'US Open': Kanādas jaunie tenisa talanti turpina izcīnīt pārsteidzošas uzvaras

Talantīgā Kanādas tenisiste Leila Fernandesa otrdien Ņujorkā turpināja savu iespaidīgo uzvaru gājienu un "US Open" ceturtdaļfinālā pārspēja arī tituliem bagāto ukrainieti Eļinu Svitoļinu, savukārt viņas tautietis Fēlikss Ožjē-Aliasims sasniedza pusfinālu vīriešu vienspēļu turnīrā.

Vien 19 gadus vecā Fernandesa (WTA 73.) ar rezultātu 6-3, 3-6, 7-6 (7:5) uzvarēja turnīra piekto raketi Svitoļinu.

Fernandesai 19 gadi apritēja vien pirmdien. Viņa sasniegusi savu karjeras pirmo "Grand Slam" pusfinālu, kurā būs jaunākā dalībniece kopš WTA tūrē vēl spēlēja Marija Šarapova.

Iepriekš Fernandesa turnīrā apturēja iepriekšējo gadu "US Open" uzvarētājas Naomi Osaku no Japānas un Angeliku Kerberi no Vācijas.

"Man patiesi nav ne jausmas, ko šobrīd izjūtu," prieku pēc lielās uzvaras neslēpa kanādiete. "Visas spēles garumā biju ļoti satraukusies."

"Darīju visu, ko treneris teica. Tāpat paldies Ņujorkas faniem, kuru atbalsts man palīdzēja nospēlēt līdz galam," piebilda Fernandesa.

Karjerā pirmajā pusfinālā Fernandesa tiksies ar Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas (2.), kura ceturtdaļfinālā ar 6-1, 6-4 pārliecinoši uzvarēja "French Open" čempioni Barboru Krejčīkovu no Čehijas (9.).

Sabaļenka šosezon pusfinālā spēlēja arī Vimbldonā.

Savukārt vīru turnīrā Kanādas tenisists Fēlikss Ožjē-Aliasims ceturtdaļfinālā aizvadīja vien pusotru setu līdz viņa pretinieks izstājās no cīņas, palīdzot kanādietim pirmo reizi karjerā sasniegt "Grand Slam" pusfinālu.

Ožjē-Aliasims (ATP 15.), kuram piešķirts 12. numurs, ar 6-3, 3-1 uzvarēja lielisku sniegumu demonstrējušo spāni Karlosu Alkarasu (ATP 55.).

Talantīgais Spānijas tenisists iepriekšējās divās kārtās aizvadīja smagas piecu setu cīņas, kas par sevi manīt lika ceturtdaļfinālā pret kanādieti. Alkarass iedzīvojās labās kājas augšstilba muskuļa savainojumā, kā rezultātā otrajā setā pēc ceturtā geima izstājās no turnīra.

Kanādietis otrdien kļuva par pirmo 2000. gadā un vēlāk dzimušo tenisistu, kurš iekļuvis "Grand Slam" pusfinālā.

Iepriekš Ožjē-Aliasima labākais sniegums "Grand Slam" bija šosezon Vimbldonā sasniegtais ceturtdaļfināls.

"Pēdējos gados esmu iemācījies lielāku uzmanību veltīt mentālajam aspektam. Daudz vairāk koncentrējos un mēģinu demonstrēt stabilu sniegumu, kas arī vairo pārliecību un ticību sev," pēc uzvaras teica kanādietis. "Jūtu, ka esmu audzis gan kā spēlētājs, gan kā cilvēks. Noteikti esmu gatavs iekarot augstākās virsotnes."

Šī ir tikai otrā reize "Grand Slam" turnīru vēsturē, kad pusfināla fāzi dāmu un vīriešu turnīrā sasnieguši Kanādas tenisisti. Iepriekš 2014. gadā Vimbldonā tas izdevās Milošam Raoničam un Eižēnijai Bušārai.

Pusfinālā Ožjē-Aliasims tiksies ar šīs sezonas "Australian Open" otrās vietas ieguvēju Daniilu Medvedevu no Krievijas (2.). Medvedevs ceturtdaļfinālā ar 6-3, 6-0, 4-6, 7-5 uzvarēja Boticu van de Zandshulpu no Nīderlandes (117.).

Ožjē-Aliasims pēc uzvaras ceturtdaļfinālā norādīja, ka tieši Medvedevs uzskatāms par vienu no labākajiem tenisistiem uz cietā seguma. Viņam līdzās nostādāmi serbs Novaks Džokovičs un Aleksandrs Zverevs no Vācijas.

ASV atklātais čempionāts, kas ir sezonas pēdējais "Grand Slam" turnīrs, norisināsies līdz 12. septembrim.