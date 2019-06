Sevastova pārliecinoši iekļūst Maljorkas turnīrā ceturdaļfinālā

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51208033 [REQUEST_URI] => /news/other_kinds/teniss/sevastova-parliecinosi-ieklust-maljorkas-turnira-ceturdalfinala.d?id=51208033 [REDIRECT_URI] => /news/other_kinds/teniss/article.php?id=51208033 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/other_kinds/teniss/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/other_kinds/teniss/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.173 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 212.3.197.159 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_PURPOSE] => prefetch [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G950F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Mobile Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => application/signed-exchange;v=b3;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv-LV,lv;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,ru;q=0.6 [HTTP_COOKIE] => cacheID=20180705X4e3dcaf8cc3f4bb0bc207fc982934307; _ga=GA1.2.954108272.1525893633; cX_P=jgzho737rmjr5bb2; __gfp_64b=_Vqxk9FQa0vVa1sX8MAIedn4OgmTcGJBIzeJNy0WyPz.q7; evid_0025=2988408f-936e-4ad9-b97d-d01de298a70f; cX_G=cx%3A1qkbzkjih8fq02w38onfdcsdib%3A3alie6uq77ua; _cb=HN0EbMjmGsDEo8kv; mostread_lastadded=0; polc=1; _io_un=22; fat=1; newdelfilayout2018=0; polc_v2=1; __utmz=113760658.1543905652.545.5.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); evid_0025=2988408f-936e-4ad9-b97d-d01de298a70f; _fbp=fb.1.1549082414447.510088737; cto_lwid=9e7b87a1-32d4-4b47-a461-1a5eb512f84f; __gads=ID=b1600889b3187310:T=1556778017:S=ALNI_MZwoyQpJmggpKAN68C5GAchyeeJZw; dcid=744037309,1,1588998776,1525893634,9af56f749bc740263b15c9efaab20cb7; _gid=GA1.2.367603798.1557981099; _chartbeat2=.1525893681533.1559537839908.1111111000000011._Z-sG-zISZCMr8XdxKF_iDBizuZ.1; delfi-adid=3e9c3944-692f-4f2e-b1dc-8e7750ebe6bb%2C1533535911601%2C1559738633683; __utma=113760658.954108272.1525893633.1559586239.1560111422.612; __io=4e66777ba.f7785bbdb_1560345385050; evid_ref_0025=false; enr_adform_sent=1; cX_S=jx27qe4bjzojyq35; enr_cxense_throttle=throttle; __glmrid=3a0f5510-c9f4-462d-aa66-4ff45140f0ba; evid_v_0025=20190619034504; __io_unique_43359=19; __io_lv=1560925784837; evid_0025-synced=true; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#a-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#c-kv1008#g-kv1009#10-kv1009#12-kv1009#16-kv1009#19-kv1009#20-kv1009#22-kv1009#5-kv1009#7-kv1009#8-kv1009#9-kv1101#6-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; evid_set_0025=2; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; cx_ib_synced=1; cstp=604800 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1007122022 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 212.3.197.159, 10.1.0.110 [HTTP_IS_MOBILE] => 1 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-parliecinosi-ieklust-maljorkas-turnira-ceturdalfinala.d?id=51208033 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/other_kinds/teniss/article.php [REQUEST_TIME] => 1560970701 )