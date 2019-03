Sevastova un Ostapenko zaudē pa vienai pozīcijai pasaules rangā

Latvijas tenisistes Anastasija Sevastova un Jeļena Ostapenko pirmdien publicētajā sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu ranga sarakstā zaudējušas pa vienai pozīcijai.

Sevastova un Ostapenko aizvadītajā nedēļā piedalījās prestižajā Indianvelsas "Premier" sērijas turnīrā, kur abas apstājās trešajā kārtā. Ostapenko ar rezultātu 6-4, 3-6, 4-6 piekāpās Markētai Vondrušovai no Čehijas, bet Sevastova veselības problēmu dēļ nepabeidza cīņu pret igaunieti Aneti Kontaveitu.

Līdz ar to Sevastova WTA rangā noslīdēja no 11. uz 12. pozīciju, bet Ostapenko – no 22. un 23. vietu. Šonedēļ abas Latvijas tenisistes piedalīsies Maiami "Premier" sērijas turnīrā, kur abām pirmā kārta ir brīva.

Trešā Latvijas tenisiste Diāna Marcinkeviča ierindojas 268. pozīcijā, savukārt Daniela Vismane ieņem 649. pozīciju.

WTA ranga līderpozīcijā joprojām ir Naomi Osaka, bet uz otro pozīciju pakāpās Petra Kvitova, uz trešo pozīciju nobīdot Simonu Halepu. Angelika Kerbere veica četru pozīciju kāpumu un ierindojas ceturtajā vietā, Jeļina Svitoļina pēc vienas pozīcijas kāpuma ir piektajā vietā, bet Sloeina Stīvensa, Karolīna Plīškova un Kiki Bertensa noslīdēja uz attiecīgi sesto, septīto un astoto vietu. Labāko desmitnieku noslēdza Arina Sabaļenka un Serēna Viljamsa.