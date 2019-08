'US Open' tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Alisone Riske. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko ceturtdien aizvada ASV atklātā tenisa čempionāta otrās kārtas spēli pret mājinieci Alisoni Riski.

US Open: Jeļena Ostapenko – Alisone Riske

Pirmā seta statistika:

Jeļena Ostapenko – Alisone Riske 6-4. Ostapenko uzvar 1. setu. Ostapenko iedzina pretinieci stūrī, pie tīkla uzņēma bumbiņu un raidīja to tukšajā laukumā, taču pēc tam neveiksmīgi uzņēma servi. Riske pieļāva savu piekto dubultkļūdu, tad Ostapenko ar lielisku uzbrukuma kombināciju ieguva divas setbumbas. Amerikāniete veiksmīgi servēja un abus punktus atspēlēja, turpinājumā bija gara izspēle, kurā Ostapenko norāvās sitiens no kreisās. Mirkli vēlāk ar bekhendu viņa punktu atguva, tad teicama kombinācija deva trešo iespēju uzvarēt setu. Ostapenko uzbruka pa diagonāli, un Riske netika galā ar šiem sitieniem.

Jeļena Ostapenko – Alisone Riske 5-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Servējot par uzvaru setā, Ostapenko nonāca iedzinējos ar 0:30, taču viņai izdevās rezultātu izlīdzināt. Tiesa, Riske ieguva breikbumbu, un Ostapenko kaut ko apspriedās ar savu māti, kura atrodas tribīnēs. Latvijas tenisiste nospēlēja pacietīgi un panāca pretinieces sitienu pāri laukumam, taču mirkli vēlāk īsā izspēlē viņa no kreisās trāpīja tīklā. Ostapenko garā izspēlē no labās sita ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Alisone Riske 5-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Riske iesāka ar dubultkļūdu, bet nākamajā izspēlē Ostapenko uzbrukums no labās netika pāri tīklam. Latvijas tenisistes forhenda sitieni izprovocēja Riski uz kļūdu no aizsardzības, savukārt nākamajā izspēlē tenisistes aizraujoši bumbojās, līdz Ostapenko sita tīklā. Rīdziniecei skrējienā neizdevās tikt pie bumbiņas tā, lai izdarīt precīzu sitienu, taču arī amerikānietei pieļāva kļūdu, trāpot tīklā. Ostapenko ar sitienu pa diagonāli uzņēma servi, un Riskes atbilde bija neveiksmīga. Latviete uzņemšanā vēlreiz nospēlēja labi un lauza pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Alisone Riske 3-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko no labās netrāpīja laukumā, bet punktu atguva ar precīzu servi. Kad Ostapenko trāpa pirmo servi, līdz šim viņa punktus guvusi teju 90% gadījumu. Nākamajā izspēlē viņa kļūdījās sitienā pa diagonāli, tam sekoja kļūda sitienā no kreisās. Riske ieguva divas breikbumbas, bet Ostapenko kļūda pie tīkla ļāva viņai izmantot pirmo.

Jeļena Ostapenko – Alisone Riske 4-2Riske šoreiz diezgan veiksmīgi servēja, un Ostapenko tika tikai pie vienas iespējas uzbrukt. Tas arī bija vienīgais punkts šajā geimā latvietei.

Jeļena Ostapenko – Alisone Riske 4-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko serves geima ievadā pieļāva devīto dubultkļūdu un mirkli vēlāk nonāca iedzinējos ar 0:30. Tomēr viņa atguvās un divus punktus ātri atguva. Tam sekoja desmitā dubultkļūda, kas deva septīto breika iespēju Riskei. Šoreiz amerikāniete to realizēja, kad otrās serves uzņemšanā raidīja bumbiņu pa sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Alisone Riske 4-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko neizdevās savaldīt bumbiņu divās serves uzņemšanās pēc kārtas, tad Riske guva tīru punktu ar uzbrukumu uzreiz pēc serves. Ostapenko ar asu sitienu uzņēma servi un devās pie tīkla, panākot pretinieces kļūdu. Tad Riske netrāpīja laukumā un pieļāva dubultkļūdu (40:40). Ostapenko piegāja tuvāk tīklam, sita no labās, bet netrāpīja laukuma stūrī, taču spēja atjaunot rezultātu "vienādi", kad viņas uzbrukums trāpīja pa gala līniju un izsita no ritma pretinieci. Rīdziniece turpināja lieliski spēlēt pie pretinieces serves un vēlreiz viņu nobreikoja.

Jeļena Ostapenko – Alisone Riske 3-0.Riksei izdevās labs uzbrukums, un Ostapenko no aizsardzības pārsita bumbiņu pāri. Rikse uzņemšanā nospēlēja neprecīzi mirkli vēlāk, tad Ostapenko no labās netrāpīja gar sāna līniju. Pēc rīdzinieces dubultkļūdas (astotā šajā mačā) Riske ieguva divas breikbumbas, bet pirmo Ostapenko atspēlēja, kad pēc agresīva uzbrukuma sitiena devās pie tīkla un nospēlēja ļoti precīzi. Svarīgā brīdī tenisiste no Latvijas servēja teicami, panākot 40:40. Riske spēcīgu sitienu apmaiņā nenoturēja tempu un divās izspēlēs pēc kārtas kļūdījās.

Jeļena Ostapenko – Alisone Riske 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Riske no labās pārsita bumbiņu pāri laukumam, turpinājumā bija ātra izspēle, kurā tenisistes apmainījās ar spēcīgiem sitieniem, bet noslēgumā amerikāniete netrāpīja laukumā. Ostapenko zaudēja punktu pēc neveiksmīgas uzņemšanas, tad Riske pieļāva dubultkļūdu, dodot Ostapenko divas breikbumbas. Vēl viena dubultkļūda Riskei, un Ostapenko lauza pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Alisone Riske 1-0Ostapenko maču iesāka ar dubultkļūdu, turklāt otrā serve bija tik neprecīza, ka bumbiņa aizlidoja uz otro laukuma pusi. Viņa uzreiz punktu atguva ar lielisku sitienu no kreisās gar sāna līniju, kur Riksei nebija variantu atvairīt. Ostapenko pieļāva vēl vienu dubultkļūdu, taču epizodi vēlāk skaisti nodzenāja pretinieci pa gala līniju un atjaunoja neizšķirtu. Latvijas tenisiste pavisam nebija iegājusi serves ritmā - trešā dubultkļūda. Viņas asais uzbrukums izspēlē panāca Riskes kļūdu, tam sekoja ... dubultkļūda. Rīdziniece kontrolēja izspēli un atkal atjaunoja rezultātu "vienādi". Ostapenko pieļāva piekto dubultkļūdu, bet atkal atspēlējās pēc zaudēta punkta. Veiksmīga serve viņai pirmo reizi deva vadību geimā, taču sestā dubultkļūda neļāva noslēgt geimu. Ostapenko pārliecība servēs bija iedragāta, viņai vairs neizdevās bumbiņas uzmetiens. Septītā dubultkļūda un breikbumba Riskei, taču amerikāniete sita ārpus laukuma. Riske ar grūtībām uzņēma servi, taču viņa trāpīja asā leņķī un ieguva iespēju uzbrukt, ko realizēja. Ostapenko veiksmīgi ieservēja, panākot pretinieces kļūdu uzņemšanā. Ātra un veiksmīga kombinācija deva rezultātu "vairāk", bet tad izdevās noslēgt pirmo geimu, kas izvērtās smags.

Jeļena Ostapenko – Alisone Riske. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Ostapenko iznāk kortā:

Jeļena Ostapenko "US Open" turnīrā izcīnīja šīs sezonas pirmo uzvaru "Grand Slam" līmeņa sacensībās, un otrajā kārtā viņa tiksies ar amerikānieti Alisoni Riski. Pasaules rangā Ostapenko ieņem 77. vietu, bet viņas pretiniece Riske ir 36. vietā, kas amerikāņu tenisistei ir karjeras labākais sasniegums. Abas tenisistes līdz šim savā starpā nav spēlējušas.