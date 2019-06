Štutgartes tenisa turnīrs: Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims. Teksta tiešraide

Latvijas tenisists Ernests Gulbis otrdien Štutgartes ATP turnīra pirmajā kārtā tiekas ar 18 gadus veco kanādieti Fēliksu Ožjē-Aljasimu.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 5-7, 3-414 sitienu garu izspēli Ožjē-Aljasims noslēdza ar lielisku sitienu no labās gar sāna līniju. Viņš turpināja ar labām servēm un panāca rezultātu 40:0, bet tad Gulbis precīzi pieprasīja video atkārtojumu, tāpēc vajadzēja pārspēlēt izspēli. Tajā kanādietis sita ārpus laukuma, taču pēc tam viņš izcēlās ar "eisu" nākamajā servē.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 5-7, 3-3Gulbis no kreisās raidīja bumbiņu pāri laukumam, bet mirkli vēlāk viņam izdevās labs uzbrukums laukumā stūrī. Latvietis turpināja darboties veiksmīgi, bet noslēgumā viņam izdevās laba serve.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 5-7, 2-3Šajā geimā bija vērojamas garākas izspēles, tomēr Ožjē-Aljasims tajā bija pārāks, izvirzoties vadībā ar 40:15. Tad viņš pieļāva dubultkļūdu, bet reabilitējās ar labu servi.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 5-7, 2-2Gulbis no kreisās raidīja bumbiņu pāri laukumam, bet tam sekoja dubultkļūda. Latvietis punktu atspēlēja, kad precīzi ieservēja vienā stūrī, bet nākamo uzbrukumu izdarīja citā. Ožjē-Aljasims veiksmīgi nospēlēja uzņemšanā, ieguva izspēles iniciatīvu un panāca Gulbja sitienu tīklā, tomēr latvietim izdevās veiksmīgas serves, ar kuru izdevās abas breika iespējas atspēlēt. Garā izspēlē kanādietis sita ārpus laukuma, bet noslēgumā Gulbis ar servi noslēdza savu izglābšanos šajā geimā.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 5-7, 1-2Servētāji turpināja dominēt šajā mačā, un ar agresīviem uzbrukumiem Ožjē-Aljasims panāca 40:0. Kanādietis pēc serves devās tuvāk tīklam un izdarīja sitienu brīvajā laukuma pusē.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 5-7, 1-1Gulbis pie rezultāta 40:15 guva geima uzvaru nesošo punktu ar servi.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 5-7, 0-1Ožjē-Aljasims turpināja lieliski servēt un izvirzījās vadībā ar 40:15. Pēc tam viņš pie tīkla guva punktu.

Sākas 2. sets.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 5-7. Gulbis zaudē 1. setu. Gulbim izspēlē "norāvās" sitiens, un bumbiņa izlidoja ārpus laukuma, tomēr viņš reabilitējās ar "eisu". Ar vēl vienu servi viņš panāca 30:15, bet nākamajā izspēlē iegrieztā bumbiņa latvietim izlidoja ārpus laukuma. Ožjē-Aljasims pēc tam ieguva breikbumbu, bet tad Gulbis sita tīklā un sāpīgi zaudēja pirmo setu.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 5-6Gulbis netrāpīja laukumā no labās, mirkli pēcāk viņam neizdevās serves uzņemšana. Neizteiksmīgas spēles turpinājumā latvietis atkal nespēja gūt punktu.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 5-5Gulbis nenoturēja vadību 40:15, un Ožjē-Aljasims panāca rezultātu “vienādi”. Latvietis noslēgumā spēja novest serves geimu līdz uzvarai.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 4-5Gulbis atkal ātri nonāca iedzinējos ar 0:40, bet viņš ar saīsināto sitienu spēja punktu atgūt. Latvietis pēc tam mēģināja uzbrukt pa diagonāli serves uzņemšanā, taču neprecīzi.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 4-4Kanādietis izpildīja uzbrukuma sitienus, taču kļūdījās no sitienā labās, savukārt nākamajā izspēlē viņš netika galā ar Gulbja servi. Latvietis zaudēja punktu pēc neprecīza sitiena no labās, tad arī viņa pretinieks bija neprecīzs. Gulbis sita tīklā, Ožjē-Aljasims noslēgumā neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 3-4.Ožjē-Aljasims arī pretinieku atstāja bez punktiem, saservējot "sauso" geimu.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 3-3.Gulbis vēlreiz serves geimu aizvadīja "sausā".

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 2-3Gulbis netrāpīja laukumā sitienā no labās gar sāna līniju, Ožjē-Aljasims izcēlās ar "eisu", savukārt nākamajā epizodē latvietis izpildīja precīzu apvedošo sitienu, kad pretinieks bija pie tīkla. Ožjē-Aljasims pēc serves uzreiz devās pie tīkla un sita ļoti precīzi, bet nākamajā epizodē latvietim neizdevās pārmest bumbiņu pāri pretiniekam.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 2-2Gulbis ātri ar servēm panāca 40:0, un noslēgumā ātrā izspēlē kanādietis sita ārpus laukuma.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 1-2Gulbis izcēlās ar labām serves uzņemšanām un izdarīja spiedienu uz pretinieku, izvirzoties vadībā ar 30:15. Latvietis centās gari uzņemt arī nākamās pretinieka serves, tomēr viņš zaudēja divus punktus pēc kārtas. Ožjē-Aljasims pieļāva dubultkļūdu, taču Gulbis noslēgumā neuzņēma servi un izspēlē sita tīklā.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 1-1.Gulbis pēc serves devās pie tīkla un panāca pretinieka kļūdu, tomēr nākamajā epizodē viņš sita tīklā. Ožjē-Aljasims pēc tam sita ārpus laukuma, un turpinājumā Gulbis droši nosargāja savu servi.

Ernests Gulbis – Fēlikss Ožjē-Aljasims 0-1Gulbis mača iesākumā nespēja uzņemt servi, bet nākamajā izspēlē viņš precīzi uzbruka no kreisās. Ožjē-Aljasims nākamo punktu atkal guva ar iespaidīgu servi, geims turpinājās ar vēl vienu garu izspēli, kurā šoreiz latvietis lieliski uzbruka no labās (30:30). Pēc kanādieša dubultkļūdas Gulbis ieguva breika iespēju, bet Ožjē-Aljasims to atspēlēja ar "eisu". Kanādietis izpildīja vēl vienu servi, bet noslēgumā sita no labās asā leņķī.

Spēle sākusies. Gulbis maču sāk ar serves uzņemšanu.

Gulbis šogad visos turnīros aizvadījis 22 mačus un guvis tikai sešas uzvaras. Ožjē-Aljasims šogad 32 spēlēs ticis pie 20 uzvarām, un turnīros Riodežaneiro un Lionā viņš spēlēja finālos.

Latvijas tenisists Ernests Gulbis Štutgartes 250 punktu ATP turnīrā šodien spēkojas ar ar 18 gadus veco kanādieti Fēliksu Ožjē-Aljasimu. Gulbis pasaules ragā atrodas 90.vietā, kamēr Ožjē-Aljasims ir 21.pozīcijā un turnīrā izlikts ar septīto numuru. Abi tenisisti līdz šim savā starpā nav spēkojušies.