'US Open' tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko otrdien sāk dalību sezonas noslēdzošajā "Grand Slam" turnīrā, pirmās kārtas spēlē Ņujorkā tiekoties ar serbieti Aleksandru Kruniču.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

US Open: Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča

Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča 6-3, 2-2Ostapenko piesteidzās pie tīkla, taču nedabūja bumbiņu pāri tīklam, nākamajā izspēlē bija līdzīga epizode, kas noslēdzās ar latvietes autu. Vēl viens neveiksmīgs moments Ostapenko, un Kruniča ieguva trīs breikumbas. Nākamajās izspēlēs rīdziniece darbojās agresīvi un veica skaistu atspēlēšanos līdz 40:40. Kruniča sitienā pa diagonāli trāpīja tīklā, tad viņa no labās pārsita pāri laukumam.

Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča 6-3, 1-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko serves uzņemšanā asi uzbruka pa diagonāli un guva punktu, turpinājumā abas apmainījās ar punktu guvumiem. Kruničai piekliboja servēšana, un Ostapenko to izmantoja, gūstot divus punktus un laužot pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča 6-3, 0-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko no kreisās pārsita pāri laukumam, tad viņa pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas. Ar servi izdevās vienu punktu atspēlēt, nākamajā izspēlē pēc serves viņa izdarīja agresīvus uzbrukumus un panāca 30:40. Noslēgumā Ostapenko sita ārpus laukuma no labās un nonāca iedzinējos ar breika deficītu.

Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča 6-3, 0-1Ostapenko otrā seta sākumā neveicās ar servju uzņemšanu, un viņa nonāca iedzinējos ar 0:40. Gagarināt šo geimu viņai neizdevās.

Pirmā seta statistika:

Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča 6-3. Ostapenko uzvar 1. setu.Ostapenko serves geimu iesāka ļoti droši un ātri panāca 40:0. Tad viņa veiksmīgi sita gar sāna līniju, un pretiniece atbildēja ar trāpījumu tīklā.

Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča 5-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Garā izspēlē Ostapenko trāpīja pašā laukuma stūrī, kur Kruničai nebija iespēju aizsniegties līdz bumbiņai. Serbiete pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas un deva Ostapenko breika iespējas. Pirmo rīdziniece nerealizēja, jo neveiksmīgi mēģināja izpildīt saīsināto sitienu, bet tad arī otrajā iespējā kļūdījās, netrāpot laukumā. Trešajā iespējā Ostapenko nodzenāja pretinieci pa kortu un panāca, ka viņa kļūdas aizsardzības sitienā.

Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča 4-3Ostapenko aizvadīja diezgan drošu un ātru serves geimu, kurā zaudēja tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča 3-3Ostapenko ar neveiksmīgu servju uzņemšanu zaudēja trīs punktus pēc kārtas, bet tad viņa pie tīkla nospēlēja lieliski un punktu atspēlēja. Uzbrukums uzņemšanā no kreisās gar sāna līniju deva vēl vienu punktu tenisistei no Latvijas, tomēr noslēgumā neprecīzs sitiens no labās skrējienā neļāva izlīdzināt rezultātu.

Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča 3-2Ostapenko neveiksmīgi sita no kreisās, bet reabilitējās ar divām veiksmīgām servēm. Kruniča ļoti precīzi nospēlēja saīsināto sitienu, bet šai epizodei sekoja aizraujoša izspēle, kurā Kruniča guva punktu ar sitienu no labās pa gala līniju (40:30). Saspringtā izspēlē Ostapenko panāca, ka Kruniča kļūdās "sveces" sitienā, savukārt mirkli vēlāk viņa precīzi ieservēja un ar nākamo sitienu trāpīja otrā laukuma stūrī. Noslēgumā Kruniča sita tīklā.

Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča 2-2Ostapenko no labās sita ārpus laukuma, Kruniča tika pie ērta sitiena pa diagonāli un panāca rezultātu 30:0. Serbiete turpināja droši un guva vēl vienu punktu, taču tad viņa sita ārpus laukuma. Ostapenko kļūdījās uzņemšanā un zaudēja geimu.

Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča 2-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Kruničai izdevās lielisks sitiens pa diagonāli, nākamajā epizodē viņa jau panāca 30:0. Ostapenko ar servi punktu atguva, taču tad pieļāva dubultkļūdu (15:40). Kruniča netika galā ar servi, tad Ostapenko ar skaistu sitienu no kreisās gar sāna līniju guva punktu un panāca rezultātu "vienādi". Latvijas tenisiste pieļāva kārtējo dubultkļūdu, bet tad vāji ieservēja otro servi, ko Kruniča izmantoja.

Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko atvairīja uzbrukumus un panāca, ka Kruniča kļūdās sitienā pa diagonāli. Tad rīdziniece lieliski nospēlēja pie tīkla un panāca 30:0, tomēr serbiete ar "eisu" punktu atguva. Ostapenko garu izspēli noslēdza ar sitienu no kreisās, kas pavisam nedaudz izlidoja ārpus laukuma. Kruniča ar otro "eisu" izvirzījās vadībā, bet Ostapenko spēcīgais sitiens no labās panāca pretinieces kļūdu. Kruniča sita tīklā, kas Latvijas tenisistei deva pirmo breikbumbu, taču Serbijas pārstāve ar ātru kombināciju panāca izlīdzinājumu. Kruniča sita ārpus laukuma no neērtas pozīcijas, tomēr arī otro iespēju Ostapenko neizmantoja, šoreiz kļūdoties uzņemšanā. Viņa ieguva arī trešo breikbumu, uzvarot skaistu izspēli ar sitienu no labās, bet tad precīzs trāpījums pa gala līniju ļāva lauzt pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča 1-0Ostapenko izpildīja labu servi, un Kruniča uzņemšanā trāpīja tīklā. Nākamajā izspēlē Kruniča no kreisās sita bumbiņu ārpus laukuma, bet tad serbiete tika pie pirmā punkta, kad Ostapenko pieļāva dubultkļūdu. Latvijas tenisiste turpinājumā ar sitienu pa diagonāli apspēlēja Kruniču, kad viņa bija piegājusi pie tīkla. Ostapenko vēlreiz zaudēja punktu ar dubultkļūdu, tad viņai bija vāja otrā serve, un serbiete to izmantoja ar uzbrukumu gar sāna līniju. Ostapenko ar servi panāca rezultātu vairāk, tad viņa no gaisa ļoti precīzi sita laukuma stūrī.

Jeļena Ostapenko - Aleksandra Kruniča. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Ostapenko un Kruniča savā starpā tikušās vienreiz, 2017. gada Sinsinati turnīrā uz cietā seguma ar 6-4, 6-2 uzvarot Kruničai.

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko šodien aizvada "US Open" pirmās kārtas spēli, cenšoties šajā neveiksmīgajā sezonā sasniegt vismaz vienu augstvērtīgu rezultātu "Grand Slam" turnīros. Viņas pretiniece šodien būs Aleksandrs Kruniča, kura WTA rangā atrodas 97. vietā. Ostapenko ir 20 vietas augstāk.