Štutgartes tenisa turnīrs: Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims. Teksta tiešraide

Latvijas tenisists Ernests Gulbis otrdien Štutgartes ATP turnīra pirmajā kārtā tiekas ar 18 gadus veco kanādieti Fēliksu Ožjē-Aljasimu.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Štutgartes tenisa turnīrs: Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 2-2Gulbis ātri ar servēm panāca 40:0, un noslēgumā ātrā izspēlē kanādietis sita ārpus laukuma.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 1-2Gulbis izcēlās ar labām serves uzņemšanām un izdarīja spiedienu uz pretinieku, izvirzoties vadībā ar 30:15. Latvietis centās gari uzņemt arī nākamās pretinieka serves, tomēr viņš zaudēja divus punktus pēc kārtas. Ožjē-Aljasims pieļāva dubultkļūdu, taču Gulbis noslēgumā neuzņēma servi un izspēlē sita tīklā.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 1-1.Gulbis pēc serves devās pie tīkla un panāca pretinieka kļūdu, tomēr nākamajā epizodē viņš sita tīklā. Ožjē-Aljasims pēc tam sita ārpus laukuma, un turpinājumā Gulbis droši nosargāja savu servi.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 0-1Gulbis mača iesākumā nespēja uzņemt servi, bet nākamajā izspēlē viņš precīzi uzbruka no kreisās. Ožjē-Aljasims nākamo punktu atkal guva ar iespaidīgu servi, geims turpinājās ar vēl vienu garu izspēli, kurā šoreiz latvietis lieliski uzbruka no labās (30:30). Pēc kanādieša dubultkļūdas Gulbis ieguva breika iespēju, bet Ožjē-Aljasims to atspēlēja ar "eisu". Kanādietis izpildīja vēl vienu servi, bet noslēgumā sita no labās asā leņķī.

Spēle sākusies. Gulbis maču sāk ar serves uzņemšanu.

Gulbis šogad visos turnīros aizvadījis 22 mačus un guvis tikai sešas uzvaras. Ožjē-Aljasims šogad 32 spēlēs ticis pie 20 uzvarām, un turnīros Riodežaneiro un Lionā viņš spēlēja finālos.

Latvijas tenisists Ernests Gulbis Štutgartes 250 punktu ATP turnīrā šodien spēkojas ar ar 18 gadus veco kanādieti Fēliksu Ožjē-Aljasimu. Gulbis pasaules ragā atrodas 90.vietā, kamēr Ožjē-Aljasims ir 21.pozīcijā un turnīrā izlikts ar septīto numuru. Abi tenisisti līdz šim savā starpā nav spēkojušies.