Sevastova un Ostapenko uzzinājušas 'US Open' pirmās kārtas pretinieces

Latvijas vadošās tenisistes Anastasija Sevastova un Jeļena Ostapenko ceturtdien pēc notikušās "US Open" izlozes noskaidrojušas savas pretinieces sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīra pirmajā kārtā, kurā attiecīgi tiksies ar Aleksandru Kruniču no Serbijas un kanādieti Eižēniju Bušāru.

Ranga 12. vietā esošā Sevastova ar šādu numuru arī izlikta "US Open" turnīrā, kurā pirmajā kārtā tiksies ar kanādieti Eižēniju Bušāru, kura WTA rangā ieņem 119. pozīciju.

Abas tenisistes savā starpā tikušās trīs reizes, pēdējās divās no tām uzvarot Sevastovai.

Pirmā tikšanās reize abām sportistēm bija 2016.gadā Dohā, kad uz cietā seguma pārāka ar 5-7, 6-3, 7-6 (7:4) bija kanādiete, bet togad tenisistes tikās arī Maljorkas turnīrā uz zāliena, kurā ar 6-3, 6-3 pārliecinošu uzvaru svinēja Sevastova. Abas dāmas pēdējo reizi tikās 2017.gada Francijas atklātajā čempionātā, kurā Sevastova izcīnīja vēl vienu uzvaru ar 6-3, 6-0.

Latvijas tenisiste jūlija beigās triumfēja Jūrmalas WTA "International" turnīrā, izcīnot savu pirmo titulu šajā sezonā un ceturto karjerā. Viņa šosezon uzvarējusi 26 no 43 mačiem. Tikmēr kanādietei šī sezona nav visai izdevusies, jo 20 mačos gūti vien seši panākumi. Bušāra pēdējo uzvaru šosezon WTA līmeņa turnīros izcīnīja vien februārī, kad Dubaijas WTA "Premier 5" sacensībās pārvarēja pirmo kārtu. Bušāra karjeras laikā tikusi pie viena WTA titula.

Sevastova "US Open" turnīrā piedalīsies jau devīto reizi, bet vislabāk veicies pērn, kad pirmo reizi sasniegts pusfināls, kurā nācās kapitulēt Serēnai Viljamsai no ASV. Zīmīgi, ka abas tenisistes šogad kortā var tikties atkal, ja abām izdosies aizkļūt līdz astotdaļfinālam, kuru Latvijas sportiste spējusi sasniegt jau trīs gadus pēc kārtas.

Bušāra šajā turnīrā piedalīsies septīto reizi. Vislabāk viņai veicies 2014. un 2015.gadā, kad izdevās iekļūt sacensību astotdaļfinālā.

Savukārt ranga 75. rakete Ostapenko pirmajā mačā tiksies ar Aleksandru Kruniču no Serbijas, kura rangā ieņem 97. vietu.

Abas tenisistes iepriekš tikušās vienreiz, kad 2017.gadā Sinsinati "Premier 5" turnīra pirmajā kārtā 6-4, 6-2 uzvaru izcīnīja Kruniča.

Ostapenko šosezon izcīnījusi 14 uzvaras un piedzīvojusi 21 neveiksmi, bet Kruniča 26 spēlēs tikusi pie deviņām uzvarām. Abas tenisistes šosezon vienspēlēs nav demonstrējušas to labāko sniegumu, bet dubultspēlēs Kruničai šogad izdevies izcīnīt divus titulus. Arī Ostapenko dubultspēlēs startējusi gana veiksmīgi, tostarp "Vimbldonā", kad jauktajās dubultspēlēs izdevās aizspēlēties līdz finālam, kurā gan tika piedzīvota neveiksme.

Ostapenko "US Open" piedalīsies piekto reizi, bet tālāk par trešo kārtu ne reizi nav izdevies aizkļūt. Tas paveikts pērn un arī gadu iepriekš. Tikmēr Kruničai šis būs jau devītais turnīrs ASV. Serbijas tenisiste 2014.gadā iekļuva turnīra astotdaļfinālā, bet kopš tā laika tikai divreiz spējusi sasniegt trešo kārtu.

Turnīrā ar pirmo numuru izlikta ranga līdere Naomi Osaka no Japānas, otrais piešķirts Francijas atklātā čempionāta uzvarētājai Ešlijai Bārtijai no Austrālijas, bet Karolīna Pliškova no Čehijas saņēmusi trešo numuru. Ar ceturto numuru izlikta rumāniete Simona Halepa, tālāk seko Jeļina Svitoļina no Ukrainas, čehiete Petra Kvitova, bet nīderlandiete Kiki Bertensa un pieredzējusī Serēna Viljamsa no ASV, izsētas attiecīgi ar septīto un astoto numuru.

Zīmīgi, ka jau pirmajā kārtā savā starpā tiksies pieredzējusī Viljamsa un Krievijas titulētā tenisiste Marija Šarapova (WTA 87.).

Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis pirmdien cieta zaudējumu ASV atklātā čempionāta kvalifikācijas pirmajā kārtā, kuru nepārvarēja arī Diāna Marcinkēviča.

Pēdējais sezonas "Grand Slam" turnīrs norisināsies no 26.augusta līdz 7. septembrim.