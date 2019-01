Sevastova WTA rangā zaudē vienu vietu, Ostapenko savu pozīciju saglabā

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova pirmdien publicētajā Sieviešu Tenisa asociācijas (WTA) pasaules rangā zaudējusi vienu pozīciju un ierindojas 13. vietā, savukārt Jeļena Ostapenko saglabāja savu 22. vietu. Tenisa Profesionāļu asociācijas (ATP) rangā Ernestam Gulbim kāpums par divām vietām, kas dod 84. pozīciju.

Sezonas pirmajā "Grand Slam" turnīrā "Australian Open" Sevastova iekļuva ceturtajā kārtā un nopelnīja 240 punktus, taču ar to nepietika, lai saglabātu savu iepriekšējo 12. vietu, jo viņu apsteidza Serēna Viljamsa.

Savukārt Ostapenko, kura no turnīra izstājās jau pirmajā kārtā un zaudēja 130 ranga punktus, saglabāja 22. pozīciju. Šonedēļ Latvijas tenisiste startēs Sanktpēterburgas WTA "Premier" sērijas turnīrā.

No Latvijas tenisistēm pasaules rangā vēl atrodamas Diāna Marcinkeviča, kura ierindojas 278. vietā, un Daniela Vismane, kura ieņem 642. pozīciju.

Savukārt ATP rangā Gulbim divu pozīciju kāpumu izdevās veikt, neraugoties uz neveiksmi "Australian Open" pirmajā kārtā savainojuma dēļ. Viņš pēc laba spēles sākuma otrajā setā nevarēja turpināt cīņu pret Stenu Vavrinku.

Cits latvietis Mārtiņš Podžus ATP rangā dala 613. vietu.

Par WTA ranga līderi oficiāl kļuvusi japāniete Naomi Osaka, kura triumfēja "Australian Open", bet aiz viņas ierindojas čehiete Petra Kvitova, kura spēlēja Melburnā notiekošā turnīra finālā. Simona Halepa no Rumānijas atkrita uz trešo vietu, bet ceturtajā pozīcijā tagad ir amerikāniete Sloeina Stīvensa. Čehiete Karolīna Plīškova noslēdz labāko piecinieku, bet nākamajās pozīcijās atrodamas vāciete Angelika Kerbere, Jeļina Svitoļina no Ukrainas, Nīderlandes tenisiste Kiki Bertensa, dāniete Karolīna Vozņacki un Arina Sabaļenka no Baltkrievijas.

ATP rangā "Australian Open" uzvarētājs Novāks Džokovičs no Serbija saglabāja droši līderpozīciju, bet spānis Rafaels Nadals ir otrajā vietā. Aleksandrs Zverevs no Vācijas pakāpās uz trešo vietu, aiz viņa ierindojas argentīnietis Huans Martins del Potro un DĀR tenisists Kevins Andersons. Šveicietis Rodžers Federers noslīdēja uz sesto vietu, japānis Kei Nišikori pakāpās uz septīto vietu, bet TOP 10 noslēdz Dominiks Tīms no Austrijas, ASV sportists Džons Isners un horvāts Marins Čiličs.