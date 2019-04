Sevastova smagā cīņā iekļūst Štutgartes turnīra ceturtdaļfinālā

Latvija tenisiste Anastasija Sevastova ceturtdien, 25. aprīlī, Štutgartes WTA "Premier" turnīra otrās kārtas spēlē smagā cīņā ar 6-4, 6-3 pieveica mājinieci Lauru Zīgemundu, iekļūstot ceturtdaļfinālā.

Tagad piektdien ceturtdaļfinālā Sevastova tiksies ar pasaules ranga trešo numuru un trešo izsēto turnīrā Petru Kvitovu.

Sevastovai mačs pret pasaules ranga 99. numuru un turnīra mājiniece izvērtās ļoti smags, tenisistēm kortā aizvadot gandrīz divas stundas. Pirmajā setā Sevastova sākumā lauza pretinieces serves geimu, tad astotajā geimā pati zaudēja serves geimu, bet uzvarēja pēdējos divus geimus un pirmo setu ar 6-4. Abus "breikus" liepājniece veica geimos, kuri ilga vairāk par 10 minūtēm katrs.

Otrajā setā Sevastova pēc sarežģītā sākumā šķietami viegli panāca 5-1, tomēr zaudēja divus geimus pēc kārtas. Nākamajā geimā Sevastova lauza pretinieces serves geimu, uzvarot visā mačā ar 6-4, 6-3.

Anastasija Sevastova pēc spēles: Smaga spēle, ieturēju pauzes starp izspēlēm, lai uzkrātu spēkus. Viņa bija smags pretinieks līdz pat pēdējai izspēlei. Man patīk šeit spēlēt un labi, ka bija pirmā spēle, jo man nepatīk gaidīt spēles sākumu. Laura ir netipiska spēlētāja un tas man sagādāja grūtības.

Anastasija Sevastova - Laura Zīgemunda 6-4, 6-3Sevastova iekļūst ceturtdaļfinālāZīgemunda kļūdās pirmajā izspēlē, tad ar servi panāk 15-15. Vācietei kļūda (15-30). Vēl viena Zigemundas kļūda un dubultā mačbumba Sevastovai!Tīri uzvarēta izspēle tukšā korta kvadrātā un uzvara rokā!

Sevastova - Zīgemunda 6-4, 5-3Sevastova zaudē serves geimuSevastova skaisti gūst pirmo punktu, bet kļūdās nākamajā izspēlē. Sevastovai nesanāk sitiens pie tīkla (15-30). Svarīgā brīdī vācietei nesanāk sitiens no gala līnijas (30-30), tad vēl viena vācietes kļūda - pirmā mačbumba Sevastovai! To Sevastova neizmanto, izsitot autā. Ar teicamu servi Sevastova panāka otro mačbumbu, bet ar saīsināto vāciete to atspēlē. Zīgemundai sanāk sitiens pa līniju un jau breikbumba pretiniecei. Vāciete riskē un šoreiz kļūdās, bet uzreiz ar agresīvi uzņemtu servi tiek pie vēl vienas breikbumbas. Šoreiz Sevastova izsit autā....

Sevastova - Zīgemunda 6-4, 5-2Zīgemunda gan nedomā viegli atdot spēli, viegli panākot 40-0, bet tad seko viņas "kroņa numurs" - devītā dubultkļūda. Sevastova izsit autā un tagad servēs, lai uzvarētu maču

Sevastova - Zīgemunda 6-4, 5-1Labas serves un viena perfekta izspēle ļauj Sevastovai viegli panākt 40-0. Sevastova sausā uzvar serves geimu un nonāk geima attālumā no ceturtdaļfināla

Sevastova - Zīgemunda 6-4, 4-1Sevastova lauž pretinieces serves geimuZīgemundai atkal nepadodas serves geims un Sevastova panāk 15-30. Vāciete izsit autā, dubultā breikbumba Sevastovai (15-40). Zīgemunda kļūdās sitienā un lauzts serves geims!

Sevastova - Zīgemunda 6-4, 3-1Sevastova droši sāk serves geimu, tad gan seko viena kļūda, bet uzreiz tiek panākts 40-15. Zīgemunda netiek galā ar sitienu un ātri uzvarēts geims Sevastovai

Sevastova - Zīgemunda 6-4, 2-1Sevastova lauž pretinieces serves geimuZīgemundai arī neveiksmīgs serves geima sākums - divas kļūdas un 0-30. Sevastova pēc sveces centās nospēlēt efektīvi, bet paslīdēja uz māla korta. Pēc neveiksmīgās epizodes Sevastova pieļauj kļūdu uzņemot servi (30-30). Pretiniece uzdāvina breikbumbu ar kārtējo dubultkļūdu, bet Sevastova izsit autā. Zīgemundai nesanāk saīsinātais, bet arī šī breikbumba netiek izmantota. Sevastova slikti uzņem servi, bet tad liepājniece ļoti droši nospēlē (vienādi). Sevastovai nesanāk sitiens no gala līnijas, bet Zīgemunda turpina "uzlabot" dubultkļūdu statistiku. Vāciete izsit autā (breikbumba Sevastovai), bet vieglā situācijā kļūdās Sevastova. Divas kļūdas Zīgemundai ļauj Sevastovai atgūt vadību

Sevastova - Zīgemunda 6-4, 1-1Sevastova zaudē serves geimuNeveiksmīgs geima sākums Sevastovai - Zīgemunda ar agresīvu sitienu uzvar pirmo izspēli un tad seko dubultkļūda (0-30). Sevastova droši nospēlē divās izspēlēs un 30-30, bet tad viņai nesanāk sitiens pa diagonāli (30-40). Zīgemundai sanāk agresīvs uzbrukums, kas ļauj uzvarēt geimu

Sevastova - Zīgemunda 6-4, 1-0Sevastova lauž pretinieces serves geimuZīgemunda spēcīgi sāk 2. setu, viegli panākot 40-0, bet tad pieļauj dubultkļūdu. Sevastova spēcīgi iegrieza bumbiņu, kas rada problēmas vācietei (40-30). Sevastova ar agresīvu sitienu pa diagonāli panāk 40-40. Skaistā izspēlē Sevastova panāk breikbumbu, bet to neizmanto. Agresīvi uzņemta serve ļauj Sevastovai tikt pie breikbumbas, kas ar griezto sitienu tiek izmantota.

Zīgemunda dodas tualetes pauzē, bet tikmēr Sevastovas treneris Šmits sniedz konsultāciju.Spēle atsākas

Pirmais sets ilga 65 minūtes!

Anastasija Sevastova - Laura Zīgemunda 6-4Sevastova uzvar 1. setuZīgemunda kļūdās pirmajās divās izspēlēs, bet Sevastova iesit tīklā (30-15). Sevastova ar perfektu sitienu pa līniju tiek pie dubultās setbumbas. Sevastova tiek pie saīsinātā un uzvarēts pirmais sets!

Sevastova - Zīgemunda 5-4Sevastova lauž pretinieces serves geimuVēl viens geims ilgāks par 10 minūtēm, šoreiz gandrīz 15 minūtesSevastova paspēj līdz saīsinātajam sitienam (0-15), pēc tam ar sitienu pa līniju tiek pie 0-30. Sevastovai nesanāk agresīvs sitiens pa līniju. Zīgemunda apspēlē pie tīkla Sevastovu, un liepājniece triec raketi pret zemi. Sevastova izsit autā, bet kļūdās arī Zīgemunda. Vēl viena kļūda Zīgemundai, kas ir breikbumba Sevastovai. Ar labu servi vāciete atspēlē breikbumbu, tad ar labu servi tiek pie "vairāk". Vāciete pieļauj trešo dubultkļūdu spēlē, pēc tam viņa saņem brīdinājumu par laika vilcināšanu. Šajā brīdī viņa nospēlē droši un panāk "vairāk", bet Sevastova ar agresīvu forhendu tīri uzvar punktu (vienādi). Zīgemundai kārtējais saīsinātais, kas līdz šim bijis viens no Sevastovas trumpjiem, bet Sevastova vēlreiz panāk vienādi. Sevastovai nesanāk sitiens no gala līnijas, bet kļūdās arī Zīgemunda. Vāciete ar ceturto dubultkļūdu dod iespēju Sevastovai, taču šī dāvana netiek izmantota. Zīgemunda nospēlē droši un precīzi (vairāk), bet Sevastova atkal atspēlējas. Zīgemundai nesanāk saīsinātais, tad viņa kļūdās sitienā uz gala līniju!Sevastivai breiks un tagad viņa servēs, lai uzvarētu 1. setu!

Sevastova - Zīgemunda 4-4Sevastova zaudē serves geimuSevastovai kļūda pirmajā izspēlē serves geimā, bet vāciete kļūdās serves uzņemšanā. Zīgemunda panāk 15-30. Sevastovai tiek ieskaitīts auts, lai gan bumbiņa skārusi līniju (15-40). Pirmo breikbumbu Sevastova atspēlē pēc pretinieces kļūdas, tad liepājniece droši nospēlē pie tīkla (40-40).Sevastovai kaut kas nepadodas sitienā un vēl viena breikbumba pretiniecei. Šo iespēju vāciete izmanto ar kārtējo saīsināto sitienu.

Sevastova - Zīgemunda 4-3Geima pirmajā izspēlē Zīgemundai lielisks sitiens pretkustībā, bet tad viņa iesit tīklā (15-15). Sevastova kļūdās sitienā pa diagonāli, bet tad Zīgemunda divās izspēlēs iesit tīklā - breikbumba Sevastovai! Liepājniece neizmanto šo iespēju, tad vēl viena kļūda un vairāk jau vācietei. Sevastova slkti uzņem servi un zaudē geimu

Sevastova - Zīgemunda 4-2Saņēmusi pārtraukuma trenera norādījumus, vāciete ātri panāk 0-30, servējot Sevastovai. Trešajā izspēlē Sevastova droši spēlē pie tīkla. Zīgemunda agresīvi uzņem Sevastovas otro servi un tiek pie dubultās breikbumbas. Pirmo Sevastova nospēlē izcili pa līniju un tad ar eisu panāk 40-40. Zīgemunda iesit tīklā un tad uzvar izspēlē pie tīkla.Laba izglābšanās pēc dubultās breikbumbas!

Sevastova - Zīgemunda 3-2Zīgemunda geimu sāk ar labu saīsināto, tad vācietei padodas laba serve (30-0). Zīgemunda kļūdās forhendā, nākamajā izspēlē liepājniece sagaida pretinieces kļūdu un jau 30-30. Sevastova paspēj pie saīsinātās bumbiņas un nospēlē filigrāni, saņemot aplausus pat no pretinieces (30-40). Zīgemunda atkal saīsina sitienu un šoreiz veiksmīgi (40-40). Sevastovai nepadodas forhends un tad vāciete uzvar geimu

Sevastova - Zīgemunda 3-1Sevastovai nesanāk sitiens un dusmās triec bumbiņu agresīvi autā, bet tad ar servi viegli gūst punktu (15-15). Zīgemunda izsit autā (30-15), nākamajā izspēlē kļūdās arī Sevastova. Laba serve un 40-30. Nākamajā izspēlē Sevastova izglābjas sitienā pie tīkla.

Sevastova - Zīgemunda 2-1Sevastova lauž pretinieces serves geimuGeims ilga vairāk nekā 10 minūtesVāciete kļūdās pirmajā izspēlē, bet kļūdās arī Sevastova (15-15). Vācietei nesanāk saīsinātais, bet uzreiz Sevastova slikti uzņem servi (30-30). Vācijas tenisistes kļūda ļauj Sevastovai tikt pie breikbumbas (30-40). Ilgākā izspēlē Sevastova riskēja ar agresīvu bekhendu, bet trāpīja tīklā. Sevastova ar grieztu sitienu pa diagonāli tiek pie otrās breikbumbas, ko vāciete atspēlē ar sitienu pa līniju. Sevastova netrāpa tukšā kvadrātā, bet nākamajā izspēlē liepājniece paspēj pie tīkla un gūst punktu (vienādi). Sevastova izsit autā sitienu uz gala līniju, nākamajā izspēlē līdzīgi kļūdās Zīgemunda. Sevastovai nesanāk sitiens (trāpa tīklā), vāciete atbild ar dubultkļūdu. Vāciete izsit autā un trešā breikbumba liepājniecei - tā tiek izmantota pēc Zīgemundas dubultkļūdas.

Sevastova - Zīgemunda 1-1Serves geima pirmajā izspēlē Sevastova izgāja pie tīkla un guva punktu. Zīgemunda ar saīsināto izpelnās nedaudzo skatītāju aplausus, bet Sevastova atbild ar teicamu forhendu (30-15). Tenisistes apmainās grieztajiem sitieniem, kuros veiksmīgāka ir liepājniece (40-15). Zīgemunda teicami uzņem servi ar sitienu pa līniju (40-30), bet Sevastova uzvar geimu ar labu servi

Sevastova - Zīgemunda 0-1Pirmajā izspēlē Zīgemunda iesit tīklā, tad vāciete izsit autā (0-30). Tad autā izsit Sevastova, bet nākamajā izspēlē slikti uzņemta serve liepājniecei (30-30). Ilgākā izspēlē Sevastova iesit tīklā. Liepājniecei nesanāk sitiens no labās un zaudēts pirmais geims mačā.

Spēle sākusies

Sevastova izvēlējās spēli sākt ar serves uzņemšanu. Iesildīšanās pēdējā minūtē un tad spēle varēs sākties.

Tenisistes iznākušas kortā. Zāle ir ļoti tukša, kā jau darba dienas vidū.

Kā zināms, Sevastovas un Ostapenko spēle raisīja diskusijas sociālajos tīklos. Neliela vētra Latvijas tenisā.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/vina-nevar-mani-uzvaret-ostapenko-pasparliecinatiba-izpelnas-nosodijumu.d?id=51019007

Savukārt vāciete pirmās kārtas mačā ar 6-2, 6-2 pieveica pasaules 26. raketi, ukrainieti Ļesju Curenko.

Liepājas tenisiste Štutgartes turnīra pirmajā kārtā uzvarēja divu Latvijas tenisistu duelī, ar 6-2, 4-6, 6-0 apspēlējot Jeļenu Ostapenko. "Es nedomāju, ka mums abām tā bija patīkama sajūta," par spēli pret savu tautieti teica Sevastova.

Tenisistes savā starpā tikušās divreiz, un abas reizes tas noticis tieši uz māla seguma. Liepājniece bija pārāka 2016. gada "Bucharest Open" pusfinālā, kad spēle tika uzvarēta ar rezultātu 6-3, 6-2. Toreiz Sevastova finālā piedzīvoja bezierunu zaudējumu pret mājinieci Simonu Halepu ar rezultātu 0-6, 0-6. Gadu vēlāk latvietei gan nācās atzīt Zīgemundas pārsvaru. Čārlstonas turnīra ceturtdaļfinālā Vācijas tenisiste uzvarēja 6-2, 6-4.

Sevastovas pretiniece rangā ieņem vien 99. vietu, lai gan 2016. gada augustā vēl bija sasniegusi savu karjeras labāko pozīciju – 27. vietu. Vāciete turnīrā piedalās, pateicoties rīkotāju ielūgumam, bet latviete, kura rangā šobrīd atrodas 13. pozīcijā, Štutgartē izsēta ar septīto numuru.

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova ceturtdien Štutgartē uz centrālā korta turpina “Premier 700” sērijas turnīru, kurā spēkosies ar Vācijas tenisisti Lauru Zīgemundu.