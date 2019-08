Sevastova pieveic lieliski uzbrūkošo polieti un gūst otro uzvaru 'US Open'

Latvijas labākā tenisiste Anastasija Sevastova ASV atklātā čempionāta otrajā kārtā ar rezultātu 3-6, 6-1, 6-3 pārspēja Polijas uzlecošo zvaigzni Igu Švjonteku.

US Open: Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka

Švjonteka pēc zaudējuma ļoti pārdzīvo.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 6-1, 6-3. Sevastova izcīna uzvaru un sasniedz 3. kārtu. Sevastova pie pretinieces serves ieguva trīs mačbumbas. Trešo punktu viņa ieguva, kad bumbiņa veiksmīgi no tīkla troses ievēlās polietes laukumā. Pirmo mačbumbu Švjonteka atspēlēja ar pacietīgiem uzbrukuma sitieniem, līdz Sevastova vairs netika pie bumbiņas. Poliete sita ārpus laukuma no labās, kas deva uzvaru Sevastovai.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 6-1, 5-3Švjonteka pavirši nospēlēja un no laukuma vidus sita tīklā. Sevastova pēc tam pieļāva dubultkļūdu, tam sekoja polietes kļūdas uzņemšanā. Noslēdzošajā izspēlē Švjonteka sita tīklā.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 6-1, 4-3. Sevastova lauž pretinieces servi. Švjonteka pēc zaudēta pirmā punkta turpināja ļoti precīzi izspēlēt saīsinātos sitienus. Nākamās izspēles viņa noslēdza ar sitieniem ārpus laukuma, kas deva Sevastovai breika iespēju. Pirmo liepājniece neizmantoja, nespējot pārmest bumbiņu pāri pie tīkla esošajai polietei. Pēc tam Sevastova neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā. Tomēr viņa tika pie trešās breikbumbas, jo Švjonteka atkal netrāpīja laukumā. Lielisks uzbrukums no kreisās ļāva polietei atjaunot rezultātu "vienādi", tad viņa ar servi panāca "vairāk". Švjonteka nedaudz pārsita bumbiņu pāri gala līnijai, un cīņa turpinājās. Lēna tempa izspēle noslēdzās ar Polijas sportistes uzbrukumu, kas atdūrās tīklā, bet Sevastovai atkal breikbumbu neizdevās izmantot, šoreiz pievīla serves uzņemšana. Liepājniece atvairīja uzbrukumus labajā laukuma stūrī un sagaidīja pretinieces neprecīzu sitienu. Švjonteka tika brīdināta par pārāk ilgu serves izdarīšanu, bet izspēlē viņas saīsinātais sitiens nebija veiksmīgs, un Sevastova sita bumbiņu gar sāna līniju.

Sevastova pēc zaudētā geima dusmās trieca raketi pret segumu un saņēma brīdinājumu.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 6-1, 3-3. Sevastova zaudē serves geimu.Švjonteka tika pie pirmā punkta, Sevastova zaudēja vēl vienu, kad steidza pie tīkla, taču pārsita pāri laukumam. Serve deva pirmo punktu latvietei, mirkli vēlāk viņa ar spēcīgu uzbrukuma sitienu panāca Švjontekas kļūdu pie tīkla. Sevastova no kreisās sita tīklā un deva pretiniecei breika iespēju. Atkal rakete tika mesta pret korta segumu. Perfekts sitiens no kreisās ļāva izlīdzināt rezultātu, tad Švjonteka pieļāva kļūdu. Noslēgt geimu Sevastovai neizdevās, jo viņas sistā bumbiņa pārlidoja pāri laukumam.Sevastova paspēja tikt pie saīsinātā sitiena nākamajā epizodē, taču pati nospēlēja ļoti pavirši un pārsita pāri laukumam. Švjonteka izmantoja otro breika iespēju un izlīdzināja rezultātu.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 6-1, 3-2Labas epizodes izdevās Švjontekai - viņa uzņēma saīsināto sitienu un raidīja bumbiņu gar sāna līniju, bet tad pati divreiz ļoti precīzi nospēlēja saīsināto. Sevastova izvairījās no "sausā" zaudētā geima, precīzi uzbrūkot no kreisās pa diagonāli. Mirkli vēlāk viņai izdevās iedzīt polieti aizsardzībā, kas deva iespēju no gaisa triekt bumbiņu pretinieces laukumā. Tas arī sanāca. Švjonteka izdarīja uzbrukuma sitienus, bet tad pēkšņi izspēlēja precīzu saīsināto. Sevastova tika līdz bumbiņai, taču netrāpīja laukumā asā leņķi.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 6-1, 3-1Švjonteka iesita bumbiņu tīklā, bet uzreiz reabilitējās ar precīzu uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju no kreisās. Izskatās, ka poliete zaudējusi enerģiju, tāpēc vairs neizdevās tik precīzi trāpīt sitienus, kā pirmajā setā. Sevastova netrāpīja laukumā, bet turpinājumā garu izspēli viņa noslēdza ar lielisku forhendu pa diagonāli pašā laukuma stūrī. Poliete uzņemšanā uzbruka neprecīzi.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 6-1, 2-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Švjonteka neveiksmīgi iesāka serves geimu un pēc savām neveiksmēm nonāca iedzinējos ar 0:30. Īsā izspēlē viņa sita tīklā no labās, dodot Sevastovai trīskāršo breikbumbu. Poliete pēc serves devās dziļāk laukumā un netrāpīja.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 6-1, 1-1Sevastova no kreisās sita bumbiņu pāri laukumam un dusmās raketi trieca pret zemi. Švjonteka uzņemšanā divreiz sita tīklā, bet mirkli vēlāk liepājniecei neizdevās atvairīt polietes uzbrukumu. Nākamās izspēles Sevastova aizvadīja uzbrūkoši, un pretiniece nespēja tikt ar to galā.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 6-1, 0-1Sevastova otro setu sāka ar divām labi uzņemtām servēm, kas izspēļu turpinājumā deva divus punktus. Tad viņa uzņemšanā sita tīklā, tam sekoja īsa izspēle, kas noslēdzās ar vēl vienu Sevastovas trāpījumu tīklā ar sitienu no kreisās. Trešā izspēle pēc kārtas noslēdzās ar liepājnieces neveiksmi, bet Švjonteka noslēgumā trāpīja "eisu".

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 6-1. Sevastova uzvar 2. setu. Sevastova pieļāva dubultkļūdu, taču nākamajā izspēlē izkārtoja sev labu uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju, un to trāpīja. Švjonteka ar dusmīgu uzbrukumu serves uzņemšanā panāca 30:15, taču mirkli vēlāk, uzņemot servi, trāpīja tīklā. Sevastova bija problēmas ar pirmo servju trāpīšanu, taču Švjonteka gribēja ātri uzbrukt, taču netrāpīja.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 5-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastovas sitiens no labās gar sāna līniju izgriezās ārpus laukuma, tomēr viņa punktu ātri atguva. Švjonteka atguva vadība ar precīzu trāpījumu laukuma stūrī, taču tad pati pieļāva dubultkļūdu. Sevastova ieguva breikbumbu ar lielisku sitienu pa diagonāli, un pretiniece netika pie bumbiņas. Švjonteka no kreisās sita ārpus laukuma, ļaujot Sevastovai vēl vairāk pietuvoties uzvarai 2. setā.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 4-1Sevastova ātri panāca 30:0, Švjonteka pirmo punktu guva ar lielisku uzbrukumu, uzņemot latvietes otro servi. Pēc tam Sevastova atkal tika pie ātriem diviem punktiem.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 3-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Švjonteku geima ievadā pievīla sitieni no kreisās, jo viņa trāpīja tīklā un sita tālu ārpus laukuma. Viņa reabilitējās ar lieliski izspēlētu saīsināto sitienu, bet tad šķietami bezcerīgā situācijā pie tīkla tomēr dabūja bumbiņu pāri un trāpīja asā leņķī. Sevastova tika pie savas pirmās breikbumbas, kad polietes vēl viens mēģinājums trāpīt saīsināto sitienu bija neveiksmīgs. Švjonteka atkal trāpīja gar pašu sāna līniju un izprovocēja Sevastovas kļūdu. Poliete atkal netrāpīja saīsināto sitienu, taču Sevastovai arī otro breikbumbu izmantot neizdevās - Švjonteka pie tīkla ļoti precīzi pārmeta bumbiņu pāri. Poliete vēlreiz kļūdījās un deva iespēju liepājniecei, bet spēja vēlreiz atspēlēties, trāpot precīzu sitienu no kreisās. Švjontekai vēlreiz auts, ceturtā iespēja Sevastovai bija veiksmīga un garā izspēlē viņa nospēlēja lielisku aizsardzību, izsitot no ritma pretinieci.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 2-1Sevastova lieliski servēja, Švjonteka turpinājumā atkal no kreisās trāpīja pa sāna līniju. Sevastova devās pie tīkla, pretiniece atvairīja uzbrukuma mēģinājumu un pati skrējienā pa diagonāli raidīja bumbiņu, apspēlējot liepājnieci un panākot 30:15. Sevastova trāpīja tīklā, un poliete ieguva divkāršo breikbumbu. Pirmajā iespējā Švjonteka sita ārpus laukuma, savukārt nākamajā izspēlē Sevastova pēc serves devās pie tīkla un izlīdzināja rezultātu. Sevastova noslēdzošajās izspēlēs spēlēja precīzi, trāpīja sitienus un panāca pretinieces kļūdas.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 1-1Abas tenisistes apmainījās ar kļūdām, tad Švjonteka ar lielisku servi panāca Sevastovas autu. Sevastovai no aizsardzības stājas neizdevās dabūt bumbiņu pāri tīklam nākamajā izspēlē, taču arī Švjonteka trāpīja tīklā. Latvijas tenisiste atkal īsi uzņēma servi un panāca polietes sitienu ārpus laukuma (40:40). Švjontekas uzbrukuma sitieni nomocīja Sevastovu, kura nespēja iegūt breika iespēju.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6, 1-0Sevastova otrā seta sākumā ātri guva divus punktus, Švjonteka vienu atspēlēja, taču liepājniecei izdevās trāpīt laukuma stūrī. Ar labu otro servi viņa noslēdza geimu.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-6. Sevastova zaudē 1. setu.Servējot par uzvaru pirmajā setā, Švjonteka pieļāva dubultkļūdu. Sevastova diezgan labi uzņēma nākamo servi, taču viņai pēcāk 'norāvās" sitiens, un bumbiņa ielidoja tīklā. Sportiste no Polijas turpināja izpildīt precīzus sitienus, vēlreiz trāpot gar sāna līniju, bet tad Sevastovai neizdevās uzņemšana. Švjonteka ieguva divas setbumbas, un realizēja pirmo, ar savu agresīvo uzbrukumu panākot liepājnieces autu.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 3-5Švjonteka šajā mačā ļoti precīzi izpilda sitienus, un trāpījums gar sāna līniju panāca, ka Sevastova no kreisās netrāpa laukumā. Liepājniece mirkli vēlāk trāpīja tīklā, bet diezgan ātri spēja rezultātu geimā izlīdzināt. Garu izspēli Sevastova noslēdza ar perfektu sitienu no kreisās gar sāna līniju, savukārt noslēgumā viņa trāpīja "eisu".

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 2-5. Sevastova neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā, tad garākā izspēlēs viņai atkal neizdevās trāpīt. Švjonteka atbildēja ar saviem diviem "autiem" pēc kārtas. Sevastova uzņemšanā sita tīklā no labās, bet noslēgumā poliete ar sitienu no kreisās trāpīja gar pašu sāna līniju un guva punktu.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 2-4. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova pieļāva dubultkļūdu, mirkli vēlāk Švjonteka ar spēcīgu uzbrukumu uzņēma liepājnieces otro servi un panāca 30:0. Sevastovai turpinājās problēmas ar servēm, poliete vēlreiz guva punktu pēc otrās serves. Švjonteka izmantoja pirmo trim breikbumbām, kad Sevastova netrāpīja laukumā no labās pa diagonāli.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 2-3Sevastova pretinieces serves geimā panāca rezultātu 30:30, bet tad viņa kļūdījās sitienā no labās un netrāpīja laukumā. Švjonteka nodzenāja Sevastovu pa gala līniju, līdz guva punktu.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 2-2Sevastova ātri guva divus punktus, vēlāk abas tenisistes apmainījās ar ļoti precīziem sitieniem, taču pie punkta tika Švjonteka, jo Sevastovas noslēdzošais sitiens atdūrās tīklā. Polietes jaudīgais uzbrukums ļāva viņai tikt pie vēl viena punkta, tam sekoja viņas neveiksme uzņemšanā. Sevastovai daudz bija jāskrien pakaļ bumbiņai, un to Švjonteka izmantoja, pie tīkla panākot 40:40. Polijas tenisiste pārsita bumbiņu pāri laukumam, Sevastova nākamajā izspēlē trāpīja tīklā no labās, taču viņa nepieļāva pretinieces breikbumbu un galotnē nospēlēja ļoti precīzi.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 1-2Švjonteka izkārtoja sev lielisku uzbrukuma iespēju, kuru realizēja ar sitienu no labās. Sevastovai nākamo servi izdevās uzņemt ļoti īsi, un pretiniece vairs netika pie ērta sitiena. Sevastova sita pāri laukumam, mirkli vēlāk poliete ar spēcīgu uzbrukuma sitienu pa diagonāli guva vēl vienu punktu, bet noslēgumā liepājnieces saīsinātais sitiens palika tīklā.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 1-1Sevastova ar sitienu no kreisās nedabūja bumbiņu pāri tīklam, tam sekoja polietes precīzs sitiens no kreisās pa diagonāli (0:30). Ar servi Sevastova guva pirmo punktu geimā, un turpinājumā viņa panāca trīs pretinieces kļūdas.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka 0-1Sevastova netika galā ar pirmo pretinieces servi, bet otrajā izspēlē lieliski nospēlēja aizsardzībā un apspēlēja pie tīkla piegājušo Švjonteku. Poliete izpildīja spēcīgus uzbrukuma sitienus un tika pie "tīra" punkta, bet tad viņa kļūdījās saīsinātajā sitienā. Ar spēcīgu servi Švjonteka panāca 40:30, bet tad Sevastova no labās sita tīklā.

Anastasija Sevastova - Iga Švjonteka. Spēle sākusies.Sevastova maču sāk ar uzņemšanu.

Sevastova pēdējos trijos gados "Flushung Meadows" kortos rādījusi teicamu sniegumu, kas ļāvis nostiprināties pasaules tenisa elitē. 2016. gadā - nākamajā sezonā pēc atgriešanās tenisā - liepājniece Ņujorkā aizcīnījās līdz savam pirmajam "Grand Slam" ceturtdaļfinālam, un šo panākumu atkārtoja 2017. gadā, kad 1/8 finālā pieveica slaveno krievieti Mariju Šarapovu. 2018. gadā Sevastova sev ērtajā "US Open" spēra soli uz priekšu, iekļūstot pusfinālā. Pirms gada astotdaļfinālā Sevastova ar 6-3, 1-6, 6-0 pieveica ukrainieti Elinu Svitoļinu, pēc tam ar 6-2, 6-3 apturēja tobrīd čempiones godā esošo Sloeinu Stīvensu, bet pusfinālā ar 3-6, 0-6 kapitulēja izcilajai Serēnai Viljamsai. Vēlāk finālā Serēna Viljamsa skandalozi ar 2-6, 4-6 zaudēja Japānas tenisistei Naomi Osakai.

Sevastova turnīrā izlikta ar 12. numuru, bet WTA pasaules rangā atrodas pozīciju augstāk. Viņas pretiniece Švjonteka šobrīd pasaules rangā ir rekordaugstā 49. vietā.Lai gan abas tenisistes līdz šim savā starpā nav tikušās, Švjontekai šogad ir jau nācies iepazit Latvijas tenisu. Pirms Vimbldonas čempionāta jaunā poliete Birmingemā pārvarēja kvalifikāciju, bet tad pirmajā kārtā viņu ar 6-0, 6-2 viegli apspēlēja Jeļena Ostapenko."US Open" trešajā kārtā Sevastovas un Švjontekas pāra uzvarētāja tiksies ar horvātieti Petru Martiču (turnīra 22. numurs) vai rumānieti Anu Bogdanu (WTA ranga 152. vieta).

Anastasija Sevastova trešdien laika apstākļu dēļ nevarēja aizvadīt savu "US Open" otrās kārtas spēli pret polieti Igu Svjonteku, bet ceturtdien Ņujorkā laika apstākļi ir saulaini un tenisistes varēs doties kortā.