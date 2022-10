Tenisa leģenda Nadals kļuvis par tēvu

Leģendārais spāņu tenisists Rafaels Nadals sestdienas rītā pirmo reizi kļuvis par tēvu, vēsta Spānijas laikraksts "Diario de Mallorca".

Nadals kopā ar sievu Mariju Pereļu sestdienas rītā privātā klīnikā Kanāriju salās šai saulē sagaidījuši dēlu. 36 gadus vecais tenisists jau kādu laiku izteicis vēlmi kļūt par tēvu, un nu beidzot tas piepildījies.

Kā vēsta laikraksts, dēls piedzimis 37. grūtniecības nedēļā un ir ļoti veselīgs.

According to Radio Marca, Rafael Nadal and Maria Francesca Perello just became parents!

Congratulations to them. ❤️ pic.twitter.com/i5f4lGzwIq