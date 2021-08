'US Open' spēle: Anastasija Sevastova – Kateržina Sinjakova. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova otrdien uzsāk sezonas noslēdzošo "Grand Slam" turnīru, "US Open" pirmās kārtas spēlē spēkojoties ar čehieti Kateržinu Sinjakovu.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

US Open spēle: Anastasija Sevastova – Kateržina Sinjakova

Anastasija Sevastova – Kateržina Sinjakova 5-6. Sevastova zaudē serves geimu. Serves geimā Sevastova nonāca iedzinējos ar 15:30, tad viņa netrāpīja laukumā, dodot Čehijas pārstāvei divas breikbumbas. Svarīgā brīdī Sevastova trāpīja "eisu", taču sitiens tīklā neļāva turpināt atspēlēšanos.

Anastasija Sevastova – Kateržina Sinjakova 5-5. Sevastova lauž pretinieces servi. Tenisistes pa reizei izsita bumbiņu ārpus laukuma, bet trešajā izspēlē Sevastovai neizdevās sitiens. Sevastova ar veiksmīgu izspēli izlīdzināja rezultātu, tam sekoja Sinjakovas sitiens ārpus laukuma no kreisās. Viņa gan nākamajā epizodē reabilitējās, šoreiz no kreisās trāpot pa sāna līniju (40:40). Sevastova skaisti nodzenāja Sinjakovu pa visu kortu un guva "tīru" punktu. Latvijas tenisiste ar fantastisku sitienu no labās pa sāna līniju pagarināja cīņu 1. setā.

Anastasija Sevastova – Kateržina Sinjakova 4-5. Sevastova zaudē serves geimu.Divas izspēles pēc kārtas noslēdzās ar Sinjakovas sitienu ārpus laukuma, tad arī Sevastovai "norāvās" sitiens. Aizraujošā izspēlē Sevastova divreiz nospēlēja saīsināto sitienu, bet abas reizes Sinjakova tika pie bumbiņas, un otro viņa dusmīgi sita pa diagonāli un guva punktu. Sevastovai izdevās laba serve, tam sekoja divas sliktas serves un dubultkļūda. Liepājniecei vajadzēja spēlēt no aizsardzības, līdz viens viņas sitiens lidoja pāri tīklam, dodot Sinjakovai breika iespēju. Sevastova divus nākamos punktus atspēlēja, kad savas kombinācijas noslēdza ar sitienu pie tīkla. Ļoti līdzīgā cīņa turpinājās, un tenisistes apmainījās ar punktu guvumiem. Pēc Sevastovas auta Sinjakova ieguva vēl vienu breika iespēju. Latvijas tenisiste izspēlēja labu kombināciju, tomēr sitiens skrējienā pie tīkla bija neprecīzs.

Anastasija Sevastova – Kateržina Sinjakova 4-4Sinjakova geimu sāka ar "eisu", savukārt nākamajās divās izspēlēs viņa bumbiņu trāpīja tīklā. Sevastova ceturtajā izspēlē pamatīgi strādāja aizsardzībā, tomēr nespēja uzņemt vienu no uzbrukumiem. Sevastova ar saīsināto sitienu ieguva iespēju lauzt pretinieces servi, taču viņai īsti neizdevās tikt galā ar čehietes nākamo servi.Sevastova no labās raidīja bumbiņu tīklā, bet pēc tam viņai neizdevās serves uzņemšana.

Anastasija Sevastova – Kateržina Sinjakova 4-3Sinjakova sita tīklā no labās, taču viņa savu kļūdu sēriju pārtrauca ar spēcīgu uzbrukumu stūrī, kas deva iespēju gūt punktu pie tīkla, un viņa to izmantoja. Nākamajā izspēlē Sevastovai neizdevās sitiens pa diagonāli. Sinjakova neveiksmīgi uzbruka serves uzņemšanā, bet nākamajā izspēlē viņa ieguva breikbumbu, kad Sevastovai neizdevās sitiens no kreisās laukuma stūrī, bumbiņai atduroties tīklā. Sinjakova sita ārpus laukuma, brīdi vēlāk arī Sevastovai neizdevās trāpīt laukumā sitienu gar sāna līniju, čehietei iegūstot vēl vienu breika iespēju. To viņa arī neizmantoja, vēlreiz netrāpot laukumā. Sevastovas neveiksme saīsinātajā sitienā neļāva viņai noslēgt serves geimu. Taču Sinjakova raidīja bumbiņu tīklā. Beidzot Sevastova nosargāja savu servi, kad pie tīkla trieca bumbiņu laukumā.

Anastasija Sevastova – Kateržina Sinjakova 3-3. Sevastova lauž pretinieces servi. Sinjakova nespēja izvairīties no kļūdām, kas Sevastovai deva vadību ar 40:15. Tad viņa pieļāva arī dubultkļūdu.

Anastasija Sevastova – Kateržina Sinjakova 2-3. Sevastova zaudē serves geimu.Sevastova izteikti spēlēja no aizsardzības, bet šoreiz Sinjakova tika pie "gremdes" sitiena, kuru realizēja. Pēc tam liepājniece no kreisās sita tīklā, taču punktu atguva ar pirmo "eisu" spēlē. Nākamajā izspēlē Sevastova divreiz trāpīja pa gala līniju, bet noslēgumā viņas saīsinātais sitiens pieskārās tīklam, un iekrita pretinieces laukumā. Tad Sevastovai izdevās vēl viena lieliska serve, tam sekoja viņas neliels "auts". Sevastovas dubultkļūda deva Sinjakovai kārtējo breika iespēju, tomēr Čehijas sportistei to neizdevās izmantot, uzbrūkot no kreisās ārpus laukuma. Garākā izspēlē Sinjakova vēlreiz netrāpīja laukumā, savukārt Sevastova mirkli vēlāk pieļāva jau trešo dubultkļūdu spēlē. Sinjakova izmantoja uzbrukuma iespēju un vēlreiz ieguva breikbumbu, bet Sevastovai izdevās vēlreiz atspēlēties. Lai arī sitiens pie tīkla bija ne pārāk veiksmīgs, tomēr čehiete sita tīklā (40:40).Sinjakova netrāpīja laukumā turpinājumā, bet tad aizraujošā izspēlē čehiete uzņēma sarežģītu uzbrukumu gar sāna līniju un tad atbildēja ar savu sitienu, kas deva punktu. Laba serve deva punktu Sevastovai, veiksmīga otrās serves uzņemšana ar sitienu no kreisās deva punktu Sinjakovai, garajam geimam turpinoties. Noslēgumā Sinjakovai izdevās spēcīgs uzbrukuma sitiens, bet noslēgumā Sevastova no labās sita ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova – Kateržina Sinjakova 2-2. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova "ieķērās" Sinjakovas serves geimā, panākot rezultātu 30:30. Tad viņa pacietīgi darbojās no aizsardzības un ar sitieniem, pēc kuriem bumbiņa lidoja virs tieši virs tīkla, izprovocēja pretinieces kļūdu, iegūstot breikbumbu. Sinjakova atspēlēja punktu, bet uzreiz pieļāva dubultkļūdu. Liepājniece atkal spēlēja pacietīgi, līdz čehietei sitiens "norāvās" no raketes.

Anastasija Sevastova – Kateržina Sinjakova 1-2. Sevastova zaudē serves geimu. Sinjakova no kreisās sitienu, kas bija tēmēts laukuma stūrī, sita ārpus laukuma, tam sekoja gara izspēle, kurā Čehijas tenisistei noslēgumā izdevās spēcīgs sitiens no kreisās. Nākamajās izspēlēs Sevastova no labās sita tīklā, abās reizēs cenšoties uzbrukt gar sāna līniju. Tādējādi Sinjakova ieguva divkāršo breikbumbu, bet pirmo Sevastova atspēlēja ar servi. Noslēgumā Sevastovai dubultkļūda.

Anastasija Sevastova – Kateržina Sinjakova 1-1Sinjakova devās pie tīkla, bet Sevastova centās izdarīt sitienu pretinieces ķermenī, taču trāpīja tīklā. Liepājniecei brīdi vēlāk neizdevās saīsinātais sitiens un serves uzņemšana (0:40). Uzbrukums no kreisās gar sāna līniju ļāva čehietei geimu uzvarēt "sausā".

Anastasija Sevastova – Kateržina Sinjakova 1-0Mača pirmajā izspēlē Sevastova apspēlēja pretinieci un guva punktu, bet mirkli vēlāk viņas apvedošais sitiens, kad Sinjakova bija devusies pie tīkla, lidoja ārpus laukuma. Tad laba otrā serve latvietei deva vadību 30:15, taču turpinājumā tika zaudēti divi punkti, kas Sinjakovai deva breika iespēju. Ar servi Sevastova punktu atguva un breikbumbu atspēlēja. Sinjakovas uzbrukums serves uzņemšanā brīdi vēlāk bija neveiksmīgs, bet noslēgumā viņa no labās sita pāri laukumam.

Spēle sākusies! Sevastova maču sāk ar servēšanu.

“US Open” turnīra mājaslapā, balstoties mākslīgā intelekta apkopoto informāciju, izteikta prognoze, ka Sevastovai ir 39% iespējamība izcīnīt uzvaru šajā mačā. Tātad Sinjakovas izredzes tiek vērtētas krietni augstākas – 61%.

Sevastova pirms divām nedēļām traumas dēļ izstājās no Sinsinati turnīra kvalifikācijas pirmās kārtas spēles. Jācer, ka viņai būs izdevies savu veselību savest kārtībā.

Šoreiz pirmajā kārtā Sevastovas pretiniece ir čehiete Kateržija Sinjakova, kura WTA rangā ierindojas 53. vietā. Tenisiste no Liepājas šobrīd ierindojas ranga 65. pozīcijā. Līdzšinējās trijās spēlēs, kas visas beigušās trijos setos, divreiz pārāka bijusi čehiete. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-sak-dalibu-sezonas-nosledzosaja-grand-slam-turnira.d?id=53537253

Anastasija Sevastova devīto reizi spēlēs ASV atklātā tenisa čempionāta jeb “US Open” pamatturnīrā. Šajā turnīrā viņa sasniegusi pusfinālu, kas viņai ir labākais rezultāts “Grand Slam” turnīros. Aizvadītajā sezonā viņa gan izstājās jau otrajā kārtā.