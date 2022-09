'US Open': Pasaules ranga līdere Švjonteka viegli pārvar otro kārtu

ASV atklātā tenisa čempionāta sieviešu vienspēļu otro kārtu ceturtdien, 1. septembrī, viegli pārvarēja pasaules ranga līdere Iga Švjonteka.

Poliete 74 minūšu laikā zaudēja tikai piecus geimus un ar 6-2, 6-3 bez lielām problēmām apspēlēja amerikānieti Slounu Stīvensu.

Tagad nākamajā kārtā Švjontekai būs jāspēlē pret vēl vienu mājinieci Lorēnu Deivisu, kura pēc "sausā" zaudēta pirmā seta atguvās un ar 0-6, 6-4, 7-6 (10:5) uzvarēja Jekaterinu Aleksandrovu.

No "US Open" tālākām cīņām nācās izstāties turnīra ceturtajai raketei Paulai Badosai, kas pēc uzvarēta pirmā seta izlaida iniciatīvu un ar 7-6 (7:5), 1-6, 2-6 zaudēja horvātietei Petrai Martičai.

"US Open" trešajā kārtā iekļuva mājiniece Džesika Pegula (astotais numurs), kura ar 6-4, 6-4 pārspēja Aleksandru Sasnoviču. Citā mačā Viktorija Azarenka (26. numurs) ar 6-4, 6-4 apspēlēja ukrainieti Martu Kostjuku, šveiciete Belinda Benčiča (13. numurs) atspēlējās un ar 3-6, 7-5, 6-2 pieveica rumānieti Soranu Kristeu, bet vāciete Jule Niemeiere ar 6-4, 6-3 pārspēja Kazahstānas tenisisti Jūliju Putincevu.

Sacensību trešajā kārtā bez cīņas iekļuva pazīstamā čehiete Petra Kvitova, kuras pretiniece ukrainiete Anhelina Kaļiņina izstājās no turnīra. Kā vēsta rīkotāji, Kaļiņina izstājusies no "US Open" vienspēlēm un dubultspēlēsm slimības dēļ.