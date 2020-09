Sevastovai 'US Open' otrajā kārtā neizdodas apturēt pārsteidzošo debitanti Kostjuku

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova "US Open" turnīra otrajā kārtā ar rezultātu 3-6, 6-7 (5:7) piekāpās 18 gadus vecajai ukrainietei Martai Kostjukai, kurai šī ir debija šajā "Grand Slam" turnīrā.

Par otrās kārtas sasniegšanu Sevastova nopelnīja 70 WTA ranga punktus, kas nākamajā rangā viņu atmetīs vienu pozīciju zemāk, uz 46. vietu.

Sevastovai “US Open” turnīrs iepriekšējos gados bijis veiksmīgs – 2016. un 2017. gadā sasniegts ceturtdaļfināls, 2018. gadā – pusfināls, bet pērn viņa iekļuva trešajā kārtā. Tik ātri no šī turnīra Sevastova nebija izstājusies kopš 2011. gada.

Sevastova turnīrā izlikta ar 31.numuru, savukārt Kostjuka pasaules rangā ieņem 137. pozīciju. Abām tenisistēm šī bija pirmā savstarpējā spēle.

Pirmajā setā Sevastova neizmantoja divas iespējas lauzt pretinieces servi, bet pēc tam netika galā ar Kostjukas uzbrukumiem un nonāca iedzinējos ar breika deficītu. To atspēlēt tā arī neizdevās, turklāt īsti pat nebija reālu iespēju “ieķerties” pirmajā setā.

Otrais sets ritēja servētāju zīmē, bet ukrainiete savu servi aizstāvēja daudz pārliecienošāk. Cīņa nonāca līdz taibreikam, kurā Sevastova bija vadībā ar 5:2. Tomēr visus nākamos punktus guva ukrainiete, kas tādējādi guva uzvaru spēlē.

Pirmajā kārtā Sevastova ar 6-3, 5-7, 6-4 haotiskā cīņā pārspēja 16 gadus veco amerikānieti Koko Gofu (WTA 51.), bet 18 gadus vecā Kostjuka "US Open" ar 6-1, 6-2 sagrāva Darju Kasatkinu no Krievijas (WTA 70.).

Portāls “Delfi” piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

US Open spēle: Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka

Spēles statistika:

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-6, 6-7 (5:7). Sevastova zaudē maču un izstājas no "US Open".Taibreika izspēle: 1:0 Sevastova guva pirmo punktu ar labu servi.1:1 Latvietei neizdevās uzņemšanā trāpīt laukumā. 2:1 Pavisam nedaudz ukrainiete pārsita bumbiņu pāri laukumam.2:2 Sevastovas saīsinātais sitiens atduras tīklā. 3:2 Kostjuka serves uzņemšanā pārsita pāri laukumam. 4:2 Ukrainiete no kreisās trāpīja bumbiņu tīklā. 5:2 Kostjukai neizdevās sitiens no kreisās, atkal bumbiņai lidojot ārpus laukuma. 5:3 No laukuma vidus Kostjuka trāpīja spēcīgu sitienu un apturēja Sevastovas izrāvienu.5:4 Sevastovai neizdevās serves uzņemšana. 5:5 Garā un ātrā izspēlē Kostjuka teicami paspēja uzņemt dažādos Sevastovas sitienus, bet noslēgumā ukrainiete izpildīja saīsināto sitienu, kas deva punktu. 5:6 Kostjuka no labās pa diagonāli pārņēma vadību taibreikā. 5:7 Ukrainiete atkal nospēlēja teicami, tika tuvāk tīklam un ieblieza bumbiņu no labās laukumā.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-6, 6-6Lai arī šoreiz izspēles Kostjukas serves geimā bija garākas, Sevastova tomēr pie iespējas iegūt breika iespēju netika.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-6, 6-5Sevastovai daudz smagāk serves geimā jācīnās par punktiem, jo ukrainiete otrajā setā uzņemšanā biežāk dabūja bumbiņu pāri tīklam. Divas skaista izspēles ar "tīri" gūtiem punktiem Sevastovai ļāva no 30:30 uzvarēt geimu.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-6, 5-5Geims aizritēja bez nevienas garas izspēles. Kostjuka teicami servēja, un vēlreiz Sevastova palika "sausā".

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-6, 5-4Arī Sevastovai servēšana šoreiz neradīja papildus problēmas. Kostjuka uzņemšanā pieļāva kļūdas.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-6, 4-4Sevastovai nebija variantu serves uzņemšanā, Kostjuka izpildīja teicamas serves.

https://twitter.com/JBartrand/status/1301278160122765312

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-6, 4-3Sevastova skrējienā pie tīkla nepārsita bumbiņu pāri, tad viņa sita no labās pāri laukumam. Kļūdas pieļāva arī Ukrainas tenisiste, rezultātam kļūstot neizšķirtam. Nākamais Sevastovas saīsinātais sitiens nostrādāja, un Kostjuka skrējienā netrāpīja laukumā, bet tad pēc labas serves latviete devās pie tīkla un noslēdza geimu.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-6, 3-3Abas tenisistes izspēlē darbojās skaisti, taču Kostjuka no kreisās trāpīja laukuma stūrī, un Sevastona netika pie bumbiņas. Ukrainiete pēc tam pie serves spēlēja droši un atstāja liepājnieci "uz nulles".

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-6, 3-2Sevastova kļuva aktīvāka un garās izspēlēs panāca, ka Kostjuka izpilda neprecīzus sitienus par sāna līniju. Lai arī "sausā" geimu uzvarēt neizdevās, tomēr beidzot liepājniece aizvadīja pārliecinošu geimu.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-6, 2-2Pie rezultāta 40:0 Kostjuka pieļāva dubultkļūdu, bet Sevastovai pēc tam atkal neizdevās tikt galā ar pretinieces servi.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-6, 2-1Neizteiksmīgā serves geima Sevastova bija vadībā ar 40:30. Kostjuka agresīvi mēģināja uzbrukt, uzņemot otro servi, taču netrāpīja laukumā.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-6, 1-1Kostjuka savā serves geimā ātri panāca rezultātu 40:0, bet tad viņas sitiens no tīkla troses izlidoja ārpus laukuma. Tomēr Sevastovai nākamās serves uzņemšana neizdevās, un viņa netrāpīja laukumā.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-6, 1-0Sevastova otro setu iesāka ar pie tīkla gūtu punktu. Turpinājumā abām tenisistēm bija kļūdiņas un rezultāts nonāca līdz 30:30. Garā izspēlē, kurā temps mainījās vairākas reizes, Sevatova tomēr nepārsita bumbiņu pāri tīklam, taču breikbumbu atspēlēja, kad ar asākām darbībām panāca pretinieces kļūdu. Brīdi vēlāk, serves uzņemšanā, Kostjuka ļoti labi trāpīja pa bumbiņu un ieguva otru breika iespēju, taču arī to liepājniece atspēlēja. Kā pa viļņiem turpinājās šis geims - Sevastova panāca rezultātu "vairāk", bet brīdi vēlāk viņai nācās atspēlēt trešo breikbumbu. To viņa paveica skaistā izspēlē, no gaisa sitot brīvajā laukumā. Ukrainiete pēcāk neizmantoja arī ceturto breika iespēju, cīņai turpinoties. Garā izspēlē Sevastova īsti neaizsniedzās līdz bumbiņai, tāpēc pārsita to pāri laukumam. Latvijas tenisistei neizdevās īsti atrast servēšanas ritmu, jo brīdi vēlāk pretiniece jau tika pie septītās breikbumbas. Svarīgā brīdī servi Sevastovai izdevās trāpīt servi, tam sekoja garāka izspēle, kurā Kostjuka sita tīklā, un tam sekoja ukrainietes spiedziens. Tad viņa izsita ārpus laukuma un 11 minūšu ilgais geims noslēdzās.

https://twitter.com/DW_Immurs/status/1301271393313710081

Sākas 2. sets.

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-6. Sevastova zaudē 1. setu. Kostjuka ļoti pārliecinoši kontrolēja notikumus devītajā geimā, ar savām lieliskajām servēm pat nedodot iespēja Sevastovai domāt par atspēlēšanos.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 3-5Kostjuka sev prata izkārtot lielisku pozīciju pie tīkla, no kurienes ietrieca bumbiņu Sevastovas laukumā. Ar servēm Sevastova guva trīs punktus pēc kārtas, tad maza kļūme, bet ar vēl vienu viltīgu servi izdevās apspēlēt ukrainieti.

https://twitter.com/IlgvarsImsa/status/1301267458796519424

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 2-5Vēl vienā epizodē Kostjuka neitralizēja Sevastovas saīsināto sitienu, kas tajā brīdī deva rezultātu 30:15. Ar ļoti drošu sniegumu 18 gadus vecā ukrainiete guva nākamos punktus un nostiprināja vadību pirmajā setā.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 2-4. Sevastova zaudē serves geimu. Kostjuka pagaidām diezgan acīgi gaida Sevastovas saīsinātos sitienus, garā izspēlē viņa paspēja tikt pie bumbiņas un pie tīkla nospēlēja ļoti zibenīgi. Sevastova mirkli vēlāk nonāca iedzinējos ar 0:30 un saķēra savu potīti. Ukrainiete izpildīja spēcīgus uzbrukuma sitienus un pie tīkla ieguva trīskāršo breikbumbu. Garā izspēlē Kostjuka raidīja bumbiņu tīklā, taču tad Sevastova pieļāva dubultkļūdu.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 2-3Kostjukai bija pāris neprecizitātes servē, un Sevastova izvirzījās vadībā ar 30:0. Brīdi vēlāk jau Kostjuka varēja izlīdzināt rezultātu, taču skrējienā pēc bumbiņas pie tīkla izsita ārpus laukuma. Sevastova ieguva divas breika iespējas, bet pirmo Kostjuka ar savu aktīvo spēli atguva. Nākamā izspēle bija garāka, un tās noslēgumā Latvijas tenisiste netrāpīja laukumā sitienu no labās gar sāna līniju. Nākamos divus punktus guva ukrainiete.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 2-2Kostjuka sava laukuma vidū ērtā pozīcijā ieguva iespēju uzbrukt no kreisās, un to viņa realizēja. Nākamās divas Sevastovas serves pretiniecei bija neparocīgas, tad viņa īsā izspēlē precīzi sita pa diagonāli, kas panāca ukrainietes kļūdu. Pēc pašas kļūdas Sevastova spēja nepieļaut nevajadzīgus stresus.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 1-2Kostjuka izpildīja lielisku sitienu no labās gar pašu sāna līniju. Viņai bija iespēja panākt divu punktu pārsvaru, taču netrāpīja laukumā sitienu no gaisa. Sevastova ar sitienu no kreisās gar sāna līniju izvirzījās vadībā (30:15), bet spēcīgs uzbrukums no labās pa diagonāli Kostjukai ļāva rezultātu izlīdzināt. Turpinājumā Sevastova nodzenāja pretinieci pa korta gala līniju, taču netrāpīja laukumā saīsināto sitienu. Noslēgumā latvieti pārsita pāri gala līnijai.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 1-1Sevastovas serves geimā izspēles bija garākas. Pie 15:15 Kostjuka netika galā ar liepājnieces servi, bet tad ilgā izspēlē ukrainiete trāpīja tīklā. Droši arī viņa nosargāja savu pirmo serves geimu.

Anastasija Sevastova – Marta Kostjuka 0-1Kostjuka pirmajā izspēlē pēc otrās serves devās pie tīkla, kur ar savām darbībām panāca Sevastovas kļūdu. Pēc tam viņa trīs reizes izpildīja netveramas serves.

Spēle sākusies! Sevastova maču sāk sar serves uzņemšanu.

Abas tenisistes kortā jau noslēdz iesildīšanos mačam. Drīzumā jau cīņa varēs sākties.

Pirms Sevastovas un Kostjukas spēles 12. kortā vīriešu vienspēļu turnīrā Mihails Kukuškins un Kristians Garins aizvadīja piecu setu cīņu, kas ilga teju četras stundas.

Pirmā "US Open" spēle Sevastovai nedaudz ieilga. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-us-open-sak-ar-uzvaru-nervoza-cina-par-amerikanu-tini-gofu.d?id=52426047

Abas tenisistes iepriekš karjerā savā starpā nav spēlējušas.

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova “US Open” turnīru trešdien turpina ar otrās kārtas spēli pret ukrainieti Martu Kosjaku. Sevastova WTA rangā šobrīd ierindojas 45. vietā, bet turnīrā izlikta ar 31. numuru, savukārt Kosjaka rangā atrodama 137. pozīcijā.