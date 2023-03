Ukrainas tenisisti piemeklē panikas lēkme pēc sarunas ar WTA vadītāju par agresorvalstu sportistiem

Ukrainas tenisistei Lesjai Curenko bijusi ļoti nepatīkama saruna ar Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vadītāju Stīvu Saimonu, kurā abi apsprieduši Krievijas un Baltkrievijas sportistu viedokli par karu un viņu pielaušanu olimpiskajām spēlēm. Pēc tās tenisiste neesot varējusi iziet laukumā Indianvelsas turnīra mačā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Curenko saruna ar WTA vadītāju bijusi pirms turnīra trešās kārtas spēles, kurā bija jātiekas ar baltkrievieti Arinu Sabaļenku, kura šobrīd startē kā neitrālā sportiste.

"Es biju ļoti šokēta par to, ko dzirdēju. Es vienkārši mentāli salūzu," teica 33 gadus vecā tenisiste. "Viņš man teica, ka neatbalsta karu, bet, ja spēlētājas no Krievijas vai Baltkrievijas to atbalsta, tad tas ir tikai viņu viedoklis. Un citu viedoklim nevajadzētu mani ietekmēt."

Curenko arī apgalvoja, ka Saimons izteicis prognozi, ka krievi un baltkrievi varēs piedalīties Parīzes olimpiskajās spēlēs kā neitrāli sportisti. "Viņš teica, ka Krievijas un Baltkrievijas tenisisti atgriezīsies olimpiskajās spēlēs, un viss notiks tieši tāpat, kā tas notiek tenisā," viņa turpināja. "Viņš arī teica, ka "godīgas spēles" un olimpiskie principi netiek pārkāpti. Tieši otrādi – fakts, ka viņi varēs piedalīties olimpiskajās spēlēs, ļaus šiem principiem strādāt, jo tad visi būs vienlīdzīgi un visiem būs iespēja startēt."

Curenko šobrīd WTA rangā ierindojas 95. vietā un ir trešā labākā Ukrainas tenisiste. Viņa Indinavelsas turnīra otrajā kārtā pārspēja Donu Vekiču, kura pēc spēles atteicās paspiest roku mača uzvarētājai.

"Es pēc šīs sarunas biju šokēta, jau iepriekšējā spēle bija neticami smaga. Man bija grūti savākties. Pirms nākamās spēles, kad vajadzēja doties laukumā, man bija panikas lēkme, un es nevarēju iziet kortā," Curenko turpināja.

"Es ļoti ceru, ka spēšu sagremot visu šo informāciju, lai būtu gatavāka nākamajam turnīram," viņa pauda.

Sarunā ar Saimonu Curenko arī esot lūgusi WTA atkārtot atbalstu, kas janvārī tika piedāvāts Ukrainas tenisistiem "Australian Open" laikā, bet viņš esot atbildējis, ka turpinās pārraudzīt situāciju.

"Patiesībā viņš skaidri norādīja, ka palīdzības nebūs," teica Curenko. "Kas liecina, ka organizācija kaut kādā veidā aizsargā mūsu tiesības? Es vienkārši nesaprotu, kā esam nonākuši līdz tam, ka šādas lietas jāskaidro. Tas ir ļoti dīvaini un sāpīgi."