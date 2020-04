Talantīgā pusaudze Gofa depresijas dēļ apsvērusi pamest tenisu

ASV tenisiste Kori Gofa pirms izcilā snieguma 2019. gada Vimbldonas čempionātā spiediena dēļ cietusi no depresijas, kas likusi apsvērt tenisa pamešanu, sportiste atklāja medijam "Behind the Racquet".

Tobrīd 15 gadus vecā Gofa "Grand Slam" turnīrā sasniedza astotdaļfinālu, jau pirmajā kārtā pieveicot pieckārtējo turnīra čempioni Venusu Viljamsu. Tomēr sportiste vēl ap 2017. un 2018. gadu cīnījusies ar "tumšām domām".

"Nespēju izspriest, vai patiešām šo vēlējos," stāsta Gofa. "Man vienmēr bijuši labi rezultāti, tāpēc tā nebija problēma. Es vienkārši sapratu, ka neizbaudu lietu, kuru mīlēju."

Kvalificējoties Vimbldonas pamatturnīram, Gofa kļuva par jaunāko tenisisti, kura to paveikusi. Taču šādi sasniegumi iepriekš karjeras gaitā tieši traucējuši, atklāj sportiste.

"Viscaur manai dzīvei vienmēr biju jaunākā, kura izdarījusi kādu lietu. Tas kāpināja ažiotāžu, kuru nevēlējos. Radās spiediens, ka man jau tūlīt jāgūst panākumi," skaidro 16 gadus vecā amerikāniete.

"Sapratu, ka man jāsāk spēlēt sev, nevis citiem cilvēkiem. Kādu gadu biju dziļā depresijā. Tas bijis līdz šim mans smagākais gads. Smagākais ir tas, ka šādās situācijās reti saskati lietu gaišo pusi. Nedomāju, ka tam bija saistība ar tenisu. Zināju, ka vēlējos spēlēt tenisu, bet nesapratu, kā to pasākt," spriež tenisiste.

Tenisiste bijusi tik nelaimīga, ka apsvērusi uz gadu pamest tenisu. Šobrīd viņa gan pauž prieku, ka nav tā rīkojusies.

"Tas, protams, bija pareizs lēmums, bet es gandrīz aizgāju citā virzienā. Biju pazudusi. Tas prasīja daudz brīžu, kuros sēdēju, domāju un raudāju. No tā esmu kļuvusi stiprāka un labāk iepazinusi sevi," stāsta tenisa pasauli šokējusī tenisiste.

2019. gada rudenī notiekošajā "US Open" Gofa pārvarēja divas kārtas, bet "Australian Open" jau atkārtoja Vimbldonā iespēto astotdaļfināla sasniegšanu. Tenisiste atzīst, ka sākusi pierast pie parauga lomas. Taču viņa atzīst, ka arī tas rada spiedienu.

"Zinu, ka cilvēki skatās uz katru tavu soli. Galvenokārt tas ir viegli tāpēc, ka es vienmēr esmu es pati, neizliekos citāda, un cilvēkus tas šķietami apmierina," mieru pauž amerikāniete.

Jau ziņots, ka šī gada Vimbldonas čempionāts atcelts koronavīrusa Covid-19 izplatības dēļ.