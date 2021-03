Sevastova sasniedz Maiami turnīra ceturtdaļfinālu un atgūst Latvijas pirmās raketes godu

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova Maiami 1000 punktu WTA turnīra astotdaļfinālā ar rezultātu 6-1, 7-5 pārspēja Horvātijas spēlētāju Anu Konjuhu, iekļūstot ceturtdaļfinālā. Tas viņai WTA rangā ļaus apsteigt Jeļenu Ostapenko un atgūt Latvijas pirmā numura godu.

Stundu un 44 minūšu ilgajā cīņā Sevastova guva savas karjeras otro uzvaru WTA tūrē pār Konjuhu, kuru pēdējos gados nomocījuši smagi savainojumi. Sevastova ir WTA ranga 57. rakete, bet 23 gadus vecā Konjuha ieņem 338. pozīciju.

Ceturtdaļfinālā Sevastovas pretiniece būs Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kura pasaules rangā ierindojas piektajā vietā. Sevastovai turnīra ceturtdaļfināla sasniegšana ļaus rangā pakāpties provizoriski desmit pozīcijas augstāk.

Pirmais sets Konjuhai bija bezcerīgi vājš, un viņa pieļāva daudzas dubultkļūdas un ne reizi nespēja uzvarēt savu serves geimu. Sevastova arī otrajā setā ātri ieguva breika pārsvaru, tomēr Horvātijas sportiste šoreiz spēja atspelēties. Pēc uzvarēta 10. geima rezultāts setā kļuva 5-5, taču mača galotni Sevastova nospēlēja veiksmīgāk un guva uzvaru.

Konjuha šajā mačā pieļāva 11 dubultkļūdas, no kurām septiņas – pirmajā setā. Sevastovai visā mačā tikai divas dubultkļūdas.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Maiami tenisa turnīrs: Anastasija Sevastova – Ana Konjuha

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 6-1, 7-5. Sevastova uzvar maču un iekļūst ceturtdaļfinālā. Konjuha netrāpīja sitienu no kreisas pa diagonāli. Tam sekoja viena no retajām garajām izspēlēm, kas noslēdzās ar Horvātijas sportistes sitienu tīklā. Tad viņa savu pirmo punktu geimā guva ar precīzu sitienu no labās. Aizraujoša izspēle noslēdzās ar vēl vienu Konjuhas nerealizētu iespēju, bet tad liepājniece guva punktu, lauza pretinieces servi un iekļuva ceturtdaļfinālā.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 6-1, 6-5Konjuha sita tīklā, bet Sevastova pieļāva savu otro dubultkļūdu mačā, par ko pati nebija priecīgi. Horvātijas tenisiste atkal nepārsita pāri tīklam, savukārt Sevastova - sita autā un atkal asi reaģēja uz savu kļūdu. Ar diviem ļoti svarīgiem "eisiem" Sevastova nosargāja savu servi.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 6-1, 5-5Konhuja pie tīkla viegli tika galā ar Sevastovas mēģinājumu pārcelt bumbiņu viņai pāri, bet tad pati pieļāva dubultkļūdu. Saīsinātais sitiens horvātietei deva vadību, izspēli vēlāk Sevastova sita tīklā. Aizķerties šajā geimā liepājniecei neizdevās

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 6-1, 5-4. Sevastova zaudē serves geimu. Servējot par uzvaru mačā, Sevatova zaudēja pirmos divus punktus. Nākamo izspēli viņa aizvadīja aktīvāk un panāca pretinieces kļūdu. Konjuha ar vēl vienu kombināciju, kas noslēdzās ar saīsināto sitienu, ieguva divkāršo breikbumbu. Viņa vispirms sita tīklā otrās serves uzņemšanā, tad Sevastova trāpīja tīklā.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 6-1, 5-3. Sevastova lauž pretinieces servi. Pirmajā izspēlē Konjuha no labās trāpīja tīklā, brīdi vēlāk savai laukuma pusei nepārsita arī Sevastova. Liepājniece nākamajā epizodē izcēlās ar teicamu sitienu no labās gar sāna līniju, tad Konjuhai neizdevās saīsinātais sitiens. Pirmo no divām breikbumbām Sevastova neizmantoja, kad netika galā ar saīsināto sitienu. Konjuha netrāpīja labu uzbrukumu un atkal zaudēja serves geimu.

Pēc medicīniskās pauzes spēle atsākas.

Pārtraukumā pie Konjuhas pienāca fizioterapeite, jo sportiste sūdzas par muguras problēmām.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 6-1, 4-3. Sevastova zaudē serves geimu. Konjuha serves uzņemšanā pārsita pāri laukumam, nākamajā izspēlē Sevastovai neizdevās trāpīt "sveces" sitienu. Tenisistes turpināja pamīšus gūt punktus īsās izspēlēs. Pie tīkla Horvātijas sportiste ieguva breikbumbu, ar servi Sevastova panāca 40:40. Sevastovai "norāvās" sitiens no kreisās, otro iespēju Konjuha ar spēcīgu uzbrukumu izmantoja.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 6-1, 4-2. Sevastova lauž pretinieces servi. Konjuha no kreisās sita ārpus laukuma, savukārt nākamajā izspēlē viņai paveicās, bumbiņai no tīkla troses iekrītot Sevastovas laukumā. Sevastovas diagonālie sitieni no labās panāca pretinieces kļūdu, tad sitiens no kreisās pa diagonāli deva vēlamo rezultātu un divas breikbumbas. Konjuha pieļāva dubultkļūdu brīdi vēlāk.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 6-1, 3-2Konjuha guva trīs "tīrus" punktus - divreiz veiksmīgi nospēlēja pie tīkla, bet reizi - serves uzņemšanā. Sevastova sita ārpus laukuma un pārliecinoši zaudēja serves geimu.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 6-1, 3-1Sitiens tīklā no labās neļāva Konjuhai geimu uzvarēt "sausa". Tomēr ar nākamo izspēli horvātiete nodrošināja pirmo uzvarēto serves geimu mačā.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 6-1, 3-0Sevastova serves geimā nonāca iedzinējos ar 0:40, tad Konjuha nepārsita pāri tīklam. Ar labām servēm Sevastova atspēlēja vēl divus punktus, atkal atspēlējot trīskāršo breikbumbu. Tad Sevastova skrējienā uzņēma sarežģītu sitienu un pati izpildīja perfektu "nogriezto" sitienu no kreisās. Konjuha gan nepieļāva geima noslēgšanos un guva nākamo punktu, tam sekoja abu spēlētāju kļūdas. Beigās Sevastova nosargāja servi, pēdējo punktu gūstot ar servi.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 6-1, 2-0. Sevastova lauž pretinieces servi. Atkal līdzīgā cīņa ritēja geimā, un Sevastova ar apvedošo sitienu panāca rezultātu 30:30. Konjuha ar lielisku uzbrukumu no labās guva nākamo punktu, bet Sevastova ar teicamo aizsardzību panāca pretinieces kļūdu, bet pēcāk Konjuha atkal uzdāvināja punktu liepājniecei. Šo dāvanu izmantot neizdevās, un aizraujošā izspēlē horvātiete breikbumbu atspēlēja. Dubultkļūda vēlāk Konjuhai neļāva noslēgt geimu, Sevastovai pēcāk neizdevās izmantot vēl vienu breikbumbu. Konjuhas vēl viens neveiksmīgs sitiens deva trešo breikbumbu Sevastovai, bet to viņa atspēlēja ar veiksmīgu spēli pie tīkla. Tenisistei no Horvātijas "šūpoles" turpinājās - laba epizode mijās ar kļūdu, un Sevastova turpināja pretendēt uz breiku. Jau desmit reizes rezultāts šajā geimā bijis 40:40. Sevastova ar saīsināto sitienu ieguva piekto breikbumbu, un to izmantoja, kad Konjuha pārsita bumbiņu pāri.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 6-1, 1-0Otrā seta ievadā rezultāts bija 30:30, bet tad Konjuhai neizdevās saīsinātais sitiens. Ar servi Sevastova serve geimu uzvarēja.

Konjuha pieprasīja tualetes pauzi pirms otrā seta.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 6-1. Sevastova uzvar 1. setu. Sevastova guva pirmo punktu, tomēr īsu brīdi vēlāk Konjuha jau bija panākusi 40:15 savā labā. Latvijas tenisistei izdevās atspēlēties un pacīnīties par vēl vienu breika iespēju. Konjuha ar saīsināto sitienu panāca rezultātu "vairāk", bet Sevastova atkal ar sitienu pa gala līniju panāca pretinieces kļūdu. Liepājniece ar sitienu no labās pa diagonāli laukuma stūrī ieguva pirmo setbumbu, bet noslēgumā Konjuhai dubultkļūda. Konjuha ne reizi nenosargāja savu servi.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 5-1Konjuha pirmo punktu guva, kad bumbiņa pārvēlās pāri tīkla trosei un iekrita laukumā. Horvātijas tenisiste nākamajā izspēlē nospēlēja agresīvi un precīzi, bet pie tīkla viņa ieguva trīskāršo breikbumbu. Sevastova ar divām labām servēm punktus atguva, bet tad sitienā no kreisās Konjuha trāpīja tīklā. Sevastova pieļāva dubultkļūdu un pastrīdējās ar tiesnesi, bet Konjuhas breikbumbu viņa atspēlēja ar skaistām darbībām kortā, līdz pretiniece kļūdījās sitienā. Konjuha ar divām kļūdām zaudēja geimu, kurā viņai bija trīskāršā breikbumba.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 4-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Konjuha izsita ārpus laukuma, bet tad Sevastova precīzi sita no labās gar sāna līniju, panākot 30:0. Sevastova serves uzņemšanā pārsita pāri laukuma, tam sekoja Konjuhas precīzs sitiens no labās. Liepājniece ieguva breikbumbu arī šajā geimā, kad pacietīgi uzbruka uz Konjuhas kreiso pusi, bet horvātietei izdevās panākt 40:40 ar jaudīgu sitienu no labās. Sevastova ar sitienu pa gala līniju izprovocēja Konjuhu uz kļūdu, bet viņa atkal atspēlējās ar precīzu saīsināto. Sevastova teicami uzņēma pretinieces otro servi un raidīja ļoti asā leņķī to atpakaļ, gūstot punktu. Trešā breika iespēja geimā arī palika neizmantota, kļūdoties serves uzņemšanā. Konjuha neizmantoja iespējas nosargāt savu servi, un cīņa turpinājās. Sevastova ieguva vēl vienu breikbumbu, tomēr tā arī palika neizmantota, samocītam geimam turpinoties. Konjuha ar divām dubultkļūdām tomēr zaudēja serves geimu.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 3-1. Sevastova zaudē serves geimu. Konjuha izcēlās ar labu saīsināto sitienu, bet Sevastova atbildēja ar divām labām servēm. Sevastova uzņēma saīsināto sitienu, taču netrāpīja laukumā apvedošo sitienu, rezultātam kļūstot 30:30. Konjuha ieguva breikbumbu ar labu uzbrukumu no kreisās, uzņemot Sevastovas otro servi. To viņa neizmantoja, kad trāpīja tīklā. Konjuha ieguva vēl vienu iespēju breiku atspēlēt, ar labu kombināciju tiekot uzbrukuma pozīcijā pie tīkla. Ar saīsināto sitienu viņa atspēlēja breiku.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 3-0Konjuha otrajā serves geimā nedaudz atguvās un panāca 30:15, bet tad atkal divas reizes pieļāvu dubultkļūdas. Sevastova ar skaistu sitienu no labās pašā laukuma stūrī vēlreiz lauza pretinieces servi.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 2-0.Sevastova turpina perfekto spēles sākumu. "Sausā" aizvadīts arī serves geims.

Anastasija Sevastova – Ana Konjuha 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi.Kas par spēles sākumu Sevastovai! Viņa ātri ieguva trīs punktus pēc kārtas un ar pirmo piegājienu realizēja trīskārso breikbumu. Tiesa, Konjuha piepalīdzēja ar divām dubultkļūdām.

Spēle sākusies.Sevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

2017. gadā Sevastova Maljorkas turnīra ceturtdaļfinālā pieveica Konjuhu ar rezultātu 7-5, 1-6, 7-6 (7:5). Tā abām tenisistēm ir vienīgā savstarpēja spēle.

Maiami Latvijas tenisiste pirmās kārtas mačā ar rezultātu 6-1, 3-6, 7-6 (7:3) pārspēja serbieti Olgu Daniloviču (WTA 160.), bet otrajā cīņā ar 1-6, 6-2, 6-3 uzvarēja talantīgo amerikānieti Koko Gofu (WTA 36.). Trešās kārtas spēle Sevastovai nenotika Halepas (WTA 3.) traumas dēļ. Konjuha pirmajā mačā ar 7-6 (7:3), 7-5 uzvarēja čehieti Kateržinu Sinjakovu (WTA 70.) tālāk ar 6-4, 6-2 pārspēta amerikāniete Medisona Kīza (WTA 19.), bet iepriekšējā duelī viņa ar 6-4, 2-6, 6-2 uzvarēja pērnā gada "French Open" čempioni no Polijas Igu Švjonteku (WTA 16.). Polijas tenisiste turnīrā bija izlikta ar 15. numuru.

Anastasijai Sevastovai uz Simonas Halepas traumas rēķina bez cīņas izdevies iekļūt Maiami turnīra astotdaļfinālā. Par nenotikušo maču Sevastova noteikti nepārdzīvo, jo viņa Halepai zaudējusi piecas spēles pēc kārtas. Astotdaļfinālā Sevastovu sagaida spēle ar horvātieti Anu Konjuhu, kura startē ar speciālo ielūgumu. Sevastova ir WTA ranga 57. rakete, bet 23 gadus vecā Konjuha ieņem 338. pozīciju, tomēr horvātietes sniegumu nevar saukt par pārsteigumu, jo viņa vēl 2017. gadā bija ranga 20. vietā. Elkoņa trauma pamatīgi ietekmējusi viņas sniegumu pēdējos gados.