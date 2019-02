Sevastova un Ostapenko pietuvina Latviju uzvarai pār Slovākiju

Latvijas tenisistes setdien, 9. februārī, "Arēnā Rīga" ar divām uzvarām sāka Federāciju kausa izcīņas Pasaules otrās grupas cīņu pret Slovākijas komandu.

Dueļa pirmajā spēlē Jeļena Ostapenko smagā trīs setu cīņā ar 7-5, 6-7 (5:7), 6-1 pieveica Rebeku Šramkovu. Pēc tam otrajā mačā Anastasija Sevastova ar 6-4, 6-0 sagādāja zaudējumu Annai Karolīnai Šmiedlovai.

Federāciju kauss: Latvija - Slovākija

Anastasija Sevastova - Anna Karolīna Šmiedlova 6-4, 6-0Sevastova sausā uzvar otro setu!Šmiedlova geimu sāk ar precīzu bekhendu pa līniju (0-15), bet kļūdās forhendā pa diagonāli. Seko vēl viena Šmiedlovas kļūda (30-15). Ar labu izspēli Sevastova tiek pie mačbumbas. Tad laba serve, kas ļauj "sausā" uzvarēt otrajā setā!

Sevastova - Šmiedlova 6-4, 5-0Šobrīd lieliskākā izspēle vakarā - tenisistes ar saīsinātajiem centās tikt pie punkta, bet pēdējais vārds bija Sevastovai! Nākamajā izspēlē Sevastova izvilina atkal pretinieci pie tīkla un tad apspēlē (0-30). Šmiedlova arī skaistā izspēlē tiek pie punkta (15-30). Šmiedlova centās sist prekustībā, bet kļūdījās (15-40). Savukārt Sevastova atkal nedaudz pagrieza potīti, bet škiet atkal bez nopietnām sekām. Tenisistes apmainījās viltīgiem sitieniem, Šmiedlovai izsitot autā.

Sevastova - Šmiedlova 6-4, 4-0Nervozs geima sākums, Sevastova vēl pieļauj dubultkļūdu (15-30). Ilgā izspēlē atkal droši spēlē Sevastova, tad ar servi panāk 40-30. Tad tenisistes apmainās kļūdām, divreiz bija vienādi, bet seko divas Šmiedlovas kļūdas.

Sevastova - Šmiedlova 6-4, 3-0Sevastova lauž pretinieces serves geimuŠmiedlova kļūdās sitienā, nākamajā izspēlē Sevastova viņu izvilina pie tīkla un uzreiz iesit tukšajā korta kvadrātā (0-30). Sevastovai nesanāk uzņemt servi, tad vēl viena kļūda, bet nākamajā izspēlē Sevastova tiek pie breikbumbas. Ilgākā izspēlē pacietīgāka izrādās Sevastova, kura vēlreiz lauž pretinieces serves geimu

Sevastova - Šmiedlova 6-4, 2-0Geims sākas ar ļoti ilgu izpēli, kurā kļūdu pieļauj Sevastova. Nākamajā izspēlē Sevastovai precīzs un teicams bekhends. Šmiedlovas kļūda un jau 40-15. Šmiedlova nospēlē nedaudz aktīvāk un tiek pie tīri uzvarēta punkta (40-30). Sevastova neveikli uzsit pa augstu bumbiņu un trāpa tīklā (40-40), taču uzreiz reabilitējas un tiek pie "vairāk". Drošs bekhends ļauj Sevastovai uzvarēt geimu

Sevastova - Šmiedlova 6-4, 1-0Sevastova lauž pretinieces serves geimuŠmiedlova viegli uzvar pirmās izspēles (40-0), bet pēc tam izsit autā. Sevastova ar agresīviem forhendiem panāk pretinieces kļūmi (40-30), tad tiek arī pie 40-40. Ar burvīgu sitienu pa līniju Sveastova tiek pie breikbumbas. Sevasatovai padodas forhends pa līniju, kas dod uzvaru geimā

Sākas 2. sets

Līdzīgi kā pirmajā spēlē, slovākiete arī izmanto pārtraukumu starp setiem savām vajadzībām un uz brīdi atstāj kortu.

Anastasija Sevastova - Anna Karolīna Šmiedlova 6-4Sevastova uzvar 1. setuSevastova uzvar pirmo izspēli, bet tad lieliski aizstāvas un sagaida pretinieces kļūmi. Pēc labas serves Sevastova tiek pie pirmās setbumbas un to izmanto ar lielisku iegriezto sitienu.

Sevastova - Šmiedlova 5-4Sveastova lauž pretinieces serves geimuPēc neveiksmīgā serves geima Sevastova droši jūtas pretinieces serves geimā un panāk 0-30. Šmiedlovai sanāk saīsinātais sitiens, uz ko Sevastova pat neskrēja. Slovākietes dubultkļūda dod Sevastovai dubulto breikbumbu. Pirmo Sevastova neizmanto, bet tad Šmiedlova izsit autā.

Sevastova - Šmiedlova 4-4Sevastova zaudē serves geimuSevastova neveiksmīgi sāk serves geimu, nonākot 0-30. Ļoti ilgā izspēlē, apmainoties bekhendiem un forhendiem, Sevastova izšķiras par saīsināto sitienu - tas ir nesekmīgs un 0-40. Tad Sevastova iesit tīklā...

Sevastova - Šmiedlova 4-3Sevastova lauž pretinieces serves geimuŠmiedlovai divas kļūdas, kurām seko dubultkļūda (0-40). Šmiedlova izsit autā, un Sevastova atgūst vadību

Sevastova - Šmiedlova 3-3Sevastova zaudē serves geimuSevastovai dubultkļūda geima sākumā, tad panāk pretinieces kļūmi. Ilgā izspēlē Sevastova iesit tīklā. Šmiedlova gūst putnku ar sitienu pretkustībā, un Sevastova šajā brīdī nedaudz pagriež potīti. Latvijas tenisiste gan paceļ īkšķi, ziņojot, ka laikam jau viss kārtībā.Nākamo izspēli Sevastova gan zaudē, tādējādi zaudējot serves geimu

Sevastova - Šmiedlova 3-2Šmiedlova iejutusies spēlē un droši uzvar serves geimu

Sevastova - Šmiedlova 3-1Sevastova uzvar pirmo izspēli. Turpinājumā Sevastovai nesanāk saīsinātais, tad Šmiedlova ar sitienu pretkustībā tiek pie 15-30. Slovākiete kļūdās, bet pēc tam uzreiz lieliskā izspēlē tiek pie breikbumbas. Ilgā izspēlē pirmā kļūdu pieļauj Šmiedlova, pēc tam vēl vienā ilgā izspēlē Šmiedlova izsit autā

Sevastova - Šmiedlova 2-1Sevastova ļoti labi spēlē tālu aiz gala līnijas un panāk 0-30, bet tad seko divas Sevastova kļūdas (30-30). Šmiedlova labi nospēlē izgājienā pie tīkla, tad Sevastova izsit autā

Sevastova - Šmiedlova 2-0Tenisistes daudz spēlē uz gala līnijas un "izmeklē" pretinieces vājās vietas. Sevastova nospēlē drošāk, lai gan pieļāva pāris kļūdas.

Sevastova - Šmiedlova 1-0Sevastova lauž pretinieces serves geimuŠmiedlova spēli sāk ar dubultkļūdu. Pirmajā normālajā izspēlē slovākiete trāpa pa līniju, tad Šmiedlova pie tīkla nosargā Sveastovas uzbrukumus (30-15). Seko vēl viena Šmiedlovas dubultkļūda, bet tad slovākiete labi nospēlē ar apvedošo sitienu. Ilgā izspēlē Sevastovai sanāk "firmas" saīsinātais . Pēc vēl vienas droās izspēles Sevastova tiek pie pirmās breikbumbas mačā. Sevastova ļoti labi notur pretinieci uz gala līnijas un panāk slovākietes kļūdu.

Tenisistes noslēgušas iesildīšanos, tūlīt sāksies duelis. Pirmā servēs slovākiete.

Sevastova šobrīd pasaules rangā ieņem 11. vietu. Viņas pretiniece Šmidlova ir 61. vietā. Šobrīd sanāk, ka Šmidlova ir Slovākijas līdere šajā duelī. Tenisistes savā starpā tikušās divas reizes un abās panākumi liepājniecei. Ceram, ka šovakar būs trešais panākums!

"Arēnas Rīga" kortā svinīgi tiek izsauktas Sevastova un Šmiedlova. Sevastova saņem grandiozus aplausus, lai gan tribīnes pauzē ir palikušas diezgan patukšas.

Jau drīz kortā nāks Anastasija Sevastova un Anna Karolīna Šmiedlova, kuras aizvadīs dueļa otro vienspēli.

Spēle ilga divas stundas un 41 minūti

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 6-7 (5:7), 6-1Latvija gūst pirmo punktu duelī pret SlovākijuOstapenko serves geimu sāk ar spēcīgu servi, tad vēl divas drošas izspēles un 40-0. Skaistā izspēlē Ostapenko nesanāk apvedošais sitiens (40-15), tad Šramkova atspēlē vēl vienu mačbumbu. Nākamajā izspēlē Šramkova izsit autā - Latvijai uzvara!

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 6-7 (5:7), 5-1Ostapenko diezgan neveiksmīgi aizvada Šramkovas serves geimu un nedaudz atslābinājusies, sausā zaudējot pretiniecei.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 6-7 (5:7), 5-0Tenisistes apmainās uzvarētām izspēlēm, bet tad ilgākā izspēlē Šramkova atrod spēkus un droši nospēlē pie tīkla (15-30). Šramkova vēlreiz dodas pie tīkla, bet Ostapenko ar apvedošo sitienu tiek pie 30-30. Ar sitienu pretkustībā Ostapenko panāk 40-30, bet pēc spēcīgas serves uzvar geimu

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 6-7 (5:7), 4-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko turpina drošāk spēlēt, pēc Šramkovas dubultkļūdas tiekot pie trīskāršās breikbumbas. Ostapenko izmanto pirmo, teicami uzņemot servi

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 6-7 (5:7), 3-0Ostapenko pārliecinoši aizvada serves geimu un šobrīd kortā izskatās daudz pārliecinošāk. Izskatās, ka pretiniecei sāk zust spēks, jo pārvietojas daudz mazāk un nav tik ātra.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 6-7 (5:7), 2-0 Ostapenko lauž pretinieces serves geimu Tenisistes apmainās ar uzvarētām izspēlēm, Šramkova pieļauj dubultkļūdu (15-30), bet uzreiz viāni sanāk "eiss" (30-30). Šramkova iesit tīklā un pēc tam Ostapenko ar lielisku sitienu pa līniju lauž pretinieces servi

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 6-7 (5:7), 1-0Ostapenko izšķirošo setu sāk ar dubultkļūdu. Slovākiete iesit tīklā, bet tad pārsteidz Ostapenko ar bekhendu pa līniju (15-30). Ostapenko padodas laba izspēle, bet pēc tam vņa iesit tīklā (30-40). Ostapenko ar precīzu sitienu uz gala līnijas atspēlē breikbumbu, bet Šramkova ar izcili uzņemtu servi tiek pie vēl vienas iespējas. Ostapenko atspēlē breikbumbu, tad tiek pie "vairāk" un ar perfektu izspēli uzvar tik sarežģīto pirmo geimu

Sākas 3. sets

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 6-7 (5:7)Ostapenko "tie break" sāk ar "mazo breiku" (1:0), bet slovākiete atbild ar to pašu (1:1). Ostapenko sanāk laba serve (2:1), bet pēc tam viņa netiek galā ar pretinieces servi (2:2). Ostapenko lieliski uzņem servi un atkal "mazais breiks" (3:2), bet tad vāju viņas otro servi izmanto pretiniece (3:3).Šramkova uzņemas iniciatīvu izspēlē un panāk savu (4:3), bet Ostapenko iztur pretinieces viltīgās izspēles un sagaida Šramkovas kļūdu (4:4). Ar eisu Šramkova panāk 5:4, nākamajā izspēlē labāka ir Ostapenko (5:5). Ostapenko pieļauj dubultkļūdu, dodot pretiniecei pirmo setbumbu (5:6), ko uzreiz ar eisu izmanto.Sekos trešais, izšķirošais sets

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 6-6Šramkova kļūdās pirmajā izspēlē, Ostapenko panāk 30-0, bet tad ļoti labs forhends sanāk slovākietei (30-15). Ostapenko, raidot sitienus pa stūriem, nodzenā pretinieci un panāk 40-15, bet pēc tik labas izspēles seko dubultkļūda (40-30). Šramkova netiek galā ar servi, tas nozīmē, ka tagad sekos "tie break"

Spēle rit jau divas stundas, kas sieviešu tenisam ir ļoti ilgi, jo nav vēl nospēlēti divi seti.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 5-6Ostapenko spēlē droši un panāk 0-30, taču pie nākamās serves uzņemšanas viņai nolūst sitiens. Šramkova ar "eisu" panāk 30-30, tad spēcīga serve (40-30). Ostapenko izsit autā un zaudē geimu

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 5-5 Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko sanāca laba otrā serve (15-0), bet tad pieļāva dubultkļūdu. Šramkova labi aizstāvējās un sagaidīja Ostapenko kļūdu (15-30), tad Ostapenko izsita autā - dubultā breikbumba Slovākijai. Ar spēcīgu forhendu Ostapenko vienu breikbumbu atspēlēja, pēc kā viņai sanāca arī spēcīga serve (40-40). Labā situācijā Ostapenko izsita autā, tad iesita tīklā - zaudēts geims.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 5-4.Ostapenko izdarīja spiedienu pie pretinieces serves un ar lielisku bekhendu gar sāna līniju panāca 30:30. Nākamais ātri izpildītais uzbrukums bija neveiksmīgs, taču arī slovākiete pēc tam uzbruka neprecīzi. Šramkovas nākamajā izspēlē izpildītais forhends deva viņai "vairāk", bet pēc tam viņa ar uzbrukumu noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 5-3Šramkova ar labu uzbrukumu guvu pirmo punktu, tomēr viņa pēc tam sita tīklā no kreisās. Tam sekoja viņas kļūda, uzbrūkot serves uzņemšanā, bet Ostapenko pēcāk fantastiski trāpīja pa sāna līniju un panāca 40:15. Ar servi Ostapenko noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 4-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Divas reizes pēc kārtas Ostapenko sitieni atdūrās tīklā, bet pretiniece pieļāva dubultkļūdu un neveiksmīgi izspēlēja saīsināto sitienu. Cīņa nonāca līdz rezultāta 40:40, pēc tam Ostapenko pie tīkla uzņēma bumbiņu un ar savu sitienu panāca pretinieces kļūdu. Breikbumbu Ostapenko realizēja, kad no kreisās sita pa diagonāli, un Šramkova nospēlēja neveiksmīgi.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 3-3Ostapenko ātri panāca 30:0, bet tad ātrā izspēlē viņa nospēlēja precīzi, bet pretiniece netrāpīja laukumā. Ar servi Latvijas tenisiste atstāja pretinieci "sausā".

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 2-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Šramkova droši sāka serves geimu, bet Ostapenko ar labu uzbrukumu atspēlēja punktu un panāca 15:30. Latvijas tenisiste pēc tam atkal riskanti sita bumbiņu no gaisa un rezultātu izlīdzināja. Uzņemot otro servi, Ostapenko sita pārāk spēcīgi, tomēr nākamajā izspēlē izdevās pretinieci nodzenāt, un viņa sita tīklā. Šramkovai veiksme stāvēja klāt un bumbiņa pārvēlās pāri tīkla trosei, tomēr Ostapenko turpināja neatlaidīgo cīņu un lieliski uzbruka no labās. Ostapenko serves uzņemšanā uzbruka un ieguva breika iespēju, un šoreiz to realizēja ar lielisku apvedošo sitienu no labās, kad pretiniece jau devās pie tīkla.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 1-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko ar fantastisku sitienu no kreisās gar sāna līniju guva punktu un izlīdzināja rezultātu 15:15, bet viņa nākamajā izspēlē trāpīja tīklā. Tad viņa sita ārpus laukuma un deva pretiniecei divas breikbumbas. Pirmo izdevās atspēlēt, kad izspēlē latviete darbojās pārliecinoši un panāca pretinieces kļūdu. Ostapenko no kreisās trāpīja tīklā un zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 1-2Ostapenko trīs izspēles noslēdza ar kļūdām, taču viņai izdevās atgūt vienu punktu pēc pretinieces sitiena tīklā. Ostapenko skrējienā no kreisās sita pārāk spēcīgi.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 1-1Ostapenko lieliski nospēlēja saīsināto sitienu, bet pēc tam izcēlās ar labu servi. Šramkova uzbruka pārāk spēcīgi, bet noslēgumā Ostapenko izpildīja netveramu servi, atstājot pretinieci "uz nulles".

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5, 0-1Ostapenko geimu sāka ar labu sitienu, pēc kura bumbiņa trāpīja pa gala līniju un izsita pretinieci no ritma. Pēc tam abas apmainījās ar autiem, bet tad Ostapenko veiksmīgi nospēlēja tuvāk pie tīkla, iegūstot divas breikbumbas. Pirmo Šramkova atspēlēja ar "eisu", bet tad Ostapenko no labās trāpīja tīklā. Latvijas tenisiste skrējienā no kreisās izpildīja aizsardzības sitienu un precīzi trāpīja, iegūstot vēl vienu breikbumbu, bet slovākiete atkal izcēlās ar netveramu servi. Ostapenko no kreisās trāpīja tīklā, bet noslēgumā viņa neveiksmīgi uzbruka uzņemšanā no labās.

Sākas 2. sets

Pirmā seta statistika:

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 7-5. Ostapenko uzvar 1. setu. Ostapenko raidīja bumbiņu ārpus laukuma, bet pēc tam sita tīklā, lai arī kontrolēja izspēles gaitu. Šramkova trīs reizes pēc kārtas neveiksmīgi nospēlēja serves uzņemšanā, un Ostapenko ieguva pirmo setbumbu. Latvijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu, Šramkova pēcāk atkal neveiksmīgi uzbruka uzņemšanā. Otro setbumbu Ostapenko izmantoja, panākot pretinieces kļūdu.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 6-5. Ostapenko lauž pretinieces servi. Šramkova sāka ar "eisu", bet Ostapenko labi mainīja izspēles tempu un rezultātu izlīdzināja. Latvijas tenisiste no labās sita tīklā, savukārt Šramkovai sanāca dubultkļūda. Ostapenko uzņemšanā sita tīklā no kreisās, pēc tam nākamajā izspēlē slovākiete no kreisās raidīja bumbiņu ārpus laukuma. Ostapenko ar aktivitāti izprovocēja pretinieces sitienu tīklā un ieguva breika iespēju, taču to neizmantoja, trāpot tīklā. Sīva cīņa turpinājās, un Ostapenko vēlreiz ieguva breikbumbu. Šramkova spriedzi neizturēja un no labās sita ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 5-5Ostapenko geimu sāka ar kļūdām un nonāca iedzinējos ar 0:30, taču punktu izdevās atspēlēt ar labu otro servi. Nākamajā izspēlē Šramkova no labās sita tīklā, tad Ostapenko neveiksmīgi servēja. Latvijas tenisiste panāca 40:30, tomēr viņa sita ārpus laukuma, ka uzbruka, uzņemot saīsināto sitienu. Šramkova neveiksmīgi uzbruka gar sāna līniju, uzņemot servi, bet pēcāk viņa trāpīja tīklā.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 4-5. Ostapenko lauž pretinieces servi.Garā izspēlē Šramkova trāpīja tīklā no labās, nākamajā epizodē Ostapenko nenoturēja aizsardzību. Slovākiete pieļāva dubultkļūdu, bet Latvijas tenisiste sita tīklā un neizmantoja labu iespēju iegūt breikbumbu (30:30). Šramkova no labās sita ārpus laukuma, un šo breika iespēju Ostapenko realizēja - viņa uzņēma servi un pretiniece sita tīklā.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 3-5Ostapenko ar servēm panāca 30:0, savukārt pēc tam viņa lieliski uzbruka no labās gar sāna līniju. Ostapenko turpināja ar dubultkļūdu un neveiksīgu bekhendu pa diagonāli. Šramkova serves uzņemšanā trāpīja pa gala līniju un izlīdzināja rezultātu, un tam bija lieliska izspēle, kas noslēdzās ar Ostapenko sitienu skrējienā no labās. Slovākietei neizdevās trāpīt pa bumbiņu, un Ostapenko izglābās no problēmām šajā geimā.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 2-5Šramkova neveiksmīgi iesāka geimu un nonāca iedzinējos ar 0:30. Tad Ostapenko aktīvi aizvadīja izspēli, panāca vēl vienu pretinieces kļūdu un ieguva trīskāršo breikbumbu. Pirmās divas iespējas neizdevās izmantot, netrāpot laukumā, bet tad Šramkova trāpīja bekhendu un guva "tīru" punktu. Slovākiete turpināja ar saīsināto sitienu, bet noslēgumā izpildīja labu servi.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 2-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko izpildīja spēcīgus sitienus, līdz Šramkovai neizdevās savaldīt bumbiņu. Latvijas tenisistes nākamajā izspēlē izdarītais sitiens izlidoja ārpus laukuma, tad Šramkova, uzņemot otro servi, spēcīgi sita to no labās gar sāna līniju. Ostapenko arī nodemonstrēja savu spēcīgo forhendu, panākot pretinieces kļūdu. Šramkova labi nospēlēja aizsardzībā, un Ostapenko kļūdījās sitienā. Slovākiete breikbumbu nerealizēja, jo viņas sitiens uzņemšanā bija nedaudz ārpus laukuma. Ostapenko turpinājumā divreiz netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 2-3Geims ritēja bez garām izspēlēm, bet pie rezultāta 30:30 Ostapenko precīzi uzbruka no labās pa diagonāli un ieguva breika iespēju. To realizēt neizdevās, jo serves uzņemšana nesanāca pietiekami asa, ko Šramkova izmantoja, lai gūtu punktu. Slovākiete labi ieservēja un pēc tam uzbruka otrā laukuma stūrī, tomēr Ostapenko atjaunoja 40:40, kad riskanti sita bumbiņu no gaisa. Ostapenko uzbrukums serves uzņemšanā pārvēlās pāri tīklam, bet bumbiņa izlēca "autā". Tad latviete sita ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 2-2Ostapenko labi izspēlēja uzbrukumus un divreiz uzlauza pretinieces aizsardzību. Tam sekoja dubultkļūda, tomēr viņa reabilitējās ar lielisku uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju. Tad ar dubultkļūdu tika zaudēts vēl vienus punkts, savukārt rezultāts 40:40 kļuva pēc pārāk "gara" sitiena no labās. Šramkova izsita bumbiņu ārpus laukuma, bet noslēgumā Ostapenko no labās lieliski uzbruka laukuma stūrī.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 1-2Ar Šramkovas servi Ostapenko netika galā, bet pēc tam mājiniece labi uzbruka un panāca pretinieces kļūdas. Šramkova panāca 30:30, kad pēc labas serves devās pie tīkla un trieca bumbiņu kortā, bet tad viņa pati sita tīklā no labās, dodot Ostapenko breikbumbu. Latvijas tenisiste centās uzreiz asi uzbrukt no kreisās, uzņemot servi, bet "izblieza" bumbiņu ārpus laukuma. Ostapenko vēlreiz uzbruka pārāk spēcīgi un iztērēja jau otro no trim video atkārtojumiem. Rezultāts atkal kļuva "vienādi", kad Šramkova sita ārpus laukuma, tomēr slovākiete ar labu kreiso noķēra Ostapenko pretkustībā. Cīņa turpinājās ar garāku izspēli, kurā Šramkova neprecīzi sita no labās, taču mirkli pēcāk Ostapenko kontrolēja izspēli un panāca slovākietes kļūdu. Abas tenisistes guva pa punktam, bet Ostapenko tas izdevās ar lielisku labo gar sāna līniju. Šramkova izcēlās ar "eisu", bet tad viņa no kreisās sita tīklā (40:40). Ostapenko neizdevās serves uzņemšana, tomēr viņa atkal spēja atspēlēt punktu, uzvarot garu izspēli, savukārt tam sekoja laba kombinācija, kuru rīdziniece nerealizēja, netrāpot laukumā. Noslēgumā Ostapenko sita tīklā.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 1-1Izspēlē Ostapenko sitiens bija pārāk spēcīgs, taču turpinājumā viņa guva punktus ar labām servēm.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova 0-1Pirmajā izspēlē Ostapenko uzņemšanā sita bumbiņu ārpus laukuma, bet tad uzņēma neērtu sitienu un guva punktu. Latvijas tenisiste vēlreiz netrāpīja laukumā, tam sekoja epizode, kurā viņa ar savu aktivitāti panāca pretinieces kļūdu. Ostapenko divreiz uzņemšanā netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko - Rebeka Šramkova. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

Lielas izmaiņas!Viktorija Kužmova esot savainojusi roku un nevarēs aizvadīt pirmo spēli. Viņas vietā spēli pret Jeļenu Ostapenko aizvadīs Rebeka Šramkova, kura WTA rangā ierindojas 188. vietā. Šramkova ir piektā spēcīgākā Slovākijas tenisiste.

"Arēnā Rīgā" abu izlašu tenisistes iznākušas kortā. Pēc atklāšanas ceremonijas Ostapenko cīņa ar Kužmovu varēs sākties.

Ostapenko šobrīd nav tas vieglākais periods karjerā, jo tenisiste saskārusies ar pirmajām nopietnām traumām.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastovai-uzvaras-pret-slovakietem-dod-parliecibu-pirms-fedcup-ostapenko-uzsver-veselibas-nozimi.d?id=50799795

https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/slovakijas-izlase-mekle-risinajumus-spelem-pret-latviju.d?id=50803065

Ostapenko šobrīd pasaules rangā ieņem 22. vietu un ir Latvijas otrā rakete. Kužmova ieņem 46. vietu, arī ir Slovākijas otrā rakete, bet šajā duelī ir labākā slovākiete. Traumas dēļ Latvijā nespēlē Slovākijas šī brīža labākā tenisiste Dominika Cibuļkova.Ostapenko un Kužmova līdz šim augstākā līmeņa turnīros savā starpā nav spēlējušas.

Latvijas tenisistes šodien sāk ilgi gaidīto dueli pret Slovākiju Federāciju kausa Pasaules otrās grupas ietvaros. Kā pirmās "Arēnas Rīga" kortā dosies Jeļena Ostapenko un Viktorija Kužmova.