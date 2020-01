Sevastova un Ostapenko uzzinājušas sezonas pirmās pretinieces

Latvijas vadošā sieviešu tenisiste Anastasija Sevastova savu 2020. gada sezonu iesāks ar "Premier" raudzes turnīru Austrālijas pilsētā Brisbenā, bet Jeļena Ostapenko pirmo dueli šajā gadā aizvadīs Jaunzēlandē gaidāmajās Oklendas "International" sacensībās.

Sevastova sezonu iesāks kā ranga 27. numurs un Brisbenā savu pirmo spēli aizvadīs pret amerikānieti Sofiju Keninu (WTA 14.).

Latvijas tenisiste šajā turnīrā piedalīsies jau trešo reizi. 2018. gadā viņa sasniedza šī turnīra pusfinālu, bet pērn apstājās ceturtdaļfinālā, kur viņai pretim stājās japāniete Naomi Osaka. Par pagājušā gada sniegumu Sevastova nopelnīja 100 ranga punktus, kas šogad viņai būs jāaizstāv, lai sezonu neiesāktu ar vietu zaudēšanu rangā.

Sevastova aizvadītajā sezonā savu vienīgo titulu ieguva Latvijā notikušajā Jūrmalas "International" turnīrā, gadu noslēdzot ar 29 uzvarām 51 duelī.

Kenina šajā turnīrā piedalīsies pirmo reizi. Aizvadītajā sezonā amerikāniete izcīnīja trīs titulus, bet finālos kopumā spēlēja četras reizes. Vienu no saviem tituliem viņa ieguva Maljorkas turnīrā, kurā pa ceļam līdz trofejai tenisiste pieveica arī Sevastovu. Kenina 2019. gadā laukumā devās 72 spēlēs, 49 no tām izcīnot uzvaru.

Šī dueļa uzvarētāja nākamajā kārtā, visticamāk, tiksies ar Osaku (WTA 3.), bet ceturtdaļfinālā iespējama cīņa ar pasaules devīto raketi no Nīderlandes Kiki Bertensu.

Brisbenas turnīrā pulcēsies spēcīgs sastāvs. Sezonu tieši šajā turnīrā nolēmušas uzsākt vairākas vadošās spēlētājas no pirmā desmitnieka. Viņu vidū ir arī mājiniece Ešlija Bārtija, kura kā ranga vadošā tenisiste šajā turnīrā izsēta ar pirmo numuru. Brisbenā no pirmā desmitnieka nebūs redzamas tikai četras sportistes, tostarp arī Bjanka Andresku no Kanādas, kura pēc lieliskas 2019. gada sezonas, aizvien vēl dziedē gūtās traumas.

Brisbenas turnīrs norisināsies no 6. līdz 12. janvārim.

Savukārt Ostapenko šo gadu sagaidīja ranga 45. pozīcijā un Oklendas turnīrā savu pirmo dueli aizvadīs pret vācieti Lauru Zīgemundi (WTA 75.). Latvijas tenisistei šajā turnīrā piešķirts septītais numurs.

Ostapenko aizvadītajā sezonā vislabāk veicās gada nogalē, kad izdevās iekļūt divos finālos, pēdējā no tiem izcīnot trofeju Luksemburgā. Kopumā viņa kortos izgāja 54 reizes, uzvaras un zaudējumu dalot uz pusēm. Oklendas "International" turnīrā viņa piedalīsies trešo reizi karjerā, labāko sniegumu demonstrējot 2017. gadā, kad izdevās iekļūt pusfinālā. Pērn sportiste šajā turnīrā nepiedalījās, kā rezultātā WTA ranga punkti nebūs jāaizstāv.

Zīgemunde šajā turnīrā piedalīsies ceturto reizi. Vāciete visas trīs iepriekšējās reizes turnīru iesāka no kvalifikācijas, bet tikai pērn viņai izdevās sasniegt pamatturnīru, kur pirmajā kārtā viņa zaudēja Karolīnai Vozņacki no Dānijas. Tenisiste aizvadītajā sezonā titulus neizcīnīja un kopumā piedalījās 62 spēlēs, izcīnot 34 uzvaras.

Uzvarētāja otrajā kārtā, visticamāk, spēkosies ar talantīgo ASV tenisisti Koko Gofu, bet ceturtdaļfinālā iespējama cīņa ar Serēnu Viljamsu, kurai piešķirts pirmais numurs. Viņa šonedēļ arī tika atzīta par "Associated Press" aizvadītās desmitgades labāko sportisti.

Dāmas Oklendā par titulu cīnīsies no 6. līdz 12. janvārim.

Pirmais šīs sezonas "Grand Slam" turnīrs paredzēts Austrālijā no 20. janvāra līdz 2. februārim.