri, 0:30. Latvijas tenisiste nespēj uzņemt pretinieces servi, 15:30. Liepājniece izpilda saīsināto sitienu, knapi aizsniedzoties līdz stūrī krītošai bumbiņai. Kolinsa paspēj pieskriet līdz tai un to viegli nomest laukumā, 30:30. Amerikāniete kļūdas forhendā, 30:40. Breikbumba! Ja ar servi Kolinsai tas nesekmējās, tad ar nākamo sitienu pa diagonāli viņa panāk 40:40. Kolinsa vēlreiz kļūdās, breikbumba Sevastovai. Kolinsa nāk dziļāk laukumā un nospiež Latvijas tenisisti. Sevastova uzsāk strīdu ar paaugstinājuma tiesnesi. Nākamo eisu satrauktā Sevastova necenšas īsti atsist. Pēc tam tiek iztērēts video atkārtojums. Kolinsas kļūda gan atgriež neizšķirtu. Tenisistes apmainās ar kļūdām, 40:40. Pa laikam no tribīnēm dzirdami "aiziet, Nastja!" uzsaucieni. Vēl viena breikbumba pēc Kolinsas kļūdas. Bumbiņa pēc Kolinsas sitiena šķietami parocīgi atsitas pret tīklu, ļaujot Sevastovai ieņemt pozīciju un raidīt spēcīgu sitienu. Tas gan ir pagalam neprecīzs un nekrīt pat tuvumā laukumam. Kolinsa izmoca uzvaru geimā.

https://twitter.com/_vigneshr/status/1146503558948425729

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 4-6, 0-2. Sevastova zaudē serves geimuLiepājniece izpilda nesekmīgu planējošo sitienu, 15:30. Sevastova vēlreiz cenšas ar tādu atvairīt pretinieces forhendu. Tīkls, 15:40. Kolinsa no sarežģītas pozīcijas raida neatvairāmu sitienu. Pretiniecei šobrīd padodas praktiski viss.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 4-6, 0-1Liepājniece dodas pie tīkla, tomēr neuzņem Kolinsas sitienu, Kolinsai 30:0. Sevastova vēlreiz pieskrien pie tīkla, no kurienes izpilda sarežģītu, planējošu sitienu no gaisa. Divi punkti atspēlēti, Kolinsai 40:30. Sevastova neaizsniedzas līdz stūrī krītošai bumbiņai.

Nepatīkami zaudēts sets, esot vadībā ar diviem breikiem. Cerams, ka Sevastova nesalūzīs pēc šāda pavērsiena.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 4-6. Kolinsa uzvar otro setuKolinsa kļūdās gremdē no paša tīkla tuvuma, Sevastovai 15:0. Kolinsa divās izspēlēs pēc kārtas gūst pārsvaru un raida liepājniecei netveramus sitienus, Sevastovai 15:30. Sevastova ar forhendiem iztrenkā Kolinsu, kura nespēj īsti atsist pēdējo liepājnieces sitienu, 30:30. Sevastovai jāspēlē patālu no gala līnijas, kļūda, 30:40. Kolinsai setbumba. Amerikāniete steidz to uzreiz izmantot, spēcīgi atsitot servi. Tā izrādās kļūdaina avantūra, 40:40. Taču Kolinsa turpina sekmīgi doties dziļāk laukumā. Sevastovai atkal jāatsitās, pārsvars Kolinsai. Otrā setbumba. Kolinsa sit bumbiņu tīklā, atkal tiecoties pēc uzvaras setā. Latvijas tenisistei nepadodas planējošs bekhends. Trešā setbumba. Šoreiz gan Sevastova nespēj atgūties. Skaļā Kolinsa var pēdējo reizi svinēt kādu izspēli šajā geimā. Spēle izšķirsies trešajā setā.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 4-5Pirmajā izspēlē Kolinsas serve netiek uzņemta, otrajā Sevastova ātri gūst punktu, 15:15. Sevastovas sitiens skar tīklu, Kolinsai jāiespringst, lai tiktu līdz bumbiņai. Viņa paspēj laukumā nogādāt saīsinātu sitienu, kuru Sevastova šķietami var atsist un pārvērst punktā. Tomēr mazliet, mazliet pieviļ meistarība, Kolinsai 30:15. Kolinsa nākamos divus punktus gūst samērā ātri.

Sevastova uzvarēja svarīgu geimu, bet tagad ar jaunām bumbām būs jāservē, lai nezaudētu setu.

https://twitter.com/WTA_insider/status/1146500187810160641

Kļuvis zināms, ka nākamajā kārtā Sevastovas/ Kolinsas dueļa uzvarētāja spēlēs pret 24. numuru Petru Martiču.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 4-4Kolinsa nespēj uzņemt Sevastovas otro servi, 15:0. Ilga izspēle, kurā Sevastova ar bekhendu sacenšas pret Kolinsas forhendu. Tā noslēdzas, Kolinsai kļūdoties, 30:0. Vēl viena amerikānietes kļūda, 40:0. Dubultkļūda, 40:15. Neprecīzs forhends no noteicošas pozīcijas, 40:30. Diemžēl vēl viens... 40:40. Teju eiss, kuru Kolinsa nespēj precīzi uzņemt, pārsvars Sevastovai. Pa līniju izpildīts eiss!!! Arī Kolinsa iztērē pirmo atkārtojumu. Tiesa, bumbiņa, iespējams, pieskārās vien pāris līnijas centimetriem.

Amerikāniete lauzusi spēles gaitu. Tagad Sevastovai atkal jāparāda raksturs. Zaudēti četri geimi pēc kārtas, bet sliktākais, ka pretiniece sajutusi pārliecību.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 3-4Liepājniece labi uzņem pretinieces servi. Kolinsa sit ārpus laukuma, 0:15. Sevastova vēlreiz lūdz atkārtojumu par pie gala līnijas nokritušu bumbiņu. Šoreiz gandrīz vai negribas ticēt, ka tik pārliecinoši uz līnijas trāpīts sitiens saskatīts neprecīzi. Punkts jāpārspēlē. Kolinsai no laukuma stūra jāatsit labs Sevastovas forhends. Tas nokrīt tieši pāri tīklam, kur Sevastova līdz tam nevar tikt, 15:15. Amerikāniete sekmīgi parotaļājas ar Sevastovu, piespiežot viņai paskraidīt. Pēc epizodes liepājniece pirmo reizi iznieko kādu atkārtojumu, Kolinsai 30:15. Amerikānietes forhendi kļuvuši ārkārtīgi precīzi. Sevastova vien skrien no viena laukuma stūra līdz otram, 40:15. Liepājniece cenšas lauzt izspēles ritmu, izpildot uzbrūkošu sitienu, tomēr tas ir neprecīzs. Zaudēti četri geimi pēc kārtas.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 3-3. Sevastova zaudē serves geimuKolinsa labi uzņem pirmās divas Sevastovas serves, abās izspēlēs nonākot situācijas noteicējas lomā, 0:30. Skaists Sevastovas sitiens gar sānu līniju, līdz kuram Kolinsai paspēt nav variantu, 15:30. Liepājnieces sitiens krīt tieši ap gala līniju, un tiek saukts par neprecīzu. Šoreiz Sevastova pieprasa atkārtojumu, un arīdzan viņa to izmanto sekmīgi! Svarīgais punkts jāpārspēlē. Latvijas tenisistei divas reizes jāatsitas no dziļi laukumā nonākušas Kolinsas. Abas reizes tas gandrīz vai neticamā kārtā tiek paveikts sekmīgi, bet tomēr Sevastova nespēj uzvarēt izspēli. Tam seko nevajadzīga dubultkļūda.

"Hawk eye" palīdzēja Kolinsai uzvarēt Sevastovas serves geimu, un pēc tam tas deva amerikānietei impulsu nosargāt serves geimu. Sevastovai vajadzētu tagad ar servi nostabilizēt vadību, jo spēlē notikumus diktē liepājniece.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 3-2Sevastovas svece nepārlido pāri pie tīkla pieskrējušajai pretiniecei, Kolinsai 30:15. Liepājniece izpilda amerikānietei bīstamu forhendu, tomēr tas atkal knapi nepārlido tīklam, Kolinsai 40:15. Pretiniece atbild ar savu kļūdu, 40:30. Sevastova pagalam nesekmīgi atsit Kolinsas servi.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 3-1. Sevastova zaudē serves geimuLatvijas tenisiste ar ķermeņa valodu jau nomāna Kolinsu, kura aizskrien nepareizajā virzienā, tomēr Sevastovas forhends knapi, knapi nepārlido pāri tīklam, 0:15. Kolinsa spēlē uzbrūkoši, bet viņas forhends lido ārpus laukuma, 15:15. Šoreiz kārta amerikānietes māņkustībai. Tā Kolinsai padodas, Sevastova paliek iestigusi otrā laukuma pusē, Sevastovai 15:30. Kļūda, Kolinsai divas breikbumbas. Kolinsa servi atsit ārpus laukuma, 30:40. Liepājniecei steigšus jāatgriežas laukumā pēc no stūra izvilktas bumbiņas. Kolinsa veic uzbrūkošu sitienu otrā laukuma pusē, kas sākotnēji tiek traktēts kā kļūdains. Tenisistes pieprasīts atkārtojums atklāj, ka tas mazliet skāris līniju.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 3-0. Sevastova lauž Kolinsas serviKolinsai pagalam neveiksmīgs forhends, 0:15. Sevastovai jāsniedzas pēc stūrī nokritušas bumbiņas. Liepājniece cenšas to atvairīt, izpildot sveci, taču tā ir neprecīza, 15:15. Kolinsai pateicīga situācija, esot pie tīkla pēc Sevastovas knapi atsista sitiena, tomēr turpinās amerikānietes kļūdu jūra, 15:30. Dubultkļūda, 15:40. Sevastova vienas izspēles laikā veic četrus ārkārtīgi precīzus sitienus šķērsām savam kustības virzienam. Tenisiste paspēj aizsniegties arī līdz šķietami jau garām aizlidojušai bumbiņai pēc skrējiena pie tīkla. Liepājniece sagrābusi spēles kontroli!

Tribīnēs atskan "Sarauj, Latvija, sarauj". Ritmā ar aplausiem piedalās arī brīvprātīgie palīgi. Tribīnes lēnām kļuvušas pilnākas, jo citos kortos spēles beigušās.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 2-0Sevastova atkāpjas vairāk nekā metru aiz gala līnijas. Kolinsai pēc ilgāka laika izdodas uzspiest savu spēku, Sevastovai 0:15. Negaidīta dubultkļūda, 15:30. Dots devējam atdodas. Līdz šim vairāk konservatīvā Sevastova uzspiež savu spēli ar pāris spēcīgiem forhendiem, 30:30. Kolinsa servi atsit tīklā, 40:30. Amerikāniete pirmo reizi spēlē spēj izglābties pret Sevastovas pie tīkla nomestu bumbiņu, tomēr liepājniece ātri vien izrēķinās ar pretinieci pie 40:40.

https://twitter.com/UStrautmanis/status/1146492126420770818

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4, 1-0. Sevastova lauž Kolinsas serviNesekmīgi uzņemtas serves ļauj Kolinsai ātri tikt pie 30:0 vadības. Tam gan seko divas Kolinsas kļūdas, 30:30. Spēlētājas sacenšas pa diagonāli, Kolinsa cenšas mainīt izspēles ritmu, bet kļūdās. Sevastovai breikbumba. Latviete turpina labi atsisties pret pretinieces servēm. Kolinsa vēlreiz veic nepiespiestu kļūdu.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 6-4. Sevastova uzvar pirmajā setā!Kolinsa pirmo Sevastovas servi atsit ārpus laukuma, 15:0. Skaists saīsinātais sitiens. Kolinsa cenšas iziet no situācijas, raidot bumbiņu pa diagonāli, uz otru tīkla pusi. Sevastova paspēj laikus un raida bumbiņu tukšā laukumā, 30:0. Kolinsa neuzņem servi. Trīs setbumbas! Amerikāniete vēlreiz uzņem servi, bumbiņu sitot ārpus laukuma.

Sevastova savu kļūdu dēļ zaudēja serves geimu, bet uzreiz to labo un atgūst vadību. Tagad stabili jānoservē, lai uzvarētu 1.setu.

https://twitter.com/HamiltonJeffB/status/1146489618977689601

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 5-4. Sevastova lauž pretinieces serviKļūdu sērija turpinās. Šoreiz Kolinsa spēlē neprecīzi, Kolinsai 0:15. Sevastova retu reizi dodas pie tīkla, bet nepaspēj tur laikus. Amerikāniete sit bumbiņu garām latvietei, 15:15. Vēl viena pretinieces nepiespiesta kļūda forhendā, Kolinsai 15:30. Scenārijs atkārtojas, 15:40. Liepājniecei piektā breikbumba šodien. Līdz šim izmantota tikai viena. Pāris skaisti planējošie sitieni ilgā izspēlē, tomēr kļūdas dēļ punkts zaudēts, Kolinsai 30:40. Amerikāniete nesekmīgi trāpa pa bumbiņu, Sevastova vēlreiz lauž Kolinsas servi. Iespēja servēt par uzvaru setā!

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 4-4. Sevastova zaudē serves geimuTieši pirms Sevastovas serves tiek samainītas vecās bumbiņas ar jaunām. Kolinsa ar spēcīgiem sitieniem gūst pirmos divus punktus, Sevastovai 0:30. Laba serve ļauj vienu punktu ātri atgūt, tomēr arīdzan Kolinsa nepaliek atbildi parādā. Pirmās divas Kolinsas breikbumbas spēlē. Amerikāniete var uzvarēt geimu ar gremdi pie paša tīkla, tomēr kļūdās, 30:40. Kolinsa nesekmīgi uzņem Sevastovas sitienu, bumbiņai uzlidojot augsti gaisā. Taču liepājniece nespēj izmantot veiksmīgo situāciju un sit pāri gala līnijai.

Brīdī, kad Kolinsa atspēlēja dubulto breikbumbu, Sevastova atkal parādīja raksturu kā pirmajā spēlē un lauza servi.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 4-3. Sevastova lauž Kolinsas serviLiepājniece izpilda planējošu sitienu, pamainot izspēles ritmu. Kolinsa nespēj to atsist precīzi, Kolinsai 0:15. Abas tenisistes apmainās ar kļūdām, 15:30. Amerikāniete atkal spēlē uzbrūkoši, dodoties pie tīkla. Sevastova pareizā brīdī cenšas sist bumbiņu garām pretiniecei. Amerikānietei bumbiņa jāatsit pretēji kustības virzienam. Kļūda, 15:40. Divas breikbumbas. Pretiniece abas ātri atspēlē, 40:40.Viena no ilgākajām izspēlēm šodien. Kolinsa pamazām tuvojas līdz ar ķermeņa valodu spēj apmānīt Sevastovu un triekt bumbiņu neaizsargātā laukuma pusē, Kolinsai pārsvars. Neaizsniedzams saīsinātais! 40:40. Sevastova veic sev mazliet neraksturīgi uzbrūkošu forhendu. Kolinsa līdz tam paspēj, bet atkārtoto sitienu otrā laukuma pusē vairs neuzņem, pārsvars Sevastovai. Izcili! Vairāku skaistu sitienu sērija noved Kolinsu līdz izmisušam kliedzienam. Sevastova ar paceltu dūri dodas uz atpūtu pēc lauzta pretinieces serves geima,

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 3-3Nepiespiestu kļūdu dēļ Sevastova nonāk zaudētājos 0:30. Tīkliņš paglāb latvieti. Bīstams bekhends nokrīt tieši Kolinsas pusē. Varēja būt arī 0:40... Sevastovai 15:30. Latvijas tenisiste atkal izpilda skaistu saīsināto sitienu. Šoreiz amerikāniete tiek līdz bumbiņai, bet Sevastovas atbildes sitiens lido garām pretiniecei, 30:30. Pirmais eiss, 40:30. Geims uzvarēts! Abas tenisistes turpina perfekti izspēlēt serves geimus.

Pārtraukumā tiesnešu maiņa, būs citi līnijtiesneši. Patīkami tribīnēs dzirdēt latviešus.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 2-3Vairumu pretinieces punktu pavada Kolinsas sajūsmas saucieni. Sevastova neizseko līdzi jaudīgam Kolinsas bekhendam, Kolinsai 30:0. Latviete spēcīgi atvaira pretinieces servi, pa taisno veicot netveramu sitienu pa diagonāli, Kolinsai 30:15. Sevastova cenšas raidīt bumbiņu garām amerikānietei, kura atkal pieskrējusi tīklam. To nesanāk paveikt, Kolinsai 40:15. Liepājniece trāpa tīklā, pirmo reizi arī amerikānietei padodas relatīvi viegla uzvara serves geimā.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 2-2Sevastova izpilda spēcīgu otro servi, kuru Kolinsa raida tīklā, 30:15. Latviete labi pamaina sitienu tempu, liekot pretiniecei "iesprūst" stūrī. Pēdējais sitiens Kolinsai jau vairs nav atvairāms, 40:15. Vēl viena Kolinsas kļūda, un Sevastova atkal ļoti pārliecinoši uzvarējusi serves geimu.

Tenisistes spraigi sākušas maču, pirmais geims vien ilga 5 minūtes, tagad jau nospēlētas 11 minūtes. Sevastova izskatās drošāk, bet vēl īsti nav iejutusies spēlē.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 1-2Kolinsai vienkāršā situācijā noraujas sitiens, 0:15. Arīdzan Sevastova netrāpa īsti pa bumbiņu, 15:15. Tenisistes spēlē pa diagonāli līdz amerikāniete izlemj mainīt izspēles gultni un raidīt bumbiņu gar sānu līniju. Tā krīt ārpus laukuma, Kolinsai 15:30. Amerikāniete atkal nāk dziļi laukumā. Sevastovai jāatsitas, bet pēdējo sitienu Kolinsa var jau izpildīt dikti komfortabli. Pārliecinoša gremde, 30:30. Sevastova pie Kolinsas serves tiek trenkāta pa gala līniju. Likumsakarīgs sitiens tīklā no sarežģītas situācijas, Kolinsai 40:30. Amerikāniete ar otro servi riskē un izpilda grieztu sitienu pa līniju. Sevastova to atsit, bet nākamais sitiens jau ir netverams.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 1-1Tenisistes apmainās ar vairākiem jaudīgiem bekhendiem. Sevastova trāpīgā brīdī maina izspēles tempu ar neaizsniedzamu saīsināto sitienu, 30:0. Kolinsa cenšas bumbiņu pārcelt pāri Sevastovai, tomēr liepājniece to atlētiskā lēcienā iegremdē laukumā, 40:0. Kolinsa atsit servi ārpus laukuma. Izdodas atstāt Kolinsu "sausā".

Vēl pirms apmēram stundas, kad bija jāsākas spēlei, kortā bija samērā liels karstums. Tagad lēnām saule riet un ir kļuvis patīkamāks, vairs nav liela karstuma.

Anastasija Sevastova – Daniela Kolinsa 0-1Spēle sākas ar ilgu izspēli pēc Kolinsas serves. Sevastova gandrīz vai trāpa virsū pie tīkla pienākušajai Kolinsai, kura bumbiņu atsit no gaisa. Tā lido ārpus laukuma, bet amerikāniete pieprasa atkārtojumu. Tajā var labi redzēt, ka atkārtojumam nav bijis pamata, Kolinsai 0:15. Pretiniece ātri vien zaudē arī nākamo punktu, 0:30. Ilga izspēle. Amerikāniete atkal nāk mazliet dziļāk laukumā, Sevastova dzīvo uz gala līnijas. Kolinsa nospiež latvieti ar spēku, 15:30. Sevastova pārsit gala līniju, 30:30. Latviete piespiesta spēlēt tālu no tīkla, tomēr amerikāniete kļūdās. Pirmā breikbumba spēlē jau pirmajā geimā. Sevastova izpilda pāris prasmīgus, grieztos sitienus, bet Kolinsa tos abus atsit, kā arī veic virtuozu raidījumu pašā laukuma stūrī, līdz kuram Sevastova neaizsniedzas, 40:40.Sevastova pretinieces servi atsit ārpus laukuma, pārsvars Kolinsai. Amerikāniete triec laukumā planējošu Sevastovas sitienu. Pagaidām mačā norisinās ļoti ilgas un baudāmas izspēles.

Spēle sākusies!

Spēli klātienē vēro arī Latvijas vestniece Apvienotajā Karalistē https://twitter.com/BaibaBraze/status/1146481587917340672

Abas tenisistes sākušas iesildīties.

https://twitter.com/UStrautmanis/status/1146479596428255232

Pellam 40:30. Trešā mačbumba. Zepi neuztver servi, Pella uzvarējis aizraujošā piecu setu spēlē. Pienākusi kārta Anastasijas Sevastovas spēlei! Tā varētu sākties pēc kādām 15 minūtēm.

Skaista izspēle pie tīkla noslēdzas ar Pellas veiktu gremdi. Tenisists tiek jau pie otrās mačbumbas. Zepi ar labu servi gan to ātri atspēlē. Itālietis arī spēj uzvarēt geimu un panākt 1:5. Pella tagad servē par uzvaru spēlē.

Pella izmoca 5:0. Argentīnietim visas iespējas nākamajā geimā noslēgt spēli.

Abi tenisisti iestrēguši pie spēles piektā geima. Jau sesto reizi izlīdzināts rezultāts 40:40. Zepi nevēlas padoties tik ātri.

Pella lauž Zepi servi un panāk vadību 4:0 piektajā setā. Iespējams, Sevastovas spēles sākums ir tepat aiz stūra.

Šobrīd nav tālu no Pellas atgūšanās visas spēles kontekstā. Pella uzvarējis pirmos trīs piektā seta geimus un atrodas vadībā 30:0 pie Zepi serves.

Šobrīd Latvijas tenisistes līdzjutējiem aktuāla ir uz 12. korta notiekošā spēle starp Itālijas pārstāvi Andreasu Zepi un argentīnieti Gvido Pellu. Sevastovas un Kolinsas spēle varēs sākties tikai pēc šī iepriekšējā mača noslēgšanās. Zepi jau bija vadībā 2-1, kā arī lauzis pretinieka servi, lai ceturtajā setā nonāktu līdz 4:2, taču Pella izrāva uzvaru pretiniekam no rokām.

https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastovai-cina-par-karjeras-rekordu-vimbldonas-cempionata.d?id=51242939

Sevastovas pretiniece šogad sensacionāli tika līdz "Australian Open" pusfinālam, bet pirms tam nevienā "Grand Slam" turnīrā nebija uzvarējusi kaut vienu spēli pamatsacensībās. 25 gadus vecā Kolinsa pirmdien guva savu pirmo uzvara Vimbldonas čempionātā. Amerikāniete ar 6-3, 7-5 pārspēja Kazahstānas tenisisti Zarinu Dijasu.

"Kā teicu, nebija tas labākais mačs manā izpildījumā. Viņa nospēlēja solīdi, savā līmenī. Es varēju otro setu vieglāk uzvarēt, nevajadzēja atdot breiku… Bet pie 5-4 labi nocīnījos, ar raksturu uzvarēju geimu, setu un maču. Šodien sitiens no labās pazuda, lai gan treniņos labi spēlēju. Serve palīdzēja, tā bija labāka nekā treniņos,” pēc spēles portālam “Delfi” atklāja Sevastova.

https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-pec-uzvaras-tas-nebija-nekads-supermacs-mana-izpildijuma.d?id=51239015

Liepājniece pirmdien atkārtoja savu karjeras labāko sasniegumu prestižajā “Grand Slam” turnīrā, otro reizi karjerā pārvarot pirmo kārtu. Sevastova ar 6-3, 6-4 pārspēja pasaules ranga 190. vietas īpašnieci Kristiju Āna, kura pamatturnīra iekļuva caur kvalifikāciju.

https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-atkarto-savas-karjeras-labako-rezultatu-vimbldona.d?id=51238171

Vimbldonas čempionāta vienspēlēs pēc pirmās kārtas atlikusi tikai viena Latvijas tenisa pārstāve. 12. vietā WTA rangā esošajai Anastasija Sevastovai trešdien pretī stāsies ASV tenisiste Daniela Kolinsa, kura ieņem 34. pozīciju rangā.