Uldis Strautmanis: Karstumā iepazīt Vimbldonu

Prestižs un sava unikālā aura. Tā laikam īsumā var raksturot Vimbldonas tenisa čempionātu, kuru man šogad ir tas gods pirmo reizi apmeklēt klātienē.

Tenisā visi četri "Grand Slam" turnīri skaitās vienādi svarīguma ziņā (reitinga punkti), bet Vimbldona allaž izcēlusies ar savu unikalitāti. Te pat nav runa par klasiskajām zemenēm ar putukrējumu. Un to var just uz katra soļa, tiklīdz tu esi izkāpis no sabiedriskā transporta Vimbldonas rajonā – vietējās kafejnīcās, veikalos vai pakalpojumu birojos skatlogos viss ir saistībā ar šo notikumu. Ja tev skatlogā vai pie sienas nebūs kaut kas par tenisu vai Vimbldonu, tad tu mierīgi vari atvadīties no sava biznesa.

Pirms diviem gadiem centos tikt iekšā kā skatītājs, bet nācās "aplauzties", jo nebiju izlasījis par citu tenisa mīļotāju skaudro pieredzi. Manu pieredzi par došanos uz Vimbldonu kā skatītājam var izlasīt ŠEIT.

Aizpildījis visus nepieciešamos dokumentus, aprīļa beigās pa pastu (jā, pa pastu kā vēstuli ar "Royal Mail" zīmogu) saņēmu apstiprinājumu, ka portāls "Delfi" un es ticis pie akreditācijas. Tagad nācās šo akreditāciju vēl dabūt rokās.

Londonu sestdien piemeklēja karstākā diena šajā gadā, pirmo reizi termometra stabiņš pārkāpa pāri 30 grādu atzīmei, bet man nācās mērot ceļu uz manuprāt prestižāko sporta klubu pasaulē - "The All England Lawn Tennis and Croquet Club". Tieši šī kluba kortos risinās leģendām apvītais Vimbldonas čempionāts – sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs. Ceļš gan nesākās pārāk veiksmīgi, jo metro līnija, kas ved uz Vimbldonas kortiem, šajā nedēļas nogalē slēgta, lai saremontētu sliedes. Labi, ka neremontē turnīra laikā (Latvijā jau būtu pieprasīta valdības maiņa par šādiem gadījumiem).

Bet viss ritēja gludi, nācās lielāku gabalu pa Vimbldonas rajonu nostaigāt kājām, līdz pavērās skats uz tenisa meku – Vimbldonas čempionāta mājvietu. Uzrādot pa pastu saņemto papīra vēstuli, viegla iekļūšana plašajos kortos un tad jau ātri tikšana pie akreditācijas kartes, kas man kalpos par ieeju uz Latvijas tenisistu spēlēm tuvākajās dienās. Cerams, ka arī otrajā spēļu nedēļā.

Ja citos sporta forumos mediju centrā ir galda virsmas un sēdi, kur vien vēlies, tad šeit rakstošajiem žurnālistiem (kuri laicīgi pieteikušies) izdalīta sava telpa, kurā ir savs Vimbldonas notikumu monitors. Monitora izvēlnē tu vari izvēlēties visu, ko vēlies (saistībā ar Vimbldonu). Vēlies vērot spēli kortā Nr.5? Lūdzu, nospied un skaties. Vēlies uzzināt šodienas ātrākās serves īpašnieku? Lūdzu nospied statistikas sadaļā savu izvēli. Statistikas un skaitļu mīļotāji tur var pavadīt stundām pie šī monitora.

Kamēr žurnālisti un tenisisti gatavojas lielajam notikumam, tikmēr tūkstošiem brīvprātīgo, drošības dienestu un ēdināšanas apkalpojošā personāla pārstāvji veic pēdējos darbus, lai nodrošinātu visas ērtības (un drošību) simtiem tūkstošu tenisa līdzjutēju. Bet viena no atmosfēras ziņā lieliskākajām vietām – Henmana kalns vai Mareja paugurs (briti sauc dažādos vārdos) – ir gatavs līdzjutēju uzņemšanai kaut vai divas dienas pirms tam. Daudzi ir redzējuši skatus no šī pakalna, kur tūkstošiem cilvēku, kas nav tikuši centrālajos kortos, sēž zālītē un vēro mačus uz milzīga ekrāna. Domāju, ka jau pirmajās dienās uz šī pakalna būs cilvēku masas un visi baudīs tenisu.

Īpašo atmosfēru papildina fakts, ka ik uz soļa visā "The All England Lawn Tennis and Croquet Club" teritorijā ir tenisa un sporta leģendas. Bet visu īpašo sajūtu nevar vārdos aprakstīt – tas ir jāizjūt pašam. Ja jums kādreiz ir dilemma, ko darīt jūlija sākumā, dodieties uz Londonu un izbaudiet Vimbldonu. Nenožēlosiet.

P.S. Par laimi tenisistiem, karstums Londonā (pēc prognozēm) bija vienas dienas parādība. Turnīra pirmā nedēļa solās būt silta, bet ne karsta. Un ceru, ka portāls "Delfi" būs spiests uzkavēties Vimbldonā ilgāk. Lai mūsējiem - Anastasijai Sevastovai, Jeļenai Ostapenko un Ernestam Gulbim - veicas lielskajos sporta svētkos!