Tenisa svētki Londonā – Sevastova, Ostapenko un Gulbis sāk prestižo Vimbldonas čempionātu

Londonā pirmdien sākas tenisa sezonas lielākie svētki un nozīmīgākais turnīrs – aristokrātiski fascinējošais Vimbldonas čempionāts, kas allaž bagāts ar pārsteigumiem un negaidītiem notikumiem.

Atšķirībā no trīs citiem "Grand Slam" turnīriem, Vimbldona tenisistu rindās allaž kotējusies pakāpienu augstāk, jo turnīra pirmsākumi meklējami 19. gadsimtā (pirmās sacensības notika 1877. gadā). Šogad vīriešu vienspēlēs par prestižo Čempiona kausu cīnīsies Ernests Gulbis, bet dāmu sacensībās cīņu par uzvarētājas balvu - Rouzvoteres šķīvi – sāks Anastasija Sevastova un Jeļena Ostapenko.

Visi trīs Latvijas tenisisti pirmās kārtas mačus vienspēlēs aizvadīs jau pirmdien pirmajā spēļu dienā, 1. jūlijā. Portāls "Delfi" visas dienas garumā informēs lasītājus par notikumiem Vimbldonas kortos, kuros šogad spēles klātienē vēros sporta nodaļas redaktors Uldis Strautmanis.

Pirmais savu cīņu uzsāks Gulbis, kurš ap pulksten 15 pēc Latvijas laika kortā Nr.8 sāks spēli pret argentīnieti Leonardo Maijeru. Gulbis pasaules rangā ieņem 92. vietu, bet argentīnietis ir 59. vietā. Šī pāra uzvarētājs otrajā kārtā tiksies ar turnīra 32. numuru Dušanu Lajoviču no Serbijas vai Polijas spēcīgāko tenisistu Hubertu Hurkaču (52. vieta ATP rangā). Trešajā kārtā šajā zarā pretiniekos, visticamāk, būs pasaules ranga līderis un Vimbldonas čempionāta pirmais numurs Novāks Džokovičs.



Gulbis ar Maijeru spēlējis divas reizes pirms deviņiem gadiem – katram tenisistam ir pa vienai uzvarai savstarpējās spēlēs. Argentīnietis pērn Vimbldonā izstājās pirmajā kārtā, bet vispār Londonā reizi bijis ceturtajā kārtā, vēl reizi trešajā kārtā, bet pārējās reizes izstājies jau pēc pirmās vai otrās spēles. Gulbis gan nav sevišķi veiksmīgāks Vimbldonā, jo pērn pirmo reizi karjerā sasniedza ceturto kārtu.

Gulbim karjeras laikā ir seši turnīru tituli, bet argentīnietis spējis uzvarēt divos turnīros. Šajā sezonā gan abiem tenisistiem sevišķi nesokas. Gulbis pamatsacensībās 17 spēlēs guvis piecas uzvaras, bet kopumā viņam 25 mačos ir sešas uzvaras. Maijeram šajā sezonā ir nedaudz labāks rādītājs – 13 uzvaras 26 mačos.

Ap pulksten 18 trešajā kortā (ceturtajā pēc nozīmes) spēli sāks Sevastova un 27 gadus vecā amerikāniete Kristija Āna (ranga 190. numurs), kurai šī būs debija Vimbldonas čempionāta pamatsacensībās. Āna uzvarēja kvalifikācijas trīs kārtas un iekļuva pamatturnīrā. Abas tenisistes līdz šim savā starpā nav spēlējušas.

Nākamajā kārtā Sevastova vai Āna spēlēs pret Danielas Kolinsas (ASV; 34. vieta rangā) un Zarinas Dijasas (Kazahstāna; 86. vieta rangā) dueļa uzvarētāju.

Sevastovai Vimbldonas čempionāts nav no parocīgākajiem, jo tikai reizi ir pārvarēta pirmā kārta, lai gan uz zālāja viņa ierasti ļoti labi aizvada Maljorkas turnīru. Pagājušajā nedēļā piesardzības nolūkos Sevastova izlaida Īstbornas turnīru, bet šajā sezonā liepājniece uzvarējusi 19 no 33 spēlēm. Āna ne reizi nav uzvarējusi kādā no augstākā īmeņa turnīriem, ne reizi nav bijusi pasaules ranga TOP 100, bet šogad augstākā līmeņa turnīru pamatsacensībās aizvadījusi vien divas spēles - viena uzvara un viens zaudējums.



Savukārt vakarpusē – ne ātrāk par pulksten 20 pēc Latvijas laika – kortā nr. 18 (pēc nozīmes sestajā kortā) spēli sāks Ostapenko (pasaules ranga 37. vieta) un Vimbldonas turnīra 28. rakete Suveja Sje no Taivānas. Abas tenisistes līdz šim reizi tikušās savā starpā, 2016. gada "Australian Open" pirmajā kārtā uzvaru gūstot Taivānas sportistei.

Nākamajā kārtā Ostapenko un Sje pāra uzvarētāja tiksies ar slovēnieti Dalilu Jakupoviču (143. vieta rangā) vai beļģieti Kirstenu Flipkensu (103. vieta rangā).

Ostapenko pērn Vimbldonā tika līdz pusfinālam, tādēļ viņai šogad prestižais turnīrs ir ļoti svarīgs, lai pasaules rangā nepiedzīvotu krietnu kritienu. Lai gan viņas pretiniece Sje ir gana pieredzējusi, Taivānas tenisiste vairāk ir speciālizējusies dubultspēlēs, kur viņai ir 23 tituli (arī divi "Grand Slam" tituli).

Ostapenko pagājušajā nedēļā piesardzības nolūkos izstājās no Īstbornas turnīra, nepabeidzor astotdaļfināla spēli. Šogad rīdziniece 29 spēlēs tikusi pie 12 uzvarām. Savukārt Sje šogad vienspēlēs guvusi 20 uzvaras un cietusi 15 zaudējumus.

Abas Latvijas tenisistes Vimbldonas čempionātā ir ielozētas sacensību apakšējā "zarā", tomēr savā starpā viņas var tikties tikai ceturtdaļfinālā jeb sacensību piektajā kārtā.

Visiem Latvijas tenisistiem uzvaras gadījumā, nākamās spēles Vimbldonā būs trešdien, 3. jūlijā.

Vīriešu vienspēlēs pērn triumfēja šī brīža pasaules ranga līderis Džokovičs, bet kopumā šogad ir trīs galvenie favorīti - vēl arī leģendārais Rodžers Federers, kurš VImbldonā uzvarējis astoņas reizes, un spānis Rafales Nadals.

Sieviešu vienspēlēs 2018. gadā uzvarētājas šķīvi virs galvas cēla Angelika Kerbere. Iepriekšējos sešos gados Vimbldonā ir bijušas piecas dažādas uzvarētājas, tāpēc speciālisti norāda, ka nav izteiktu favorītu un čempiones titulu var iekarot jebkura no vadošajām tenisistēm.