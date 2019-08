Tenisa sliktais zēns Kiris ATP nosauc par korumpētu

Austrālijas tenisists Niks Kiris nosaucis Tenisa profesionāļu asociāciju (ATP) par korumpētu, par ko var saņemt bargu sodu.

Kirim pirms divām nedēļām tika piešķirts 113 000 ASV dolāru (101 700 eiro) naudas sods par nepiedienīgu uzvedību Sinsinati turnīrā.

"ATP ir korumpēta, taču mani tas neuztrauc," pēc uzvaras ASV atklātā čempionāta pirmās kārtas mačā teica Kiris.

Tiesa, vēlāk skandalozais tenisists sociālajos tīklos paziņoja, ka izvēlējies nepareizos vārdus un gribējis norādīt uz dubultajiem standartiem organizācijā.

"Zinu, ka mans raksturs reizēm izsauc pretrunīgu reakciju un sagādājis man daudz problēmu. Taču citi, darot tās pašas lietas, netiek sodīti," paziņoja tenisists.

I want to clarify a couple of things.... pic.twitter.com/wRCWcj3tJc