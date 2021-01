Titulētais Lielbritānijas tenisists Endijs Marejs nepiedalīsies šīs sezonas pirmajā "Grand Slam" turnīrā, jo iepriekš inficējies ar Covid-19.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pieckārtējais "Australian Open" finālists pagājušajā nedēļā gatavojās lidot uz Melburnu, taču īsi pirms lidojuma saņēma ziņu, ka ir inficējies ar Covid-19. Šī iemesla dēļ Marejam nebija ļauts kāpt līgumreisā, ko nodrošināja turnīra organizatori.

Marejs neizjuta izteiktus slimības simptomus un pašizolācijā jau aizvadījis nepieciešamo laiku. Sportists cerēja, ka tomēr varēs doties uz Austrāliju, ja spēs uzrādīt negatīvu Covid-19 testu, tomēr viņam tāpat divas nedēļas būtu jāpavada karantīnā, tāpēc sagatavoties turnīram būtu teju vai neiespējami.

"Regulāri sarunājāmies ar Austrālijas Tenisa federāciju, lai atrastu veidu, kā es karantīnas laikā varētu aizvadīt treniņus. Mēs gan nespējām rast kopsaucēju," nožēlas pilns pauda Marejs. "Vēlos pateikties ikvienam, kurš ieguldīja savu laiku. Esmu satriekts, ka nevarēšu spēlēt Austrālijā, kas man ir ļoti mīļa."

Šogad Covid-19 ierobežošanas pasākumu dēļ "Australian Open" turnīrs startēs trīs nedēļas vēlāk, kā tas noticis iepriekš. Prestižās sacensībās sāksies 8.februārī.

Spēlētāji uz Austrāliju ar vienu no 15 līgumreisiem drīkstēja doties vien tad, kad iesniedza negatīvus Covid-19 testus. Lidmašīnās tika piepildītas tikai 25% no to kopējās kapacitātes.

Ierodoties Austrālijā, tenisisti un viņu apkalpojošais personāls nekavējoties devās 14 dienu karantīnā. Vienošanās starp Austrālijas Tenisa federāciju un Austrālijas valdību nosaka, ka spēlētājiem katru dienu treniņiem ir pieejamas piecas stundas kortā. Tāpat piecu stundu logā sportisti drīkst pamest savas viesnīcu istabiņas, lai dotos pēc ēdiena.

Jau ziņots, ka Austrālijā 72 spēlētājiem jāievēro striktāki karantīnas noteikumi, jo lidojumā uz Melburnu Covid-19 noteikts kopumā trim personām.

Tikmēr Adelaidā, kur arī atrodas liela daļa spēlētāju, tenisistiem nav jāievēro stingrākas prasības, tāpēc vairāki sportisti jau sūdzējušies par nevienlīdzīgajiem apstākļiem.

Pirms nepilnām divām nedēļām kvalifikācijas turnīra pirmo kārtu nepārvarēja Ernests Gulbis, kā rezultātā vīriešu konkurencē Latvija nebūs pārstāvēta.