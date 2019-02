Sevastova pārliecinoši nodrošina Latvijai uzvaru pār Slovākiju Federāciju kausā

Latvijas tenisa izlase svētdien izcīnīja pārliecinošu uzvaru Federāciju kausa izcīņas Pasaules otrās grupas duelī pār Slovākijas valstsvienību, nodrošinot sev vietu pārspēlēs par vietu Pasaule pirmajā grupā.

Svētdien Anastasija Sevastova ar rezultātu 6-3, 6-2 pārspēja Rebeku Šramkovu, Latvijas izlasi izvirzot vadībā ar rezultātu 3-0. Līdz ar to Slovākija zaudēja cerības uz uzvaru mačā.

Sevastova pirmajā setā divreiz lauza pretinieces servi un izvirzījās vadībā ar 4-1, tomēr vienu breiku Šramkova spēja atspēlēt. Tomēr Latvijas tenisiste neļāva pretiniecei "ieķerties" cīņā par rezultāta izlīdzināšanu. Arī otro setu Sevastova sāka ar divreiz lauztu pretinieces servi, taču arī šoreiz slovākiete vienu breiku atspēlēja. Pēc tam Sevastova spēli noveda līdz uzvarai.

WTA rangā Sevastova ierindojas 12. vietā, bet Šramkova atrodama 188. vietā.

Latvija aprīlī sacentīsies par vietu Pasaules pirmajā grupā, bet Slovākija cīnīsies par neizkrišanu uz Eiropas/Āfrikas zonas pirmo grupu.

Jau ziņots, ka Latvijai pirmajā dienā Sevastova un Jeļena Ostapenko nodrošināja uzvaras un vadību ar 2-0. Ostapenko smagā trīs setu cīņā ar 7-5, 6-7 (5:7), 6-1 pieveica Šramkovu, bet Sevastova ar 6-4, 6-0 sagādāja zaudējumu Annai Karolīnai Šmiedlovai.

Svētdien vēl norisināsies dubultspēle, un portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Federāciju kauss: Latvija - Slovākija. Otrā spēļu diena

Latvijas un Slovākijas izlases vienojās par ceturtās vienspēles neaizvadīšanu, bet pulksten 14:45 notiks dubultspēle.

Sevastova spēli uzvarēja stundā un vienā minūtē!

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 6-3, 6-2. Sevastova uzvar maču. Sevastova izdarīja spiedienu uz pretinieci un viņas serves geimā izvirzījās vadībā ar 30:15. Tad viņas sitiens pa diagonāli izprovocēja Šramkovas kļūdu sitienā gar sāna līniju, tādējādi iegūstot divas mačbumbas. Pēc tam viņa uzņēma saīsināto sitienu un precīzi uzbruka.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 6-3, 5-2Līdzīga cīņa ritēja šajā geimā, bet pie rezultāta 30:30 Sevastova labi servēja. Pēc tam liepājniece pretinieci nodzenāja pa gala līniju un panāca viņas kļūdu.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 6-3, 4-2Šramkova ar sitienu no labās netrāpīja laukumā, bet viņa reabilitējās ar precīzu trāpījumu stūrī. Tad viņa atkal sita autā, savukārt nākamajās divās epizodēs Sevastovai arī neizdevās trāpīt. Cīņa nonāca līdz rezultātam "vienādi", Šramkovai trāpot tīklā no kreisās. Slovākiete ar labu servi panāca rezultātu "vairāk", bet tad atkal pati kļūdījās ar bekhendu. Ne pārāk garā izspēlē Sevastova no labās trāpīja tīklā, bet noslēgumā serves uzņemšanā viņa sita ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 6-3, 4-1. Sevastova zaudē serves geimu. Šramkova ar aktīvo spēli panāca rezultātu 40:15, taču Sevastova punktu guva ar skaistu saīsināto sitienu. Šramkova pirmo breikbumbu nerealizēja, jo trāpīja tīklā, taču kombinācija bija domāta laba. Tad Šramkova uzņēma saīsināto sitienu, bet Sevastovai vairs neizdevās pārsist bumbiņu pāri tīklam.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 6-3, 4-0. Sevastova lauž pretinieces servi.Sevastova turpināja drošo spēli un ieguva divas breikbumbas pie pretinieces serves. Šramkova skrējienā no labās sita ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 6-3, 3-0Sevastova geimu sāka ar "eisu", tad Šramkova no aizsardzības sita ārpus laukuma. Tam sekoja vēl viena netverama serve, bet noslēgumā Šramkova vēlreiz neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 6-3, 2-0. Sevastova lauž pretinieces servi. Šramkova sita bumbiņu ārpus laukuma izspēlē, bet Sevastova - serves uzņemšanā. Garākā izspēlē atkal kļūdījās slovākiete, bet tam sekoja Sevastovas uzbrukumu sitienu kombinācija, ko viņa noslēdza ar spēcīgu sitienu.Sevastova izmantoja pirmo no trim breikbumbām, panākot pretinieces neprecīzu sitienu no labās.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 6-3, 1-0Otrais sets iesākās līdzīgā cīņā, bet pie rezultāta 30:30 Sevastovai palīdzēja veiksme, kad bumbiņa pēc rikošeta no tīkla iztraucēja Šramkovas sitienu. Ar servi Sevastova noslēdza geimu.

Sākas 2. sets.

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 6-3. Sevastova lauž pretinieces servi un uzvar 1. setu. Sevastova guva punktu ar "sveces" sitienu, tad abas tenisistes apmainījās punktu guvumiem. Šramkova zaudēja punktu ar dubultkļūdu, bet tad Sevastova ar labo aizsardzību panāca pretinieces kļūdu.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 5-3Sevastova ar bekhendu guva "tīru" punktu, tam sekoja laba serve, ar kuru Šramkova netika galā. Slovākiete nākamo punktu guva ar veiksmes palīdzību, kad bumbiņa pārvēlās pār tīkla trosi un iekrita laukumā tā, ka Sevastova netika pie bumbiņas. Šramkova sita ārpus laukuma, bet noslēgumā Sevastova trāpīja pa gala līniju, un slovākietei neizdevās atbildēt ar sitienu

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 4-3Līdzīgs geima sākums abu spēlētāju izpildījumā, bet tad Šramkova labi trāpīja pa sāna līniju no kreisās. Sevastova noslēgumā neveiksmīgi nospēlēja serves uzņemšanā.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 4-2. Sevastova zaudē serves geimu. Šramkova no kreisās sita bumbiņu ārpus laukuma, Sevastova atbildēja ar savu kļūdu, trāpot tīklā. Latvijas tenisiste ar labu sitienu pa diagonāli panāca pretinieces ļoti neprecīzu atbildi, tomēr Sevastovai pēc tam neizdevās pārsist bumbiņu pāri. Liepājniece izpildīja pirmo netveramo servi mačā, bet tad neveiksmīgi sita no labās (40:40). Šramkova ar agresīviem uzbrukumiem panāca pirmo breikbumbu spēlē, un to realizēja pēc Sevastovas sitiena tīklā.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 4-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova guva pirmo punktu, bet nākamās divas izspēles noslēdzās ar ļoti precīziem sitieniem gar sāna līnijām, rezultātam kļūstot 30:15. Sevastova izcēlās ar fantastisku saīsināto sitienu, iegūstot vēl divas breikbumbas, tomēr pēc tam Šramkova trieca bumbiņu laukumā no gaisa, kad latviete gribēju to pārmest viņai pāri. Sevastova no kreisās sita bumbiņu tīklā, tomēr ar tā sauktajiem nogrieztajiem sitieniem panāca pretinieces kļūdu un trešo breika iespēju. Šramkova pa diagonāli sita ārpus laukuma, un Latvijas tenisiste nostiprināja pārsvaru mačā.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 3-1Sevastova ar labām servēm sāka geimu, bet tad Šramkovai paveicās, kad bumbiņa pārvēlās pāri tīklam serves uzņemšanā. Slovākiete izspēlē sita ārpus laukuma, savukārt noslēgumā viņa sita tīklā un neizmantoja labu uzbrukuma iespēju.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 2-1. Sevastova lauž pretineices servi. Sevastova mainīja izspēles tempu, kas izprovocēja pretinieces sitienu tīklā. Pēcāk slovākietei neizdevās trāpīt gar sāna līniju, taču Sevastova punktu zaudēja ar serves neuzņemšanu. Šramkova sita ārpus laukuma izspēlē, bet pirmo breika iespēju liepājniece nerealizēja, jo uzņemšanā sita tīklā. Vēl viena kļūda slovākietei, un Sevastova lauza servi.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 1-1Šramkova netika galā ar Sevastovas otro servi, tam sekoja pirmā garā izspēle, kurā Sevastova ar sitienu no labās trāpīja pa sāna līniju. Slovākiete no labās sita ārpus laukuma, bet tad pie tīkla nedabūja bumbiņu pāri.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova 0-1Spēles iesākumā īsā izspēlē Sevastova izdarīja pārāk spēcīgu sitienu, bet tad divreiz trāpīja tīklā. Šramkova geimu noslēdza ar labu servi.

Anastasija Sevastova - Rebeka Šramkova. Spēle sākusies. Sevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Tenisistes iznākušas kortā un iesildās. Šo maču tiesā Karloss Ramoss, kurš ir viens no pazīstamākajiem tenisa tiesnešiem pasaulē.

Latvijas un Slovākijas pāra uzvarētāja aprīlī pārspēlēs cīnīsies par vietu Pasaules pirmajā grupā, savukārt zaudētājai nāksies cīnīsies par neizkrišanu uz Eiropas/Āfrikas zonas pirmo grupu.

Pēc pirmās spēļu dienas abas Latvijas tenisistes bija sajūsmā par atmosfēru "Arēnā Rīga". https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-un-ostapenko-izcel-fantastisko-lidzjuteju-nozimi-uzvaru-gusana.d?id=50815543

Svētdienas pirmajā spēlē tiksies Anastasija Sevastova un Rebeka Šremkova. Sevastova ar Šramkovu pirms trim gadiem tikās Trnavas ITF 100 000 sērijas turnīra pusfinālā, un toreiz Latvijas tenisiste izcīnīja uzvaru.Vakar Sevastova ar 6-4, 6-0 uzvarēja Annu Karolīnu Šmiedlovu, bet Šramkova ar 5-7, 7-6 (7:5), 1-6 zaudēja Ostapenko. WTA rangā Sevastova ierindojas 12. vietā, bet Šramkova atrodama 188. vietā.

Latvijas tenisistes svētdien turpina Federāciju kausa izcīņas Pasaules otrās grupas pirmās kārtas cīņu pret Slovākiju. Sestdien Jeļena Ostapenko un Anastasija Sevastova izcīnīja uzvaras, tāpēc Latvija pēc diviem mačiem ir vadībā ar 2-0. Lai nodrošinātu uzvaru, nepieciešama uzvara vēl vienā mačā.