Sevastova pēc cerīgas atspēlēšanās zaudē gada pirmajā spēlē

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova (WTA 54.) 2021. gada sezonu trešdien uzsāka ar zaudējumu, Abū Dabī "WTA 500" turnīra pirmās kārtas spēlē ar rezultātu 2-6, 7-5, 2-6 piekāpjoties Spānijas pārstāvei Paulai Badosai (WTA 70.).

Liepājniece spēli uzsāka neveiksmīgi, pretiniecei savu pārsvaru izrādot tieši ar labu servēšanu. Sevastova nedz spēja precīzi izpildīt pirmās serves, nedz izmantot iespējas izspēlēs, pirmajā setā piekāpjoties ar rezultātu 2-6.

Arīdzan otro setu veiksmīgāk iesāka 23 gadus vecā Badosa, kura, laužot Sevastovas servi, panāca jau rezultātu 1-3. Tomēr Sevastova spēja uzlabot savu sniegumu, "ieķerties" spēlē un divreiz lauza jau Badosas servi. Rezultātam esot 5-4, Latvijas pārstāve palaida garām iespēju uzvarēt setā, bet sīvā cīņā tāpat izrāva trešo setu, uzvarot ar rezultātu 7-5.

Tomēr spēles noslēdzošajā setā krietni precīzāk spēlēja spāniete. Ja sets vēl iesākās ar rezultātu 2-2, tad nākamos četrus geimus pēc kārtas uzvarēja pretiniece, kura pacietīgi sagaidīja vairākas Sevastovas kļūdas.

Otrajā kārtā Spānijas pārstāve cīnīsies pret beļģieti Elīzi Mertensu (WTA 20.) vai francūzieti Alizē Kornē (WTA 53.).

Sevastovai šī bija pirmā spēle pēdējo četru mēnešu laikā. Neveiksmīgo 2020. gada sezonu Latvijas tenisiste kājas savainojuma dēļ pabeidza septembra vidū.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu mača notikumu aprakstu.

Teniss, Abū Dabī turnīrs: Anastasija Sevastova - Paula Badosa

Spēles statistika:

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 7-5, 2-6. Sevastova zaudē pirmajā 2021. gada spēlēSevastova jau bija piespiedusi Badosu atkāpties ārpus laukuma, bet kļūdās vieglā gremdē, Sevastovai 15:30. Spāniete sagaida vēl vienu Sevastovas kļūdu, bet neuzņem nākamo servi, 30:40. Tā arī noslēdzas spēle. Sevastova atkal iesaistās cerīgā izspēlē, bet Badosa sagaida viņas kļūdu.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 7-5, 2-5Sevastova zaudējusi pārsvaru tieši ilgajās izspēlēs. Vēl viena nevajadzīga kļūda, rezultāts Badosai par labu 30:0 un spēle sāk slīdēt ārā no rokām... Arī šoreiz Badosa neatstāj cerības Sevastovai uz serves laušanu.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 7-5, 2-4Precīza serve ļauj Sevastovai atgūties līdz 15:30, bet ļoti ilgu izspēli uzvar Badosa, kura bumbiņu raida garām liepājniecei, 15:40. Sevastova pēc izspēles nokliedzas "paldies, Ronij!" Vai treneris devis kādus nepareizus padomus? Sevastova ar servi tūlīt pat vienu punktu atspēlē, 30:40. Latvijas tenisiste bumbiņu sit tīklā...

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 7-5, 2-3Spānijas tenisistei padevies negaidīti pārliecinošs serves geims. Badosa ar teicamu servi panāk jau 40:15. Latvijas pārstāve nākamo servi atsit tīklā.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 7-5, 2-2Badosa pēc izcila sitiena gar sānu līniju demonstratīvi no rokām izlaiž raketi. Tenisiste tā rīkojas, jo paaugstinājuma tiesnese punktu piešķir Sevastovai, 15:0. Iespējams, ka tīkla trose izsita no līdzsvara Sevastovu, kura pēkšņi negaidīti tālu raida bumbiņu, 30:30. Tenisiste neslēpj dusmas. Šādas kļūdas līdz šim noteikušas iznākumu saspringtos geimus. Liepājniece gan saņemas nākamajai servei un panāk 40:30. Sevastova gūst vēl vienu punktu!

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 7-5, 1-2Saspringta izspēle, tenisistēm izceļoties ar "bekhendiem". Pēdējais sitiens Badosai gan nepadevās, spānietei 15:30. Sevastova gan arī atbild ar kļūdu, 30:30. Gandrīz eiss pretiniecei, Badosai 40:30. Spānijas tenisiste izcili atsit Sevastovas griezto bumbiņu, izpildot netveramu sitienu.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 7-5, 1-1Rezultātam esot 30:30, Latvijas tenisiste akurāti un spēcīgi uzbrūk uzreiz pēc serves, 40:30. Sevastova "izvelk" divas bumbiņas, izraujot arī uzvaru geimā.

Otrā seta statistika. Sevastova ievērojami uzlabojusi savas serves.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 7-5, 0-1Ilgā izspēlē spāniete sagaidīja savu iespēju, panākot 30:0. Tam sekoja Sevastovas kļūda, 40:0. Geima izskaņā liepājniece neatvairīja pretinieces servi.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 7-5. Sevastova uzvar 2. setu! Apņēmīga Sevastova atgriezās kortā, viņa ātri guva divus punktus, tostarp vienu ar "eisu". Tam sekoja divi zaudēti punkti pēc kārtas, taču Sevastova pēc Badosas auta ieguva setbumbu. Ar servi Sevastova panāca trešo setu!

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 6-5Sevastovai izdevās skaists uzbrukums no kreisās, šai epizodei sekoja Badosas sitiens ārpus laukuma. Veiksme serves uzņemšanā, bumbiņai pārveļoties pāri tīklam, Sevastovai deva trīskāršo breikbumbu. Badosa ātri guva divus punktus ar servēm, bet tad garā izspēlē spāniete trāpīja tīklā.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 5-5. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova guva pirmo punktu, bet Badosa otrajā izspēlē pie tīkla labi noreaģēja un atbildēja ar savu punktu. Sevastova atguva vadību, bet divas kļūdas sitienos no kreisās deva iespēju Badosai izlīdzināt rezultātu. Spāniete ar teicamu uzbrukumu gar līniju atbildēja ar breiku.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 5-4. Sevastova lauž pretinieces servi.Sevastova vispirms labi uzņēma servi, gūstot punktu, tad viņa devās tuvāk tīklam un panāca 30:0. Badosa izjuta pamatīgu spriedzi un pieļāva dubultkļūdu, dodot Sevastovai trīskāršo breikbumbu. Badosa ātri atspēlēja visas trīs breikbumbas, tomēr viņa pieļāva kļūdu, netrāpot laukumā, un deva vēl vienu iespēju Sevastovai. Badosa īsā izspēlē netrāpīja sitienu gar sāna līniju.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 4-4Teicams geims Sevastovas izpildījumā, atstājot pretinieci "uz nulles".

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 3-4Sevastova pie rezultāta 15:30 izdarīja riskantu sitienu, taču šoreiz risks atmaksājās. Badosa ar servi nedaudz atdzesēja iekarsušo liepājnieci, tomēr Sevastova ar aukstasinīgiem uzbrukumiem no kreisās izlīdzināja rezultātu. Badosa atbildēja ar sarežģītu sitienu no kreisās gar sāna līniju, bet noslēgumā Sevastova netika galā ar servi.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 3-3Sevastova turpināja lieliski, un pie rezultāta 40:15 viņa arī izpildīja negaidītu "eisu", izlīdzinot seta rezultātu.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 2-3. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastovu iepriekšējais geims nesalauza, un viņa "ieķērās" Badosas serves geimā. Pie rezultāta 30:30 Badosa kļūdījās, un šoreiz Sevastova to izmantoja.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 1-3. Sevastova zaudē serves geimu.Sevastovai servju izdarīšanā nekāds uzlabojums nebija, un viņa ātri nonāca iedzinējos ar 0:40. Punktu vēl atguva, taču pēc sitiens tīklā neļāva turpināt atspēlēšanos.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 1-2Sevastovai sitiens no kreisās izgriezās ārā no laukuma, bet nākamajā izspēlē no labās viņa trāpīja pa diagonāli. Turpinājumā cīņa nonāca līdz rezultātam 30:30. Lai arī Sevastova pilnībā kontrolēja notikumus nākamajā izspēlē, viņa punktu zaudēja ar trāpījumu tīklā. Badosa turpinājumā divreiz kļūdījās, īpaši epizodē, kad uzņēma vieglu saīsināto sitienu. Sevastovai neizdevās izmantot iegūto breika iespēju. Abas tenisistes turpinājumā guva punktus, Sevastova darbojās aktīvi, taču ar to nepietika. Badosa garākajā mača geimā uzvarēja pie savas serves.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 1-1Spēcīgs uzbrukums no labās pa diagonāli deva punktu Latvijas tenisistei, taču pēcāk nākamais sitiens bija "par garu". Tam sekoja dubultkļūda, taču liepājniece turpināja cīņu un panāca Badosas kļūdu. No sava laukuma vidus Sevastova spēcīgi sita bumbiņu un panāca 40:30, taču Badosa atbildēja ar sitienu no kreisās gar sāna līniju. Sitiens asā leņķī pa diagonāli deva rezultātu "vairāk", bet vēl viens uzbrukums tajā pašā vietā ļāva nosargāt servi.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6, 0-1Sevastova neizmantoja iespēju iegūt divas breikbumbas, netrāpot sitienu gar sāna līniju. Badosa uzreiz atguva vadību un ar servi noslēdza geimu.

Pirmajā setā serves izšķīra mača gaitu. Statistika to apliecina.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-6. Sevastova zaudē pirmo setu.Sevastova divās izspēlēs pēc kārtas sita ārpus laukuma, bet ar servi punktu viņa atguva. Vēl viens zaudēts punkts, un spāniete ieguva divas setbumbas. Ar neveiksmi noslēdzās pirmais sets.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-5Lai arī Sevastova guva pirmo punktu, tomēr turpinājumā Badosa diezgan viegli uzvarēja geimu.

Pēc neveiksmes Sevastova kortā nobļāvās, ka viņas serve ir smieklīga.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-4. Sevastova zaudē serves geimu.Sevastovai joprojām servju izdarīšanā neizdevās atrast ritmu. Badosa atkal panāca divas breikbumbas, bet pirmo Sevastova atspēlēja, garā izspēlē nodzenājot pretinieci. Noslēgumā viņa iesita tīklā no kreisās.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 2-3. Sevastova lauž pretinieces servi. Pēc Sevastovas sitiena bumbiņa pārvēlās pāri tīkla trosei un iekrita pretinieces laukumā. Pēc tam sitiens no labās atdūrās tīklā, tomēr punktu ar labu serves uzņemšanu izdevās atgūt. Skaista kombinācija ar saīsināto un "sveces" sitienu deva divas breika iespējas. Fantastiska serves uzņemšana ļāva lauzt pretinieces servi.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 1-3. Sevastova zaudē serves geimu. Dubultkļūda un sitiens ārpus laukuma garā izspēlē - tā iesākās Sevastovas serves geims. Trešajā izspēlē Sevastova iedzina pretinieci stūrī un pie tīkla trieca bumbiņu laukumā. Pēc vēl viena auta Sevastova nonāca iedzinējos ar 15:40. Atspēlēties neizdevās.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 1-2Badosas serves geimā Sevastova kāpināja tempu, kas ļāva izvirzīties vadībā ar 30:15. Badosa nākamos punktus guva "tīri", bet ar "eisu" noslēdza geimu.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 1-1Sevastova no labās izsita ārpus laukuma, tad pieļāva dubultkļūdu. Turpinājumā viņa ar apvedošajiem sitieniem panāca rezultātu 30:30. Tikai piektajā izspēlē Sevastova trāpīja pirmo servi, taču tas nepalīdzēja izvairīties no zaudēta punkta. Badosa breika iespēju neizmantoja, netiekot galā ar servi. Sevastova nosargāja savu servi, pēdējā izspēlē izmantojot saīsināto sitienu un tad gūstot punktu brīvā laukumā.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa 0-1Pirmā izspēle mačā bija gara, kurā Badosa izmantoja iespēju uzbrukt no labās pa diagonāli. Vēl vienā garā izspēlē Badosa sita tīklā, bet tad viņa trāpīja pirmo "eisu" mačā. Sevastovai pēc ilgas bumbošanās izdevās trāpīt pa gala līniju, un Badona netrāpīja pa bumbiņu, taču noslēgumā spāniete ar teicamām servēm uzvarēja geimu.

Anastasija Sevastova - Paula Badosa. Spēle sākusiesSevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Turnīrs Abū Dabī norisināsies uz "laykold" tipa cietā seguma

Anastasija Sevastova trešdien uzsāk 2021. gada sezonu, Abū Dabī WTA 500 sērijas turnīrā tiekoties ar spānieti Paulu Badosu. Sevastova Jauno gadu iesākusi ranga 54.pozīcijā, bet Badosa ir planētas 70.rakete.Abām tenisistēm šī būs pirmā savstarpējā spēle WTA tūrē.