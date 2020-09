Strasbūras tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien Strasbūras WTA "International" sērijas turnīra otrajā kārtā spēkojas ar nīderlandieti Kiki Bertensu, kura rangā ieņem augsto astoto pozīciju.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

Strasbūras tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa

Sākas otrais sets.Pirms otrā seta sākuma vēl tika aplaistīts korts.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6. Ostapenko zaudē pirmo setu.Bertensa ar "sausā" uzvarētu serves geimu noslēdza pirmo setu.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-5. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko izcēlās ar ļoti labu servi, tam sekoja viņas saīsinātais sitiens, uz kuru Bertensa pat nemēģināja paspēt. Trešajā izspēlē viņai "norāvās" sitiens no kreisās, bumbiņai lidojot tālu ārpus laukuma, bet tad viņa devās sava laukuma puses vidū, sita no kreisās, taču trāpīja tīklā (30:30). Bertensa ieguva breika iespēju, kad bumbiņa pēc viņas sitiena trāpīja tīkla trosē un pārvēlās pāri, iekrītot Ostapenko laukumā. Ostapenko noslēgumā sita ārpus laukuma un zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-4Ostapenko sitiens no labās pa diagonāli lidoja ārpus laukuma, tad Bertensai izdevās perfekts saīsinātais sitiens. Latvijas tenisiste serves uzņemšanā trāpīja pa līniju un punktu atguva. Bertensa geimu noslēdza pārliecinoši.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-3Ostapenko skrējienā no kreisā trāpīja tīklā, taču nākamajā izspēlē viņa spēlēja pacietīgāk, nostādīja sevi labā pozīcijā, lai izdarītu precīzu uzbrukumu no labās laukuma stūrī. Pēc skaistās epizodes viņa pieļāva dubultkļūdu, taču nākamā izspēle viņai atkal bija veiksmīga, kad sitiens no kreisās deva "tīru" punktu. Bertensa neveiksmīgi uzņēma serves geima noslēgumā.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 1-3Geims iesākās ar abu tenisistu kļūdām, un pie rezultāta 15:30 Ostapenko izpildīja lielisku uzbrukumu pa diagonāli. Bertensa uzņēma Ostapenko sitienu no labās gar sāna līniju un atbildēja ar taisnu sitienu no kreisās, gūstot punktu. Turpinājumā Ostapenko piesteidzās pie tīkla, lai uzņemto saīsināto, Bertensa izspēlēja "sveces" sitienu, ko rīdziniece uzņēma neprecīzi.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 1-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko neveiksmīgi izspēlēja saīsināto sitienu, ko Bertensa izmantoja. Tad Ostapenko netrāpīja laukumā un pieļāva dubultkļūdu, dodot pretiniecei trīskāršo breikbumbu. Pie tīkla Ostapenko ļoti neveiksmīgi centās izdarīs saīsināto sitienu un serves geimā palika "uz nulles".

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 1-1Ostapenko neveiksmīgi uzņēma pirmo Bertensas servi šajā mačā, tad aizsardzībā viņa netika galā ar nīderlandietes uzbrukumu no labās. Bertensa turpināja ļoti pārliecinoši servēt, kas radīja problēmas latvietei, tomēr pēc pretinieces sitiena ārpus laukuma Ostapenko tika pie pirmā punkta. Latvijas tenisiste izdarīja ļoti agresīvus uzbrukumus un guva vēl vienu punktu, bet Bertensai savu servi izdevās nosargāt ar precīzu saīsināto sitienu.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 1-0Spēles iesākumā Ostapenko izspēlē devās pie tīkla, bet nenospēlēja precīzi. Nākamajā izspēlē viņa ar skaistu kombināciju un spēcīgu sitienu no labās punktu atguva. Turpinājumā viņa pavisam nedaudz netrāpīja laukumā, tomēr sitiens no kreisās gar sāna līniju atjaunoja neizšķirtu rezultātu. Bertensas sitiens no aizsardzības stājas bija neprecīzs, tam sekoja neveiksmīga serves uzņemšana.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Abas tenisistes savā starpā aizvadījušas trīs spēles, kurās divreiz uzvarējusi Bertensa, bet reizi – Ostapenko.

