Sevastova sev veiksmīgajā 'US Open' atgriežas ar uzvaru

Latvijas vadošā tenisiste Anastasija Sevastova (WTA 11.) pirmdien uzsāka dalību ASV atklātajā tenisa čempionātā, pirmās kārtas spēlē ar 6-3, 6-3 apspēlējot Eižēniju Bušāru (WTA 119.) no Kanādas.

Latvijas tenisiste spēles favorītes statusu apliecināja jau no pirmajiem geimiem. Sevastovai padevās vairāki skaisti sitieni, bet pretiniece sākotnēji pieļāva nepiedodamas kļūdas, liepājniecei izvirzoties vadībā 3-0.

Bušāra pirmā seta gaitu, iespējams, vēl varēja lauzt ceturtajā geimā, abām tenisistēm pacīnoties pie rezultāta 40:40. Tomēr arīdzan šoreiz Sevastova spēja lauzt pretinieces servi un panāca jau 4-0.

Kanādas sportiste seta otrajā pusē sāka spēlēt precīzāk, vienreiz laužot arī Sevastovas servi. Atbildīgā brīdī gan ilgais septītais geims noslēdzās par labu Latvijas tenisistei, kura nepieļāva vēl vienu zaudētu serves geimu un pēcāk spēja noslēgt setu ar rezultātu 6-3.

Otrā seta ievadā tenisistes apmainījās ar trim zaudētiem serves geimiem pēc kārtas, Sevastovai izvirzoties vadībā 2-1. Liepājniece tad sagrāba kontroli pār spēli, ātri gūstot četrus punktus un panākot jau 3-1. Lai gan Bušāra brīžiem spēja rādīt labu spēli, Sevastova vairs nekādas vaļības nepieļāva, spējot uzvarēt savus serves geimus un triumfējot ar 6-3, 6-3.

Tādējādi Sevastova sekmīgi uzsākusi "US Open" turnīru, kuros viņa kopā izcīnījusi jau 16 uzvaras. Pērn tenisiste aizkļuva līdz turnīra pusfinālam, tajā gan piekāpjoties ASV pārstāvei Serēnai Viljamsai.

Liepājniece otrajā kārtā tiksies ar Serbijas tenisisti Ivanu Joroviču (WTA 93.) vai Polijas pārstāvi Igu Svjateku (WTA 49.).

Savukārt otrdien turnīrs sāksies Latvijas tenisistei Jeļenai Ostapenko (WTA 77.), kura tiksies ar Aleksandru Kruniču (WTA 97.) no Serbijas.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var uzzināt detalizētāku mača notikumu aprakstu.

'US OPEN': ANASTASIJA SEVASTOVA – EIŽĒNIJA BUŠĀRA

Spēles statistika:

Pēc uzvaras arī Sevastova izpelnās savu līdzjutēju uzslavas. Dzirdams arī "Liepāja rullē!" izsauciens.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 6-3, 6-3. Sevastova uzvar!Bušāra forhends lido manāmi ārpus laukuma, Bušārai 0:15. Sevastova ar elegantiem sitieniem iztrenkā pretinieci, 0:30. Sevastova neaizsniedzas līdz pa līniju izpildītai servei, 15:30. Bušāra nespēj pārsist bumbiņu pāri tīklam pēc nogrieztā. Sevastovai divas mačbumbas! Pirmā paliek neizmantota, apvedošajam sitienam esot mazliet neprecīzam, 30:40. Sevastova aizskrien līdzi sarežģītai bumbiņai un raida to garām pretiniecei. Sevastova uzvar pirmās kārtas spēlē.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 6-3, 5-3Divas precīzas serves sagādā grūtības Bušārai, 30:15. Sevastova vēlreiz cenšas izpildīt tenisa klasiku, pirmo sitienu pēc serves raidot otrā stūrī, bet kļūdās, 30:30. Bušāra apstrīd servi, kuru viņa neuzņēma. Video atkārtojums liecina, ka serve bijusi precīza, 40:30. Pēdējais punkts jāgūst pēc ilgākas izspēles, bet arī šo servi Bušāra knapi izvilka. Stabilas serves visa geima garumā.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 6-3, 4-3Bušāra kļūdas pateicīgā situācijā, izpildot neprecīzu forhendu, 15:15. Izspēle noslēdzas ar interesantu sitienu, Bušāras raidītai bumbiņai atlecot gan pret tīkla trosi, gan pret sānu līniju. Pēc izspēles Sevastova vēl apstrīd serves precizitāti, tomēr atkārtojums liecina, ka kāda mikroskopiska bumbiņas daļa pieskārās līnijai, 30:15. Bušāra ātri tiek pie 40:15. Sevastova kļūdas bekhendā.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 6-3, 4-2Iespējams, spēles ilgākā izspēle. Sevastova pamazām sagrābj iniciatīvu un no tīkla tuvuma gūst punktu, 15:0. Tenisistes sacenšas pa diagonāli līdz Sevastova izpilda netveramu forhendu. Skaisti gūts punkts pie tīkla un geims noslēgts ar eisu.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 6-3, 3-2Sevastova neuzņem pirmo Bušāras servi, 15:0. Otrā tiek atsista pāri gala līnijai, 30:0. Dubultkļūda, 30:15. Bušārai pirmā serve nepavisam nesanāk. Otro kanādiete izpilda drošāku, bet pēc tam kļūdas vieglā forhendā, 30:30. Iespējams, ka šeit tieši pretiniece "salaužama" līdz galam. Bušāra tomēr spēj saņemties un noslēgt geimu ar diviem precīziem sitieniem.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 6-3, 3-1Ātri un iespaidīgi. Sevastova uzvar četrus geima punktus pēc kārtas. Geims noslēgts ar izcilu saīsināto no tieša tīkla tuvuma.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 6-3, 2-1. Sevastova lauž pretinieces serviSevastova no neērtās puses izpilda neticami precīzu sitienu, lai pārceltu bumbiņu pāri pretiniecei. Bušāra to atsit, bet Sevastovas nākamo sitienu vairs nespēj aizsniegt, Bušārai 0:30. Bušāra nonāk pie tīkla un var triekt bumbiņu laukumā, bet Sevastova apbrīnojami uzmin sitiena virzienu, atsit to garām Bušārai, 0:40. Trīs breikbumbas Sevastovai. Vairāki forhendi pēc kārtas, kuri noslēdzas, Sevastovai nodzenot Bušāru no laukuma. Kanādiete gan atbild ar neaizsniedzamu sitienu, kas lido šķērsām laukumam, 30:40. Bušāra kļūdas bekhendā, Sevastova var geimu nosvinēt ar savu firmas zīmi - pacelto dūri.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 6-3, 1-1. Sevastova zaudē serves geimuTīkliņš paliek Latvijas tenisistes pusē. Bumbiņa to aizķer šoreiz pēc Bušāras sitiena, bet tas nokrīt viņas pusē. Sevastova pietuvojas tīklam un gūst netraucētu punktu, 30:0. Dubultkļūda, 30:15. Ilgā bekhendu sērijā pirmā kļūdas Sevastova, 30:30. Bušāra nespēj atsist Sevastovas servi. Nākamreiz kanādiete jau bumbiņu spēlē ļoti precīzi, tai nokrītot neparocīgā vietā, pie Sevastovas kājām, 40:40.Sevastova kļūdās, pārsvars Bušārai. Kanādiete labi uzņem Sevastovas servi un ar gremdi uzvar geimu.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 6-3, 1-0. Sevastova lauž pretinieces serviSevastova setu uzsāk ar izcilu atspēlēšanos. Bušāra gandrīz jau gūst punktu ar tenisa kombināciju "servē vienā pusē, uzbrūc uz otru", bet liepājniece pa gala līniju izskrien visam līdzi, atkal izpilda izcilu "sveci" un atgūstas. Bušāra sit tīklā, 0:30. Sevastova nonāk pie tīkla un gandrīz jau panāk trīs breikbumbas, bet Bušāra ar apbrīnojami precīzu sitienu spēj atgūt vienu punktu, 15:30. Bušāra izpilda ļoti neērtu sitienu, bumbiņai krītot zemu. Sevastova nespēj izpildīt precīzu bekhendu no nepateicīgās situācijas, 30:30. Nepiespiesta kļūda liepājniecei, Bušārai 40:30. Kanādiete izpilda saīsināto, Sevastova laikus to paredz un gar sānu līniju izpilda ļoti precīzu netveramo sitienu, 40:40.Tīkla trose izpalīdz liepājniecei. Bumbiņa pārkrīt tieši pāri tai. Skatītāji ļoti skaļi noelšas, pārsvars Sevastovai. Bušāra izpilda ļoti neprecīzu sitienu.

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 6-3. Sevastova uzvar pirmo setu!Sevastova sit tīklā, 0:15. Bušāra arī atbild ar kļūdu, 15:15. Kanādiete atsit bumbiņu, tai uzlidojot ļoti augstu gaisā, kas ļauj Sevastovai viegli gūt punktu. Nākamo servi Bušāra arī neuzņem veiksmīgi. Divas setbumbas! Bušāra triec bumbiņu tīklā uzreiz pēc serves. Sevastova ar trim veiksmīgām servēm pēc kārtas nodrošina uzvaru setā.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 5-3Sevastova servi atsit ar raketes rāmi. Bumbiņa ielido tribīnēs, Bušārai 15:0. Kanādiete turpina kāpt dziļi laukumā. Sevastovai nākas izmantot divas "sveces" vienas izspēles laikā. Otra padodas ļoti skaista, Bušārai cenšoties lēcienā līdz tai aizsniegties, bet bumbiņai krītot tieši pāri, 30:15. Tā gan ir vienīgā izspēle, kas liepājniecei padodas šajā geimā. Sevastova kļūdas attālā gremdē un zaudē geimā.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 5-2Sevastova sit tīklā, 0:15. Liepājniece izpilda pāris tehniski sarežģītus sitienus. Bušāra nespēj atsist nogriezto, 15:15. Eiss, 30:15. Bušāra spēcīgi atsit Sevastovas servi, uzreiz dodas pie tīkla un gūst vieglu punktu, 30:30. Vēl viens eiss! Šoreiz pa līniju, 40:30. Laba serve, bet pirmais Sevastovas sitiens lido tīklā, 40:40.Spēles ilgākā izspēle. Sevastova ar viltīgu bekhendu nodzen Bušāru no laukuma, tad nākamo raida neaizsargātā, otrā laukuma stūrī, pārsvars Sevastovai. Vēl viena ļoti ilga izspēle. Abas tenisistes labi iejutušās spēlē. Sevastova izpilda zemu sitienu, bet Bušāra spēj līdz tam pieliekties un gūt punktus no tieša tīkla tuvuma, 40:40. Kanādiete vēlreiz tuvojas tīklam, Sevastova jau laikus sāk domāt par risinājumu un apvedošais bekhends padodas precīzi, pārsvars Sevastovai. Bušāra ļoti ātri kļūdās. Sevastova uzvar ļoti svarīgu geimu.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 4-2Bušārai izdodas uzspiest savu uzbrūkošo spēli. Ja kanādiete nekļūdās, tad viņa var arī pacīnīties, Bušārai 30:0. Kanādiete pie 40:0 pieļauj dubultkļūdu, 40:15. Sevastova neprecīzi atsit pretinieces servi. Pagaidām Latvijas tenisistes vājākais geims.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 4-1. Sevastova zaudē serves geimuEiss, 15:0. Bušāra izpilda negaidīti izcilu saīsināto, 15:15. Kanādas tenisiste ļoti ātri pietuvojas tīklam un pārsteidz Sevastovu ar šādu darbību, Sevastovai 15:30. No tribīnēm turpina atskanēt daudzi "uz priekšu, Džīnij!" uzsaucieni. Taču skatītājiem jāturpina elst pēc Bušāras nepiespiestajām kļūdām, 30:30. Bušāra vēlreiz pieskrien pie tīkla. Sevastova divreiz cenšas viņu apspēlēt ar apvedošajiem, tad gan kļūdās "svecē". Bušārai pirmā breikbumba. Skatītājiem par prieku Sevastova kļūdas forhendā.

Sevastovas treneris un dzīvesbiedrs Ronijs Šmits tribīnēs, protams, redzams ar "Es mīlu Liepāju" cepurīti galvā.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 4-0. Sevastova lauž pretinieces serviBušāra nav spējusi izmantot arī pauzi pēc pirmajiem trim geimiem. Kanādietei dubultkļūda. Sevastova izpilda spēcīgu forhendu sēriju, pret kuru Bušāra izskatās bezspēcīga. Izspēles noslēgumā Sevastova nomāna sitiena virzienu un izpilda vēl vienu netveramo sitienu, Bušārai 0:30. Kanādiete divus punktus atgūst, tad Sevastova cenšas ar netveramu sitienu tikt līdz breikbumbai, bet tas krīt mazliet ārpus laukuma. Bušārai 40:30. Ilga izspēle beidzas ar Bušāras sitienu tīklā, 40:40.Bušāra šajā geimā nespēj uzstādīt savus spēles noteikumus ar servi. Vēl viena izspēle no līdzīgām pozīcijām beidzas ar kanādietes kļūdu, jau septīto nepiespiesto šajā spēlē. Sevastovai pārsvars. Un atkal atkārtojas līdzīgs scenārijs! Šoreiz Sevastovai jau bija pienākuši grūti laiki izskriet līdzi Bušāras sitieniem, bet tad kanādiete kļūdījās.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 3-0Pretiniece pagaidām netur spēles līmeni. Bušāra cenšas izpildīt saīsināto, bet bumbiņa nokrīt turpat pie kājām. Sevastova pēcāk pieskrien pie tīkla un raida kanādietes pusē netveramu sitienu, 40:0. Geims noslēdzas kā ātra izrēķināšanās. Sevastova pagaidām spēlē ļoti precīzi.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 2-0. Sevastova lauž pretinieces serviBušāra sāk uzbrūkoši, bet katastrofāli kļūdas pie iespējas gremdēt bumbiņu laukumā. Publika, kura acīmredzami izrāda simpātijas par kanādieti, noelšas. Bušāra vēlreiz uzbrūk. Sevastovai nākas atsisties ar ļoti augstu "sveci". Tas nostrādā. Liepājniece nonāk situācijas noteicējas lomā un izspēli noslēdz, parādot kā jāizpilda gremde. Bušārai 0:30. Skaisti! Bušāra izpilda saīsināto. Taču Sevastova līdz tam aizskrien un izpilda radošu apvedošo sitienu no neērtās puses. Trīs breikbumbas! Bušāra vienu punktu atgūst, bet tad kļūdas forhendā. Sevastova lauž jau pirmo pretinieces servi.

Anastasija Sevastova – Eižēnija Bušāra 1-0Spēle sākusies! Pagaidām nav bijusi uzsākta neviena izspēle. Sevastovai vadība 30:15, pateicoties divām neprecīzi uzņemtām servēm. Tas pats notiek vēlreiz, 40:15. Beidzot tiek aizvadīta kāda vairāku sitienu izspēle. Liepājniece izpilda nogriezto, bet tas atsitas pret tīklu. Būšaras raidīta bumbiņa krīt tieši ārpus sānu līnijas.

Tenisistēm vēl atlikušas trīs minūtes, lai iesildītos.

Bušāra uzvar monētas izlozi un izvēlas ļaut Sevastovai servēt pirmajai.

Tenisistes iznākušas laukumā. Lai gan tas ir viens no mazākas nozīmes laukumiem, tribīnēs tāpat praktiski brīvu vietu nav.

Spēle sāksies dažas minūtes pēc pulksten 18.

Tenisistes šodien tiksies uz piektā laukuma, tā kā pagaidām Sevastovai jāpaciešas līdz iespējai tikt uz sev iemīļotā Artūra Eša vārdā nosauktā laukuma.https://twitter.com/usopen/status/1163872575270768641

Bušāra šobrīd zaudējusi pēdējās 11 spēles pēc kārtas. Tiesa, pretiniece vēdera muskuļu savainojuma dēļ pāris mēnešus šogad arī nav spēlējusi.

Pirmās kārtas pretiniece no Kanādas 2014. gadā spēlējusi Vimbldonas čempionāta finālā, bet togad Bušāra "US Open" sasniedza ceturto kārtu. Togad piektajā vietā rangā bijusī Bušāra gan piedzīvojusi kritumu karjerā un šogad ieņem vien 119. vietu pasaulē.

Pērn tenisiste vien pusfinālā piekāpās tenisa leģendai Serēnai Viljamsai, atzīstot amerikāņu sportistes pārsvaru ar rezultātu 0-3, 0-6. Iepriekšējos divus gadus Sevastova sasniedza turnīra ceturtdaļfinālu.

Anastasija Sevastova atgriežas sev veiksmīgajā ASV atklātajā tenisa čempionātā, kurā liepājniece tieši rādījusi savu sekmīgāko sniegumu starp četriem tenisa pasaules "Grand Slam" turnīriem.