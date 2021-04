Štutgartes tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko Štutgartes 500 punktu WTA sērijas turnīra otrajā kārtā spēkojas ar čehieti Karolīnu Plīškovu.

Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi.

Štutgartes tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 7-6 (9:7), 2-5.Ostapenko izdarīja spiedienu uz Plīškovu, taču pie 30:15 netrāpīja sitienu un neieguva breika iespēju. Tad Plīškova izdarīja spēcīgus uzbrukuma sitienus un panāca Ostapenko kļūdu, bet noslēgumā viņa izpildīja labu servi.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 7-6 (9:7), 2-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Serves geimu Ostapenko sāka ar dubultkļūdu, mirkli pēc tam Plīškova uzņemšanā sita tīklā. Turpinājumā Ostapenko netrāpīja laukumā, bet teicams uzbrukums uzņemšanā deva divkāršo breikbumbu Čehijas tenisistei. Ostapenko skaistā izspēlē atspēlēja pirmo iespēju, bet tad rīdziniece labi servēja un panāca 40:40. Plīškova netika galā ar vēl vienu servi, taču pēc tam Ostapenko nespēja noslēgt geimu, kad Plīškovai izdevās teicami uzbrukumi serves uzņemšanā, kas atkal deva iespēju lauzt Ostapenko servi. Ostapenko neērtu kreiso sitienu trāpīja tīklā un zaudeja serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 7-6 (9:7), 2-3Plīškova pieļāva dubultkļūdu, bet mirkli vēlāk Ostapenko pavisam nedaudz netrāpīja laukumā sitienu no labās. Ar lielisku serves uzņemšanu tenisiste no Latvijas panāca 30:15, bet Plīškova pēc precīzas pirmās serves pie tīkla guva punktu. Noslēgumā Ostapenko netika galā ar servēm.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 7-6 (9:7), 2-2Ostapenko "noķēra" pretinieci uz pretkustību, bet mirkli vēlāk viņa netrāpīja laukumā "nogriezto" sitienu. Ostapenko skaisti izspēlēja savu uzbrukumu, gūstot "tīru" punktu no labās. Ar labām servēm izdevās geimu noslēgt.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 7-6 (9:7), 1-2Plīškova ļoti precīzi trāpīja pa gala līniju, tad Ostapenko labā situācijā netrāpīja no labās gar sāna līniju. Ostapenko nepārsita pāri tīklam saīsināto, bet noslēgumā Plīškovai izdevās "eiss".

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 7-6 (9:7), 1-1Pēc zaudēta pirmā punkta Ostapenko izcēlās ar labi aizvadītām izspēlēm, vispirms trāpot bumbiņu laukuma stūrī, bet tad pie tīkla nospēlēja perfekti. Plīškovai izdevās apspēlēt Ostapenko, tad rīdziniece netrāpīja laukumā. Breikbumbu Ostapenko atspēlēja ar servi, taču Plīškova nākamajā izspēlē tika pie tīkla un guva vēl vienu breika iespēju. Arī to Ostapenko atspēlēja, pēc labas serves iegūstot uzbrukuma iespēju, kuru realizēja ar sitienu no kreisās. Plīškova turpinājumā sita tīklā, bet noslēgumā Ostapenko teicami uzbruka pa diagonāli no labās.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 7-6 (9:7), 0-1Plīškova guva divus ātrus punktus, bet tad Ostapenko precīzi sita no labās gar sāna līniju. Čehiete atjaunoja divu punktu pārsvaru, tam sekoja dubultkļūda, taču Plīškova geimu noslēdza ar labu servi.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 7-6 (9:7).Taibreika izspēle: 1:0 Ostapenko teicami uzbruka no labās gar sāna līniju. 2:0 Vēlreiz labi aizvadīta izspēle noslēdzās ar uzbrukumu no labās. 3:0 Plīškova trāpīja tīklā. 4:0 Plīškova netrāpa sitienu no kreisās gar sāna līniju. 4:1 Ostapenko labi cīnījās aizsardzībā, tomēr šoreiz neizdevās trāpīt laukumā. 4:2 Ostapenko uzņemšanā netrāpīja laukumā. 4:3 Plīškova trāpa "eisu".4:4 Ostapenko vāja otrā serve, un Plīškova to izmantoja ar spēcīgu uzbrukumu no labās. 4:5 Ostapenko netrāpīja uzbrukumu no labās. 5:5 Ostapenko nostādīja Plīškovu neērtā situācijā un trieca bumbiņu pretinieces laukumā pie tīkla. 5:6 Plīškova atkal uzlauza centīgās Ostapenko aizsardzību, iegūstot setbumbu. 6:6 Ostapenko ļoti pacietīgi uzbruka, iedzina pretinieci stūrī un tad guva punktu ar sitienu no gaisa, pieejot pāris soļus tuvāk tīklam. 7:6 Ostapenko ieguva setbumbu ar lielisku trāpījumu no labās.7:7 Neizdevās serves uzņemšana tenisistei no Latvijas. 8:7 Uzbrukums no kreisā pa diagonāli deva vēl vienu iespēju uzvarēt pirmo setu Ostapenko. 9:7. Ostapenko panāca pretinieces kļūdu un uzvarēja pirmo setu, bet Plīškova dusmās sāka lauzt savu raketi.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-6Plīškova guva trīs punktus ar servēm, taču Ostapenko ar apvedošo sitienu pa diagonāli punktu atguva. Taču Plīškova ar "eisu" noslēdza geimu, panākot taibreiku.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 6-5Ostapenko sāka ar rezultatīvu servi, bet mirkli neizdevās saīsinātais sitiens. Ostapenko zaudēja nākamo punktu, bet tam sekoja lielisks Plīškovas trāpījums pašā laukuma stūrī, kad viņai deva divas breikbumbas. Ostapenko ar skaistām izspēlēm atspēlēja breikbumbas - vispirms spēcīgs uzbrukums deva punktu, bet tad tehniski izpildīts sitiens asā leņķī. Tad viņa netrāpīja neērtu sitienu, kas Plīškvovai deva vēl vienu breika iespēju, tomēr Ostapenko atkal izcēlās ar labiem sitieniem, bet punktu guva skrējienā pie tīkla un sitienu tukšajā laukuma pusē. Plīškovai neizdevās noturēt aizsardzību, un viņa netrāpīja laukumā, taču Ostapenko neizdevās noslēgt geimu pēc sitiena tīklā no kreisās, jo bumbiņa atdūrās tīklā. Tomēr noslēgumā Ostapenko izturēja spiedienu un nosargāja savu serves geimu, izšķirošo punktu gūstot ar sitienu no kreisās pa sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 5-5Ostapenko no kreisās netrāpīja bumbiņu laukumā, tomēr pēc tam viņa izcēlās ar labu spēli aizsardzībā, nospēlēja pacietīgi un sagaidīja pretinieces kļūdu. Tenisistei no Latvijas neizdevās uzņemt nākamo servi, bet mirkli vēlāk neizdevās trāpīt sitienu no aizsardzības stājas pa diagonāli. Tad Ostapenko ar grūtībām uzņēma servi, un bumbiņa pārvēlās pāri tīklam. Plīškova ar nākamo servi turpināja cīņu pirmajā setā.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 5-4Abas tenisistes apmainījās ar nepiespiestajām kļūdām, bet pie neveiksmīgas uzņemšanas Plīškova meta raketi pret zemi (30:30). Noslēgumā Ostapenko izpildīja labas serves .

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 4-4. Ostapenko lauž pretinieces servi. Plīškova ceturto reizi izpildīja netveramu servi, taču pēc tam Ostapenko tika pie diviem punktiem. Čehijas sportiste turpinājumā labi servēja un devās pie tīkla, kur panāca 30:30, taču tad viņa rupji kļūdījās, trāpot tīklā. Ostapenko ieguva breika iespēju, kuru izdevās izmantoto pēc Plīškovas "auta".

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 3-4Vēlreiz Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, taču pēc tam izspēlē kontrolēja notikumus un izdarīja precīzu sitienu. Tam sekoja trīs labas serves, ar kuru palīdzību izdevās gūt punktus un uzvarēt geimu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 2-4Ostapenko netrāpīja laukumā, tam sekoja Plīškovas trešais "eiss" spēlē. Nākamajā uzņemšanā Ostapenko dusmīgi uzbruka pa diagonāli un guva punktu, taču tam sekoja neveiksmīgi uzņemta serve. Noslēgumā vēlreiz neizdevās spēle aizsardzībā.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 2-3. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko geimu sāka ar dubultkļūdu, tomēr skaistā izspēlē viņa "tīri" apspēlēja pretinieci, gūstot punktu ar sitienu no labās. Tad rīdziniece divreiz nepārsita pāri tīklam, dodot Plīškovai dubulto breikbumbu. Ostapenko nespēja precīzi nospēlēt aizsardzībā un sitienu ar augstu trajektoriju netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 2-2Plīškova aizvadīja "sauso" serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 2-1Ostapenko aizvadīja droši serves geimu. Ceturtajā izspēlē viņa pēc labas aizsardzības izcēlās ar fantastisku sitienu no kreisās gar sāna līniju un panāca 40:15. Tad Plīškovai izdevās gūt punktu ar negaidītu uzbrukumu serves uzņemšanā, tomēr pēc tam Ostapenko pārliecinoši noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-1Plīškova guva divus ātrus punktus, bet tad viņa divus punktus ātri zaudēja, netrāpot laukumā un pieļaujot dubultkļūdu. Ostapenko neizdevās uzbrukums serves uzņemšanā, bet noslēgumā Plīškovai izdevās "eiss".

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova 1-0Ostapenko pirmajās izspēlēs divreiz netrāpīja laukumā, bet punktu ar viltīgu otro servi izdevās atgūt. Kopumā viņai nevedās ar pirmās serves trāpīšanu, tomēr tas netraucēja ceturtajā izspēlē gūt skaistu punktu, nodzenājot Plīškovu pa laukuma gala līniju. Tam sekoja dubultkļūda, kas deva Plīškovai breikbumbu. To Ostapenko atspēlēja, labā izspēlē trāpot sitienu no labās. Tad beidzot izdevās pirmā serve, kas deva vieglu punktu, bet tad uzvarēta vēl viena ātra izspēle.

Jeļena Ostapenko – Karolīna Plīškova. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Trešdien Ostapenko pirmajā kārtā guva uzvaru divos setos: https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-pec-smagas-cinas-jurmala-parvar-stutgartes-turnira-pirmo-kartu.d?id=53128205

WTA tūrē abas tenisistes vienspēlēs tikušās sešas reizes uzvaras dalot uz pusēm. Vēl reizi abas tikās 2019. gadā Pekinas turnīra dubultspēlēs, kurā Ostapenko un Danaja Jastremska pārspēja Karolīnu un viņas māsu Kristinu Plīškovu.

Jeļenai Ostapenko Štutgartes tenisa turnīra otrajā kārtā gaidāma nopietna pretiniece - Karolīna Plīškova, kura ir viena no turnīra favorītēm. Plīškova turnīrā izlikta ar sesto numuru, bet pasaules rangā ierindojas devītajā vietā, savukārt Ostapenko rangā atrodas 52. pozīcijā.