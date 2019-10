Sevastova saspringtā cīņā zaudē Mladenovičai un izstājas no Maskavas turnīra

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova (WTA 24.) ceturtdien Maskavas WTA "Premier" turnīra otrās kārtas spēlē ar rezultātu 5-7, 6-3, 3-6 piekāpās Kristīnai Mladenovičai (WTA 45.) no Francijas un neaizstāvēja pērn izcīnītos punktus.

Sevastova Maskavā notiekošajā Kremļa kausa izcīņā pagājušajā gadā sasniedza pusfinālu, tāpēc viņai bija jāaizstāv ranga punktu. Pēc zaudējuma otrajā kārtā viņa WTA rangā noslīdēs uz 26. pozīciju. Tāpat viņa zaudēja izredzes kvalificēties otrā līmeņa sezonas noslēguma turnīram "WTA Elite Trophy", kas notiek Ķīnā.

Pirmā seta pirmajos četros geimos abas tenisistes zaudēja serves geimus, bet pēc tam sīvā cīņā abas spēja veiksmīgi darboties pie savām servēm. Sevastova desmitajā geimā neizmantoja četras setbumbas, bet vēlāk zaudēja savu servi, kas ļāva Mladenovičai uzvarēt pirmo setu.

Otrajā setā Sevastova nonāca iedzinējos ar 1-3, bet tad uzvarēja nākamos piecus geimus pēc kārtas un izlīdzināja spēles rezultātu. Arī trešajā setā latviete ātri nonāca iedzinējos ar breika deficītu un vairs nespēja atspēlēties.

Aizvadītajā nedēļa Sevastova savainojuma dēļ izlaida turnīru Lincā, kur Jeļena Ostapenko sasniedza finālu.

MASKAVAS TENISA TURNĪRS: ANASTASIJA SEVASTOVA – KRISTĪNA MLADENOVIČA

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 6-3, 3-6. Sevastova zaudē maču. Mladenoviča, servējot par uzvaru mačā, pie tīkla no gaisa bumbiņu nospēlēja precīzi gar sāna līniju. Tad viņa vēlreiz devās pie tīkla un guva vēl vienu punktu. Sevastova darbojās no aizsardzības, bet nespēja gūt punktu. Pirmo no trim mačbumbām Sevastova garā izspēlē atspēlēja, bet tad ar servi viņa uzvarēja spēli.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 6-3, 3-5Sevastova geimu sāka ar labu servi, tad nākamajā izspēlē Mladenoviča sita tīklā. Pie tīkla Sevastova sita virsū pretiniecei un panāca 40:0, bet noslēgumā izdevās "sausā" uzvarēt geimu.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 6-3, 2-5. Mladenoviča sita tīklā pirmajā izspēlē, bet pēc tam ar garu un asu sitienu guva punktu. Sevastova viltīgi nospēlēja uzņemšanā un panāca pretinieces sitienu tīklā, taču Mladenoviča atbildēja trāpījumu pašā laukuma stūrī. Sevastovai neizdevās sitiens no kreisās pa diagonāli, tomēr viņa reabilitējās ar saīsinātā un apvedošā sitiena kombināciju (40:40). Sevastovai neizdevās uzņemt nākamo servi, bet tad izspēlē no kreisās sita tīklā.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 6-3, 2-4Sevastova izspēlēs precīzi sita pa laukuma stūriem un pēc divām "tīri" uzvarētām izspēlēm panāca rezultātu 40:15. Garā izspēlē viņai neizdevās trāpīt laukumā, tam sekoja dubultkļūda. Sevastova no kreisās trāpīja tīklā un deva pretiniecei breikbumbu. To izdevās atspēlēt, kad sitiens laukuma stūrī no labās izprovocēja pretinieci uz kļūdu. Mladenoviča uzņemšanā netrāpīja laukumā, tad viņa sita tīklā.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 6-3, 1-4.Mladenoviča geimu iesāka ar "eisu", bet tad Sevastova izspēlē no labās raidīja bumbiņu laukuma stūrī, trāpot pa līniju. Līdzīgā epizodē liepājniece netrāpīja laukumā, tad viņai neizdevās pārsist pāri tīklam (15:40). Ar "eisu" Mladenoviča noslēdza serves geimu.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 6-3, 1-3. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova no labās nepārsita pāri tīklam, tad viņa izsita ārpus laukuma, serves geimu iesākot ar divām nepiespiestām kļūdām. Ar uzbrukumu no labās gar sāna līniju viņa beidzot guva punktu, taču Mladenoviča nodzenāja Sevastovu, trāpīja precīzi gar sāna līniju un nopelnīja divas breikbumbas. Sevastova kļūdījās sitienā no kreisās un zaudēja serves geimu.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 6-3, 1-2Sevastovai izdevās uzņemt servi un gūt punktu pirmajā izspēlē, bet Mladenoviča nākamajās epizodēs bija nedaudz agresīvāka. Sevastovai neizdevās laukumā uzņem pretinieces saīsināto sitienu, taču Francijas tenisistes vēl viens mēģinājums saīsināt bija neveiksmīgs (30:40). Sevastovai neizdevās uzņemšana noslēgumā.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 6-3, 1-1Mladenoviča izvirzījās vadībā ar 30:0, taču Sevastova punktu atguva ar gremdi pie tīkla. Sevastova izcēlās ar teicamu kāju darbību, taču Mladenoviča pie tīkla rupji kļūdījās. Latvijas tenisiste vēlreiz trieca bumbiņu laukumā no gaisa un panāca 40:30, bet tad viņa panāca pretinieces kļūdu.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 6-3, 0-1Mladenoviča trešo setu sāka ar labu servi un droši uzvarētu izspēli, tam sekoja ilga bumbošanās, kas noslēdzās ar Sevastovas sitienu tīklā. Francijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu, taču ātri reabilitējās ar precīzu uzbrukumu otrajā sitienā. Sevastova turpināja cīņu un iedzina pretinieci laukuma dziļumā un panāca viņas kļūdu. Tomēr Mladenoviča sakoncentrējās un noslēdza geimu.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 6-3. Sevastova uzvar 2. setu. Sevastova geimu iesāka ar divām labām servēm, kuras Mladenoviča nespēja uzņemt. Tad liepājniece ar otro servi trāpīja "eisu", bet noslēgumā Francijas tenisiste uzņemšanā sita ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 5-3. Sevastova lauž pretinieces servi. Spēles gaita atkal bija saspringta, un Sevastovai pie rezultāta 15:30 izdevās divi lieliski uzbrukumi, kurus pretiniece nespēja atvairīt. Sevastova ieguva breika iespēju, kuru realizēja ar fantastisku saīsināto sitienu.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 4-3. Sevastova ieguva emocionālu pacēlumu, viņa spēlēja daudzveidīgi un serves geimā izvirzījās vadībā ar 30:15. Mladenoviča atbildēja ar lielisku sitienu no labās gar sāna līniju, tomēr nākamajā epizodē viņa sita ārpus laukuma. Sevastova nosargāja servi, uzvarot trešo geimu pēc kārtas.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 3-3. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova sapratusi, ka saīsinātie sitieni ir labākais ierocis pret Mladenoviču, turklāt viņai izdodas tos trāpīt. Tad Francijas tenisiste mēģināja nodzenāt Sevastovu pa kortu, taču netrāpīja laukumā. Latvijas tenisistei trešajā izspēlē neizdevās serves uzņemšana, savukārt rezultāts 30:30 kļuva pēc Mladenovičas spēcīgajiem uzbrukumiem. Mladenoviča uzņēma Sevastovas saīsināto, taču sita ārpus laukuma un deva latvietei breika iespēju. Sevastova izdarīja sitienus labajā stūrī un tad nospēlēja saīsināto labajā laukuma pusē, un pretiniecei neizdevās pārsist pāri bumbiņu.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 2-3Pēc Mladenovičas sitiena bumbiņa trāpīja pa tīkla trosi un izlidoja ārpus laukuma, tad Sevastova precīzi ieservēja, taču izrāvienu neizdevās turpināt, jo īsā izspēlē "norāvās" sitiens. Sevastova pēc veiksmīgas aizsardzības panāca pretinieces kļūdu, bet tad viņa nosargāja servi ar vēl vienu labu izspēli.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 1-3Sevastova ar saīsināto sitienu guva skaistu punktu, tomēr mirkli vēlāk viņai neizdevās serves uzņemšana. Mladenoviča turpinājumā guva trīs punktus pēc kārtas un nespēja pacīnīties par breika iespēju. Servju uzņemšana pievīla liepājnieci.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 1-2.Sevastova trāpīja sitienu no kreisās asā leņķī, tomēr tam sekoja divas kļūdas pēc kārtas. Liepājnieces saīsināto sitienu Mladenoviča nedabūja pāri tīklam, tad izdevās laba serve, ko pretiniece neuzņēma laukumā. Ar sitienu pa diagonāli Sevastova nosargāja servi.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 0-2Mladenoviča turpina spēlēt pārliecinoši. Sevastovai spēle pajukusi, iespējams, pie vainas pleca savainojums, kura dēļ viņa nespēlēja Lincā.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7, 0-1. Sevastova zaudē serves geimu.Mladenoviča izmantoja katru iespēju uzbrukt un panāca Sevastovas kļūdu. Liepājniecei pie tīkla neizdevās trāpīt laukumā, tomēr viņas pretinieces ātrais uzbrukums nebija veiksmīgs. Latvijas tenisiste neprecīzi nospēlēja saīsināto sitienu un deva divas breika iespējas pretiniecei. Viņa nepārsita bumbiņu pāri tīklam un nonāca iedzinējos.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-7. Sevastova zaudē 1. setu. Abas tenisistes guva pa punktam, bet tad Sevastovai neizdevās sitiens no kreisās. Mladenoviča svarīgā brīdī izvēlās ar "eisu" un ieguva divas setbumbas. Francijas tenisiste lieliski kustējās pa kortu un guva setu uzvarošo punktu. Tagad nākas atcerēties četras setbumbas, kuras 10. geimā neizmantoja Sevastova.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-6. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova ar servēm panāca 30:0, tad kļūdījās sitienā, kad skrēja pie tīkla, tomēr pēc tam lieliski uzbruka laukuma stūrī no labās. Liepājniece trāpīja tīklā mirkli pēc tam, savukārt tam sekoja Mladenovičas precīzs uzbrukums pa diagonāli. Sevastova trāpīja tīklā un deva breika iespēju pretiniecei. Garā izspēlē abas tenisistes sīvi spēkojās, bet Sevastova spēja rezultātu izlīdzināt. Pie tīkla Latvijas tenisistei neizdevās sitiens, un Mladenoviča to izmantoja ar labu apvedošo sitienu. Francijas tenisiste trāpīja tīklā, arī Sevastova nepārsita pāri savai laukuma pusei un atkal nonāca punkta attālumā no zaudēta serves geima. Mladenoviča otrās serves uzņemšanā lieliski uzbruka un izvirzījās vadībā.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-5Sevastova izcēlās ar lielisku uzbrukumu no labās gar sāna līniju, bet tad viņa sitienu pa diagonāli panāca pretinieces kļūdu. Nākamo servi latvietei neizdevās uzņemt, taču viņai nākamajā izspēlē paveicās, kad bumba no tīkla troses trāpīja pa sāna līniju. Mladenoviča netika pie bumbiņas, un tādējādi Sevastovai ieguva divas setbumbas, bet pirmo nespēja izmantot, kad Francijas pārstāve noķēra viņu pretkustībā. Nākamajā epizodē Sevastova pieļāva diezgan rupju kļūdu vienkāršā sitienā, rezultātam kļūstot 40:40. Mladenoviča devās pie tīkla un neprecīzi nospēlēja sitienu no gaisa, taču arī trešo setbumbu liepājniece neizmantoja, jo netika galā ar pretinieces uzbrukumiem. Francijas sportiste netrāpīja laukumā un deva ceturto setbumbu Sevastovai. Lielisks uzbrukums no labās ļāva atkal atjaunot rezultātu "vienādi". Uzņemšanā Sevastova sita tīklā, taču viņa ar sitienu no kreisās pa sāna līniju turpināja sīvo spēkošanos. Mladenoviča aktīvie uzbrukumi ļāva viņai panākt rezultātu "vairāk", bet tad neveiksmīgi uzņēma servi.

Pirmajā kortā ir pamatīgs troksnis. Centrālajā kortā noslēgusies spēle, bet pārtraukumā skan skaļa mūzika, un Sevastova par to norāda galvenajai tiesnesei.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 5-4Sevastova zaudēja pirmo punktu, bet pēc tam aizvadīja lieliskas izspēles un ar servi noslēdza serves geimu.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 4-4Mladenoviča no labās sita bumbiņu pāri laukumam, bet Sevastova atbildēja ar neveiksmīgu sitienu, kas tēmēts laukuma stūrī. Latvijas tenisiste lieliski noreaģēja, ka pretiniece skrien pie tīkla un precīzi sita no kreisās gar sāna līniju, tomēr Francijas sportiste atbildēja ar lielisku saīsināto sitienu (30:30). Mladenoviča uzņēma saīsināto un precīzi sita gar sāna līniju, tomēr pēc tam pati pieļāva dubultkļūdu. Viņa pieļāva vēl vienu kļūdu, deva Sevastovai breikbumbu, taču Mladenoviča ar ļoti precīzi sitienu izlīdzināja rezultātu. Sevastovai tomēr neizdevās geima izskaņa - viņai nepaveicās, kad bumbiņa no tīkla troses palīdzēja pretiniecei nonākt labā sitiena pozīcijā, bet tad pati netrāpīja laukumā.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 4-3.Abas tenisistes turpināja ļoti sīvo spēkošanos, un Sevastova ar sitienu pa sāna līniju panāca rezultātu 30:15. Latvijas tenisistei mirkli vēlāk neizdevās saīsinātais sitiens, tad viņa sita tīklā un deva pretiniecei breika iespēju. Sevastova lieliski nospēlēja aizsardzībā, līdz Mladenovičas saīsinātais atdūrās tīklā (40:40). Mladenoviča no sarežģītas situācijas netrāpīja laukumā, bet noslēgumā Sevastova noķēra pretinieci un pretkustību un guva "tīru" punktu.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 3-3Mladenoviča pie tīkla nospēlēja precīzi un guva punktu ar sitienu no gaisa. Nākamajā izspēlē, kas bija diezgan gara, Sevastovai neizdevās uzņemt saīsināto sitienu. Francijas tenisiste panāca rezultātu 40:0, bet tad viņa netrāpīja laukumā un sita tīklā. Sevastovai neizdevās izlīdzināt rezultātu, un Mladenoviča skrējienā pie tīkla izdarīja ļoti precīzu sitienu.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 3-2. Mladenoviča neveiksmīgi izpildīja saīsināto, tomēr Sevastova arī zaudēja punktu. Sevastovai bija brīva labā mala, taču viņa netrāpīja sitienu laukumā, tomēr spēja rezultātu izlīdzināt ar precīzu sitienu no labās pa diagonāli laukuma stūrī. Mladenovičai nākamajā izspēlē noslēdzošais sitiens atdūrās tīklā, tomēr viņa reabilitējās ar lieliski uzņemtu servi. Pie rezultāta 40:40 Mladenoviča netrāpīja laukumā saīsināto sitienu, tad viņa netrāpīja laukumā uzbrukumu no kreisās. Pirmo reizi mačā kāda tenisiste nosargā savu servi.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 2-2. Sevastova lauž pretinieces servi. Mladenoviča izcēlās ar "eisu", tomēr Sevastovai izdevās rezultātu izlīdzināt. Tad Latvijas sportiste izpildīja lielisku saīsināto sitienu, Francijas pārstāve sita neveiksmīgi no labās un deva divas breika iespējas Sevastovai. Pirmo iespēju liepājniece neizmantoja, nespējot apspēlēt pretinieci, kura bija piegājusi pie tīkla. Mladenoviča izspēlēja labu kombināciju, pievilka Sevastova pie tīkla un izpildīja precīzu apvedošo sitienu (40:40). Francijas tenisiste sita tīklā no labās, tam sekojošajā izspēlē Sevastova ļoti precīzi sita pa gala līniju, apspēlējot pretinieci.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 1-2. Sevastova zaudē serves geimu.Mladenoviča izpildīja labus uzbrukuma sitienus un nodzenāja Sevastovu pa gala līniju, līdz viņa pieļāva kļūda (30:15). Sevstova no kreisās netrāpīja gar sāna līniju un deva pretiniecei vēl divas breikbumbas. Sevastova no kreisās sita tīklā un atkal nonāca iedzinējos.

Sevastovas un Mladenovičas spēle rit uz pirmā korta, bet blakus centrālajā kortā cīnās Svitoļina un Kudermetova. Troksnis no centrālā korta nedaudz traucē abām tenisistēm pirmajā kortā.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 1-1. Sevastova lauž pretineces servi.Sevastovas uzbrukumu no labās pa diagonāli Mladenoviča nespēja atvairīt, tad liepājniece uzņēma saīsināto sitienu un lieliski nospēlēja pie tīkla. Viņa panāca trīskāršo breika iespēju, kad pretiniece pieļāva dubultļūdu. Mladenoviča pieļāva vēl vienu dubultkļūdu, un Sevastova atjaunoja neizšķirtu rezultātu.

Anastasija Sevastova - Kristīna Mladenoviča 0-1. Sevastova zaudē serves geimu. Mača pirmajā izspēlē Sevastova no labās sita ārpus laukuma, mērķējot uzbrukt pa diagonāli. Tam sekoja viņas sitiens tīklā no diezgan vienkāršas situācijas. Pirmo punktu Sevastova guva ar lielisku uzbrukumu gar sāna līniju no labās, tomēr mirkli vēlāk pie tīkla Mladenoviča trieca bumbiņu latvietes kortā un panāca pirmās divas breikbumbas. Pirmo Sevastova atspēlēja, kad pretinieces sitiens izlidoja ārpus laukuma, savukārt ar saīsināto sitienu viņa panāca rezultātu 40:40. Sevastova no kreisās trāpīja tīklā, un trešo iespēju Francijas pārstāve izmantoja.

Spēle sākusies! Sevastova maču sāk ar servēšanu.

Sevastovai Maskavas turnīrs ir diezgan svarīgs, jo pērn viņa šeit sasniedza pusfinālu. Līdz ar to viņai jāaizstāv 180 WTA ranga punkti. Pagājušajā gadā pusfinālā liepājniece negaidīti zaudēja Onsai Žabērai.

Abas tenisistes līdz šim tikušās divreiz, abas reizes uz māla seguma laukuma. Pirmā reize bija tālajā 2010. gadā, kad Sevastova uzvarēja Strasbūras turnīrā ar rezultātu 6-1, 6-2. Savukārt astoņus gadus vēlāk Romā liepājniece uzvarēja ar rezultātu 6-3, 3-0, Mladenovičai atsakoties no spēles turpināšanas savainojuma dēļ.

Mladenoviča ir lieliska dubultspēļu tenisiste, kura uzvarējusi trijos "Grand Slam" finālos un šobrīd ieņem pirmo vietu rangā. Taču vienspēlēs Francijas tenisistes augstākais sasniegums bijusi 10. vieta rangā, kā arī "French Open" un "US Open" ceturtdaļfinālu sasniegšana.

Savukārt 45. vietā rangā esošā Mladenoviča pirmās kārtas spēlē ar 6-4, 3-6, 6-2 pieveica Jūliju Putincevu (WTA 34.) no Kazahstānas.

Sevastova (WTA 24.) pirmās kārtas spēlē rādīja pārliecinošu sniegumu, ar rezultātu 6-1, 7-5 pieveicot Aleksandru Sasnoviču (WTA 64.) no Baltkrievijas.