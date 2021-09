'US Open': Džokovičs tuvojas vēsturiskajam brīdim, sieviešu vienspēlēs pārsteigumu sagādā arī Sakari

ASV atklātā tenisa čempionāta pusfinālā trešdien, 8. septembrī, iekļuva pasaules pirmā rakete Novāks Džokovičs, kurš tādējādi turpina ceļu pretī vēsturiskajam "Grand Slam" titulam. Savukārt dāmu vienspēlēs turpinās pārsteigumi – "US Open" pusfinālā pirmo reizi karjerā iekļuva grieķiete Marija Sakari.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"US Open" ceturtdaļfinālā Džokovičs pēc zaudēta pirmā seta atspēlējās un ar 5-7, 6-2, 6-2, 6-3 pieveica itāli Mateo Beretīni, ko šogad uzvarēja arī Vimbldonas finālā. Džokovičs šogad "US Open" pirmo setu zaudēja arī iepriekšējās divās spēlēs, bet abos gadījumos atspēlējās un uzvarēja četros setos.

Tagad Džokovičs ir tikai divu uzvaru attālumā no vēsturiskā "Grand Slam" jeb visiem četriem tituliem lielajos turnīros viena kalendārā gada ietvaros. Iepriekšējo reizi kādām vīriešu sacensībās tas padevās leģendārajam austrālietim Rodam Leiveram 1969. gadā. Ja Džokovičs triumfēs "US Open", tad viņš kļūs par "Grand Slam" tituliem bagātāko tenisistu šī sporta veida vēsturē. Šobrīd "lieliskajam trijniekam" – Džokovičam, Rodžeram Federeram un Rafaelam Nadalam – ir pa 20 tituliem.

"US Open" pusfinālā Džokovičs tiksies ar Vācijas tenisistu Aleksandru Zverevu, kurš trešdien trīs setos ar 7-6 (8:6), 6-3, 6-4 pieveica Loidu Harisu no DĀR. Otrā pusfinālā Krievijas tenisists Daniils Medvedevs tiksies ar kanādieti Fēliksu Ožjē-Aliasimu.

Sieviešu vienspēlēs pirmo reizi kāda "Grand Slam" turnīra pusfinālā trešdien iekļuva Sakari, kura šogad spēlēja pusfinālā arī "French Open". Grieķijas tenisiste ceturtdaļfinālā ar 6-4, 6-4 pieveica čehieti Karolīnu Plīškovu.

Pusfinālā Sakari tiksies ar citu pārsteigumu autori Emmu Radukanu no Lielbritānijas. Britu tenisiste ceturtdaļfinālā ar 6-3, 6-4 pārspēja Belindu Benčiču no Šveices. Otrā pusfināla pārī par vietu finālā cīnīsies baltkrieviete Arina Sabaļenka un vēl viena pārsteigumus sagādājusī tenisiste Leila Fernandesa no Kanādas.