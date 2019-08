'US Open': Anastasija Sevastova – Petra Martiča. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova (WTA 11.) piektdien turpina dalību ASV atklātajā tenisa čempionātā, trešās kārtas spēlē sacenšoties ar Petru Martiču (WTA 22.) no Horvātijas.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

'US OPEN': ANASTASIJA SEVASTOVA – PETRA MARTIČA

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-3Pagaidām spēlē skaistākais sitiens! Sevastova bija atkāpusies kādus divarpus metrus no gala līnijas, Martiča atradās pie tīkla, bet neticamā veidā liepājniece raidīja apvedošo sitienu garām pretiniecei, kas piezemējās tieši laukuma stūrī, Martičai 0:30.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-3Nepiespiestām kļūdām bagāts geims līdz šim, 30:30. Martiča neprecīzi atsit Sevastovas servi, 40:30. Sevastova atsitas pret agresīvo Martiču, kura pamazām tuvojas tīklam un beigās arī panāk 40:40.Martiča divreiz pēc kārtas kļūdās.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 3-3Martiča aizvien biežāk piekopj agresīvu spēli, ejot dziļāk laukumā. Vēl viena gremde, 15:0. Sevastova uzreiz pēc serves atbild ar saīsināto. Neprecīzi, 30:0. Vēl viena gremde Martičai ļauj panākt 40:15. Sevastova uzmina Martičas nodomus izpildīt saīsināto, straujiem soļiem pieskrien pie tīkla un pretinieci apmāna ar savu sitienu, panākot 40:40.Tenisistes spēlē pa diagonāli, Martiča kļūdas bekhendā, Sevastovai pārsvars. Izcilā izspēlē Sevastova uzmin Martičas gremdes virzienu un izglābjas bezcerīgā sitienā. Izspēle turpinās tenisistēm spēlējot ļoti tālu vienai no otras, izpildot augstus sitienus, bet tā noslēdzas ar teicamu Martičas saīsināto, līdz kuram Sevastovai nebija variantu paspēt, pārsvars Martičai. Sevastova sit tīklā.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 3-2Nevienai no tenisistēm pagaidām īsti nepadodas sitieni. Sevastova serves geimu iesāk ar divām nepiespiestām kļūdām, 0:30. Martiča ļoti spēcīgi atsit liepājnieces servi, kas piespiež Sevastovu pamest laukumu, lai panāktu bumbiņu. Horvātietei vien atliek no pusmetra attāluma tukšā laukumā raidīt gremdi, tomēr viņa apbrīnojamā kārtā kļūdās, 15:30. Vēl viena Martičas kļūda, 30:30. Horvātiete ar agresīviem sitieniem vēlreiz piespiež Sevastovu spēlēt tālu no gala līnijas, 30:40. Martičai breikbumba. Sevastova laikus pamet gala līniju un šoreiz pati pietuvojas tīklam, 40:40.Martiča tiek līdz vēl vienai breikbumbai, bet tad seko divas viņas kļūdas, pārsvars Sevastovai. Sevastova uzvar geimu un notur iniciatīvu.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 2-2Eiss, Martičai 15:0. Sevastova neuztver servi, 30:0. Tas notiek vēlreiz, 40:0. Martiča izpilda gremdi un ļoti ātri panāk atkal neizšķirtu.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 2-1. Sevastova zaudē serves geimuMartičas nedienas turpinās. Vēl viens sitiens tīklā, 15:0. Ilga izspēle noslēdzas, Martičai pieskrienot pie tīkla un raidot netveramu sitienu, 15:15. Tenisistes spēli uzsākušas mazliet nogaidošā manierē. Ne viena, ne otra diži nesaasina spēles gaitu. Pagaidām tas nāk par labu Sevastovai. Martičai vēl viena kļūda, 30:15. Tīkls, 30:30. Sevastova ar tenisa klasiku "servēt vienā pusē, nākamais sitiens otrā" piespiež Martiču kļūdīties. Tam gan seko pašas sitiens tīklā, 40:40.Sevastova sekmīgi apstrīd līnījtiesneša lēmumu. Martičas sitiens patiešām bija kritis ārpus laukuma, pārsvars Sevastovai. Sevastova divreiz kļūdās, pārsvars Martičai. Sevastova atgūst 40:40, bet tad horvātiete uzspiež savu pārsvaru un piespiež Latvijas tenisistei vēlreiz kļūdīties, pārsvars Martičai. Pagaidām ilgākā izspēle beidzas, Martičai neveiksmīgi trāpot pa bumbiņu. Seko skaļas tenisistes dusmas, 40:40. Sevastova vēl divreiz trāpa tīklā un zaudē ilgo geimu.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 2-0. Sevastova lauž pretinieces serviAbas tenisistes apmainās ar neprecīziem sitieniem, 15:15. Spēle sākusies ar pietiekami ilgām izspēlēm. Martiča šoreiz sit tīklā, Martičai 15:30. Vēl viens tīkls. Sevastovai divas breikbumbas. Liepājniece neveiksmīgi atsit servi, 30:40. Dubultkļūda! Izcils spēles sākums Sevastovai. Pretinieces kļūdas ļāvušas gūt ātru vadību.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 1-0Spēle sākusies! Pirmo servi Martiča neveiksmīgi atsit. Tad Sevastova gūst punktus ar netveramu forhendu, 30:0. Eiss! Martiča atsit vēl vienu servi ārpus laukuma. Zibenīgi uzvarēts geims.

Martiča uzvarēja izlozi un izvēlējās, lai pirmā servē Sevastova.

Iesildīšanās vēl paredzēta trīs minūtes.

Lai gan trešdien Sevastovas spēli iztraucēja lietus, šodien Ņujorkā gan saulains, turklāt 26 grādus silts.

Tenisistes iznāk laukumā.

Tenisistes spēlēs uz desmitā laukuma, kur pirmīt dubultspēlē Elisa Mertensa un Arina Sabaļenka ar 6-3, 6-4 pieveica Annu Blinkovu un Jafanu Vanu. Šobrīd laukuma vēl ir tukšs, bet tribīnēs sēž kādi padsmit cilvēki.

Sevastovai vēl piektdien pēc Ņujorkas laika un naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika jāaizvada dubultspēles kopā ar krievieti Anastasiju Pavļučenkovu. Viņām pretī stāsies Monika Adamčaka no Austrālijas un ķīniete Sinjuna Hana. Šī spēle varētu sākties pēc pusnakts, ap pulksten 1.00.

Abas tenisistes aizvadīs trešo savstarpējo spēli, bet tā būs pirmā uz cietā seguma. Iepriekš abas spēkojušās tikai uz māla, uzvaras dalot uz pusēm. 2017. gadā Sevastova ar 1-6, 1-6 zaudēja "French Open" trešajā kārtā, bet 2018. gadā viņa Bukarestes "International" finālā uzvarēja ar 7-6 (7:4), 6-2.

Ja Sevastova pērn spēlēja "US Open" pusfinālā, tad Martiča otro reizi sasniegusi turnīra trešo kārtu. 22. vietā rangā esošā horvātiete otrajā kārtā pieveica kvalifikācijas turnīru pārvarējušo Rumānijas tenisisti Anu Bogdanu 6-2, 6-4.

https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/video-sevastova-atgustas-un-salauz-18-gadus-veco-svjonteku.d?id=51415927

Spēle ceturtdien beidzās tieši pēc pulksten 20, tā kā būs pagājusi aptuveni diennakts kopš iepriekšējās spēles beigām.

Sevastova šodien aizvadīs otro spēli divās dienās. Lietus dēļ tika pārcelta tenisistes trešdien paredzētā spēle pret talantīgo polieti Igu Švjonteku. Liepājniece otrās kārtas spēlē pretinieci apspēlēja ar rezultātu 3-6, 6-1, 6-3.