Sevastova un Gulbis atkāpjas rangā

Latvijas tenisisti Anastasija Sevastova un Ernests Gulbis piedzīvojuši mazu kritienu WTA un ATP rangos, bet 43. pozīciju saglabājusi Latvijas pirmā rakete Jeļena Ostapenko.

Ostapenko atjaunotajā rangā saglabājusi 43. vietu un pirmdien tenisa sezonu atsāks ar turnīru Romā. Gadu viņa sāka Austrālijas atklātajā čempionātā, kur apstājās otrajā kārtā, bet pēc tam zaudēja Sanktpēterburgas turnīra pirmajā mačā un aizkļuva līdz trešajai kārtai Dohas sacensībās. Viņa WTA tūrē sešās spēlēs svinējusi trīs uzvaras.

Tenisiste bija plānojusi piedalīties Ņujorkā notikušajā "US Open" turnīrā, tomēr īsi pirms tā sākuma savu dalību atsauca.

Tikmēr Sevastova šobrīd aizņem ranga 46. vietu. Liepājniece iepriekš atradās ASV, kur "US Open" pārtrauca savu astoņu zaudējumu sēriju, taču apstājās otrajā kārtā. Tenisiste šosezon uzvarējusi tikai divās no 11 spēlēm, pirms "US Open" pirmās kārtas pārvarēšanas iepriekšējo panākumu gūstot Federāciju kausā, kad tika pārspēta Serēna Viljamsa. WTA tūrē viņas šīs sezonas bilance ir 1-8.

Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča rangā pakāpusies par astoņām vietām – 255., bet Daniela Vismane par piecām (494.). Sešas vietas rangā zaudējusi Kamilla Bartone (WTA 931.), kamēr Margarita Ignatjeva sasniegusi karjeras labāko rezultātu – 946. pozīcija, spējot pakāpties par desmit vietām. Elza Tomase un Darja Semeņistaja zaudējušas astoņas pozīcijas un attiecīgi ierindojas 1065. un 1300. vietā.

Pirmajā desmitniekā korekcijas ieviesusi jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kura pakāpusies no devītās un trešo pozīciju. Pirmās divas vietas rangā aizvien aizņem austrāliete Ešlija Bārtija un rumāniete Simona Halepa, bet aiz Osakas atrodama čehiete Karolīna Plīškova, kura atkāpusies par vietu. Tāpat pozīciju zemāk noslīdējušas amerikāniete Sofija Kenina, Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kanādiete Bjanka Andresku, Kiki Bertensa no Nīderlandes un devītajā pozīcijā esošā Serēna Viljamsa no ASV. Ranga desmitajā pozīcijā aizvien atrodas šveiciete Belinda Benčiča.

Savukārt "US Open" fināliste Viktorija Azarenka pakāpusies par 13 vietām un rangā atrodama 14. pozīcijā.

Dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi augsto 19 .vietu, bet Sevastova (162.) un Marcinkēviča (317.) zaudējušas četras pozīcijas. Trīs vietas augstāk pakāpusies Vismane (792.), Ignatjeva zaudējusi piecas pozīcijas (902.), bet pieredzējusī Līga Dekmeijere atkāpusies par septiņām vietām (981.). Deviņas pozīcijas zaudējušas Semeņistaja un Bartone – attiecīgi 1143. un 1160. vieta.

Latvijas vadošais tenisists Ernests Gulbis pirmdien atjaunotajā ATP rangā atrodams 162. vietā, kas nozīmē, ka nedēļas laikā Latvijas pirmā rakete zaudējusi četras pozīcijas.

Gulbis savu pēdējo turnīru aizvadīja pagājušajā nedēļā, kad Romā nepārvarēja "Masters 1000" sacensību kvalifikācijas pirmo kārtu. Lai arī latvietis par sniegumu nopelnīja 16 ranga punktus, pirmdien ATP rangā viņš noslīdējis uz 162. vietu. Iepriekš Gulbis cieta zaudējumu Kicbīeles ATP "World Tour 250" sērijas turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā, bet vēl pirms tam "Challenger" raudzes turnīrā trīs reizes pēc kārtas otrajā mačā zaudēts krievam Aslanam Karacevam.

Šīs "Challenger" sacensības Gulbim bija pirmie oficiāli turnīri kopš marta sākumā Latvijā notikušā Deivisa kausa izcīņas dueļa ar Ēģipti. Jūlija beigās Tallinā viņš piedalījās Igaunijas-Latvijas mačsacīkstē, uzvarot kā abās vienspēlēs, tā arī dubultspēlē. Gulbis šosezon ATP līmenī laukumā devies 27 spēlēs, kurās izcīnījis 18 uzvaras.

Tikmēr Mārtiņš Podžus rangā zaudējis trīs pozīcijas (450.), bet Roberts Štrombahs noslīdējis vietu zemāk (676.). 47 pozīciju kāpumu piedzīvojis Kārlis Ozoliņš, kurš sasniedzis karjeras labāko rezultātu, rangā ieņemot dalītu 1083. vietu. Artūrs Lazdiņš un Mārtiņš Rocēns zaudējuši četras vietas – dalīta 1524. –, bet Jānis Podžus atkāpies par trim pozīcijām (dalīta 1555.).

Vadošajā desmitniekā izmaiņas notikušas tikai pašā apakšā. Proti, spānis Roverto Bautista-Aguts no 11. vietas pakāpies par pozīciju augstāk, kā rezultātā beļģis Dāvids Gofēns palicis ārpus vadošā desmitnieka. Aizvien pirmo vietu rangā ieņem serbs Novāks Džokovičs, tālāk seko spānis Rafaels Nadals, jaunais "US Open" čempions Dominiks Tīms no Austrijas un pieredzes bagātais šveicietis Rodžers Federers. Piektais ir krievs Daniils Medvedevs, grieķis Stefans Cicips atrodas pozīciju zemāk, bet nākamās vietas ieņem vācietis Aleksandrs Zverevs, Mateo Beretīni no Itālijas un francūzis Gaēls Monfiss.

Dubultspēļu rangā Gulbis zaudējis vienu vietu (458.), M.Podžus pakāpies par deviņām pozīcijām (494.), bet J.Podžus noslīdējis četras vietas zemāk (731.). Arī Lazdiņš zaudējis četras pozīcijas (1036.), kamēr Rocēns (dalīta 1648.) un Artūrs Kuļibaba (dalīta 2178.) zaudējuši septiņas un desmit vietas.