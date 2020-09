Traumas dēļ Francijas atklātajā čempionātā nespēlēs 'US Open" čempione Osaka

Kājas augšstilba muskuļa traumas dēļ Francijas atklātajā čempionātā par savu šīs sezonas otro "Grand Slam" titulu nevarēs cīnīties nesen par "US Open" čempioni kronētā japāniete Naomi Osaka.

Japāniete par lēmumu izstāties no turnīra paziņoja vien dažas dienas pēc tam, kad ASV ieguva "US Open" čempiones titulu. Bez Osakas Francijā nebūs redzama arī pašreizējā turnīra uzvarētāja Ešlija Bārtija no Austrālijas, kura jau iepriekš atklāja, ka šogad plāno piedalīties turnīros, kas notiks viņas dzimtenē.

"Diemžēl šogad es nevarēšu piedalīties Francijas atklātajā čempionātā," vēsta Osakas ieraksts sociālajās vietnēs "Twitter" un "Instagram". "Aizvien jūtu sāpes kājas augšstilba muskulī, tāpēc man nebūs gana daudz laika, lai sagatavotos šim turnīram, kas notiks salīdzinoši īsā laika posmā pēc "US Open"."

Francijas atklātais čempionāts šogad notiks 27.septembrī, un spēles tajā ierasti noris uz māla seguma.

Iepriekš turnīra organizatori pauda cerību, ka ik dienu spēles klātienē varēs apmeklēt līdz 11 500 skatītāju, taču ceturtdien šo skaitli nācās sadalīt uz pusi - limits ir 5000 līdzjutēji dienā.

Osaka ir vienīgā Āzijas pārstāve, kuras rēķinā ir trīs "Grand Slam" trofejas.

Japāniete, kura ne reizi karjerā nav spējusi pārvarēt Francijas atklātā čempionāta trešo kārtu, vēl nepaziņoja, kad plāno atgriezties kortā. Osaka vien piebilda, ka tas notiks "agrāk vai vēlāk".

Uzvara "US Open" tenisistei rangā ļāva pakāpties uz trešo pozīciju.

2017.gadā "French Open" negaidītu uzvaru izcīnīja Aļona Ostapenko, kurai tas līdz šim ir vienīgais "Grand Slam" tituls karjerā.