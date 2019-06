Sevastova par strīdu ar Ostapenko: nav normāli, ka izlasē ir jāpakārtojas Jeļenas vēlmēm

Abu Latvijas vadošo sieviešu tenisa spēlētāju Anastasijas Sevastovas un Jeļenas Ostapenko starpā šajā pavasarī atkal augusi spriedze, turklāt Sevastova sarunā ar žurnālu "Sporta Avīze", norādīja, ka izlasei ir jāpakārtojas tautietes plāniem un vēlmēm, kas neesot normāli.

Pazīmes par to, ka starp Sevastovu un Ostapenko atkal sākušās acīmredzamas nesaskaņas, bija redzamas aprīlī, kad pēc savstarpēja mača Štutgartes WTA "Premier" sērijas turnīra pirmajā kārtā tenisistes veica ne pārāk laipnu vārdu apmaiņu, kam iniciatore bija tieši Ostapenko.

Tas notika vien dažas dienas pēc Latvijas izlases zaudējuma Vācijai pārspēlēs par vietu Federāciju kausa Pasaules pirmajā grupā, kur Sevastova nespēlēja veselības likstu dēļ, kamēr Ostapenko bija valstsvienības rindās. Abu spēlētāju starpā gludas attiecības neesot bijušas arī iepriekš, tomēr Latvijas Tenisa savienība (LTS) pērn spēja abas apvienot zem viena karoga, kas pēcāk izlasei pavēra iespēju spēlēt Federāciju kausa pasaules otrajā grupā.

"Nevar teikt, ka pirms mača ar Slovākiju (Federāciju kausa Pasaules otrās grupas pirmās kārtas duelī) un tā laikā izlasē bija laba gaisotne. Atklātībā to, protams, neviens neredzēja. Mēs abas esam profesionāles un spējam visu sasniegt tā, kā to prasa etiķete. Svarīgākais, ka pārstāvam savu valsti," sarunā ar žurnālu teica Sevastova. "[Latvijas izlasē] pārējiem ir jāpakārtojas Aļonas plāniem un vēlmēm. Nedomāju, ka tas ir normāli. Viss būtu jādara kopā - jātrenējas un jāiet kopā. Lai uzvarētu Federāciju kausā, nepietiek ar divām vienspēļu spēlētājām. Dažkārt [mača likteni] izšķirs dubultspēle, un ko mums no tās gaidīt, ja nevaram kopā patrenēties? Tā mēs arī neko nevinnēsim, jo mums nav komandas!"

Mikroklimats gan neesot bijis noteicošais, kāpēc Sevastova aprīlī atteikusi izlasei pirms mača ar Vāciju, jo viņai pēc Federāciju kausa cīņa ar Slovākiju sācies muguras iekaisums un pavasara Amerikas sezonu nācās aizvadīt caur sāpēm.

"Tas "hard" laukums, kāds ir Rīgā, ķermenim nav pārāk saudzīgs, un, iespējams, ar to viss sākās. Vēlāk Dohā neveiksmīgi nokritu no trepēm. Indianvelsā, Maiami un Čārlstonā pastāvīgi jutu sāpes. Nācās veikt injekcijas. Indianvelsā un Maiami jaunie segumi ir nesaudzīgi, un iekaisums nepārgāja. Māls ķermenim ir labdabīgākais, un ārsti man ieteica nemainīt segumu. Vajadzēja izvēlēties - riskēt ar visu vai parūpēties par veselību," atteikuma iemeslus skaidroja Sevastova.

Savukārt vien dažas dienas pēc Latvijas un Vācijas dueļa Federāciju kausā abas valsts vadošās tenisistes aizvadīja savstarpēju dueli Štutgartes WTA turnīrā. Ostapenko uzreiz pēc zaudētās cīņas pie tīkla, abām atsveicinoties, esot izmetusi "faked injury", norādot, ka Sevastova simulējusi traumu.

"Ja ir šāds bērnudārzs, ko es varu padarīt. Ja viņai ir kaut kādas pretenzijas, tad lai pienāk aprunāties, nevis kaut ko runā man aiz muguras. Man šis mačs ne ar ko neatšķīrās no citiem," teica Sevastova.

Tiesa, žurnāls norāda, ka šajā situācijā varot saprast arī Ostapenko, jo, kamēr viņa pašaizliedzīgi cīnījusies Federāciju kausā, turklāt darījusi to jau daudzu gadu garumā, Sevastova valstsvienībai atteikusi, bet tikmēr gatavojusies Štutgartes turnīram.

"Grūti kaut ko komentēt. Viņai bija problēmas ar muguru, bet viņa trenējās Štutgartē," pauda Ostapenko. "Tā ir viņas izvēle un lēmums. Man ir liels gods pārstāvēt Latviju. No 14-15 gadu vecuma neesmu izlaidusi nevienu Federāciju kausa spēli. Man tas ir kaut kas ļoti īpašs, jo nespēlēju par sevi, bet par valsti."

Neskatoties uz nokaitēto atmosfēru, abas tenisistes gan ir izteikušas gatavību pārstāvēt Latvijas izlasi arī nākotnē.