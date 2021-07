Švjonteka mazāk nekā stundas laikā sasniedz Vimbldonas turnīra astotdaļfinālu

Polijas sieviešu tenisa pirmajai raketei Igai Švjontekai piektdien bija nepieciešama nepilna stunda, lai iekļūtu prestižā Vimbldonas turnīra astotdaļfinālā.

WTA ranga devītā rakete, kurai Vimbldonā piešķirts septītais numurs, trešajā kārtā ar 6-1, 6-0 sagrāva rumānieti Irinu Begu (WTA 79.).

Trešās kārtas spēle, kurā Švonjteka pieļāva vien sešas nepiespiestās kļūdas, ilga 57 minūtes. Begu izcēlās ar 25 nepiespiestajām kļūdām.

Iepriekš pagājušā gada "French Open" čempione Vimbldonā bija startējusi vienreiz, kad 2019.gadā nepārvarēja pirmo kārtu.

Pirms turnīra Švjonteka sarunā ar organizatoriem norādīja, ka lielas cerības uz Vimbldonas čempionātu nelolo, jo zālāja segums viņai nav parocīgs.

Zīmīgi, ka Vimbldonā no vadošā desmitnieka dalību turpina vairs tikai četras tenisistes.

Pēc uzvaras Švjonteka uzsvēra, ka ar katru spēli uz zālāja seguma viņa jūtas arvien labāk. To palīdzējuši paveikt biežie treniņi brīvajā laikā.

Astotdaļfinālā spēlēs arī čehiete Karolīna Plīškova (WTA 13.). Ar astoto numuru izliktā tenisiste ar 6-3, 6-3 uzvarēja tautieti Terēzu Martincovu (WTA 87.).

Čehijas tenisiste astotdaļfinālā tiksies ar Krievijas pārstāvi Ludmilu Samsonovu (WTA 65.). Viņa trešajā kārtā ar 6-2, 2-6, 6-4 pārspēja amerikānieti Slounu Stīvensu (WTA 73.).

No izsētajām tenisistēm uzvarēja arī Arina Sabaļenka no Baltkrievijas (WTA 4.). Turnīra otrā rakete ar 6-0, 6-3 sagrāva Mariju Kamillu Serano no Kolumbijas (WTA 94.).

Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina (WTA 20.), kurai piešķirts 18.numurs, ar 6-1, 6-4 uzvarēja Šelbiju Rodžersu no ASV (WTA 46.).

Ar 11.numuru izliktā spāniete Garvinje Mugursa (WTA 12.) trešajā kārtā ar 7-5, 3-6, 2-6 piekāpās Tunisijas pārstāvei Onsai Žabērai (WTA 24.), kurai piešķirts 21.numurs.

Tāpat astotdaļfinālā spēlēs arī Medisona Kīza no ASV (WTA 27.). 23.numuru saņēmusī Kīza ar 7-5, 6-3 pārspēja beļģieti Elizi Mertensu (WTA 16.). Mertensa sacensībās startēja ar 13.numuru.

Sestdien trešās kārtas spēles aizvadīs arī Latvijas tenisistes Jeļena Ostapenko un Anastasija Sevastova.

Sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs - Vimbldonas meistarsacīkstes - norisināsies līdz 11.jūlijam. Pērn Covid-19 pandēmijas dēļ čempionāts tika atcelts.

2019.gadā uzvaru Vimbldonā dāmu konkurencē svinēja rumāniete Simona Halepa, kura šogad savu titulu neaizstāv, bet starp vīriem pārākais bija serbs Novaks Džokovičs.