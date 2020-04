Tīms par grūtībās nonākušiem tenisistiem: badu viņi necietīs

ATP ranga trešajā pozīcijā esošais austrietis Dominiks Tīms nepiekrīt idejai, ka pasaules vadošajiem tenisistiem būtu finansiāli jāizpalīdz rangā zemāk esošajiem sportistiem, ziņo aģentūra "Reuters".

Šādam plānam atbalstu pagājušajā nedēļā bija paudis pasaules pirmā rakete Novāks Džokovičs. Serbijas sportists mudināja sportistus ziedot fondam, lai palīdzētu spēlētājiem, kurus ietekmējis tenisa sezonas piespiedu pārtraukums.

Ideju kritizējis Austrālijas tenisists Džons Milmens (ATP 43.), kurš izteicās, ka algu atšķirības jautājums bijis jāizrunā jau sen. Savukārt Dominiks Tīms uzsvēra, ka citiem cilvēkiem šobrīd atbalsts nepieciešams vairāk nekā, viņaprāt, nepietiekami profesionāliem zemāka līmeņa tenisistiem.

"Neviens tenisists – pat no rangā zemāk esošajiem – necīnās par izdzīvošanu," sportists izteicās Austrijas laikrakstam "Krone". "Neviens no viņiem necietīs badu. Patiešām neredzu, kāpēc mums šādiem spēlētājiem būtu jādod nauda. Labāk to dotu cilvēkiem vai organizācijām, kurām tā patiešām nepieciešama."

"Daudz, daudz tenisistu neliek sportu pāri visam un nedzīvo profesionāli. No mums, vadošajiem spēlētājiem, neviens neko nesaņēma uz paplātes. Mums bija jācīnās, lai tiktu augšup. Man nav garantijas jebkurā darbā, ka ies labi un pelnīšu daudz naudas," sprieda 26 gadus vecais austrietis.

Savukārt rangā starp Džokoviču un Tīmu esošais Spānijas tenisists Rafaels Nadals izteicies, ka nesaredz kā teniss tuvākajā laikā varētu atgriezties ierastajā ritmā.

"No mana skatpunkta esmu ļoti pesimistisks, ka tenisa pasaule var turpināt normālu aktivitāti," atzina sportists Spānijas tenisa federācijas organizētā intervijā. "Tenisā katru nedēļu nepieciešams ceļot, palikt viesnīcās, doties uz dažādām valstīm. Pat ja spēlētu bez skatītājiem, notikuma organizēšanā iesaistīti daudz cilvēki. Starptautiskā līmenī saskatu nopietnu problēmu."

Covid-19 dēļ tenisa turnīri nav notikuši kopš marta. Sagaidāms, ka tie neatsāksies ātrāk par jūlija vidu, uzsver ziņu aģentūra. Savukārt Spānijas laikraksts "Marca" ziņojis, ka tenisa sezona neatsāksies pat līdz 3. augustam.