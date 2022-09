'US Open': pārsteidzošais Tjafo un Alkarass sasniedz savus pirmos 'Grand Slam' pusfinālus

Mājinieku favorīts Frensiss Tjafo trešdien, 7. septembrī, turpināja savu uzvaras gājienu ASV atklātajā tenisa čempionātā un pārvarēja ceturtdaļfinālu, tādējādi pirmo reizi karjerā sasniedzot "Grand Slam" turnīra pusfinālu. Vēlāk dziļā naktī pēc Ņujorkas laika (darba dienas sākumā pēc Latvijas laika) viņam pusfinālā pievienojās spāņu uzlecošā zvaigzne Karloss Alkarass, kurš arī pirmo reizi pārvarēja "Grand Slam" ceturtdaļfinālu.

Tjafo, kurš "US Open" ceturtajā kārtā apturēja izcilo Rafaelu Nadalu, ceturtdaļfinālā trīs setos ar 7-6 (7:3), 7-6 (7:0), 6-4 pieveica Andreju Rubļovu, kurš bija izlikts ar devīto numuru. Tjafo, kurš izsēts ar 22. numuru, ir pirmais amerikānis kopš 2006. gada, kas sasniedzis "US Open" vīriešu vienspēļu pusfinālu. Toreiz to paveica Endijs Rodiks.

Rubļevs spēles gaitā tā arī neizmantoja nevienu no četrām breikbumbām, bet Tjafo izmantoja tikai vienu no četrām, bet ar to pietika uzvarai mačā. Pirmajā setā 12. geimā Tjafo atspēlēja setbumbu un pēc tam "tie break" izspēlē uzvarēja setu. Otrajā setā arī tenisisti nespēja lauzt pretinieka servi, bet "tie break" izspēlē amerikānis negaidīti uzvarēja "sausā" ar 7:0. Trešajā setā Tjafo septītajā geimā izmantoja savu breikbumbu, pēc tam nosargāja breika pārsvaru un svinēja uzvaru visā mačā.

Tagad "US Open" pusfinālā Tiafo tiksies ar Alkarasu (trešais numurs), kurš dramatiskā piecu setu cīņā ar 6-3, 6-7 (7:9), 6-7 (0:7), 7-5, 6-3 pārspēja itālieti Janiku Sineru (11. numurs).

Alkarass ceturtā seta beigās, servējot Sineram, atspēlēja mačbumbu un vēlāk uzvarēja ceturto setu, panākot izšķirošo setu mačā. Savukārt piektajā setā spānis atspēlēja breiku un sasniedza savu pirmo "Grand Slam" pusfinālu.

Spēle ilga piecas stundas un 15 minūtes un noslēdzās tikai pulksten 2:50 pēc Ņujorkas laika (pulksten 9:50 pēc Latvijas laika). Tādējādi tas kļuva par visvēlāk noslēgušos maču "US Open" vēsturē.