Latvijas sportā uzvārds Ozoliņš ir slavens. Jo viens no visu laiku izcilākajiem Latvijas hokejistiem ir Sandis Ozoliņš. Tuvākajos gados Latvijas sporta aprindās, iespējams, vairāk runās jau par citu Ozoliņu - tenisistu Kārli Ozoliņu.

Austrālijas atklātā tenisa čempionāta laikā janvārī daudziem Latvijas sporta līdzjutējiem bija patīkams pārsteigums, ka kāds valsts pārstāvis ticis līdz izšķirošajām spēlēm. Par pārsteigumu šoreiz parūpējās nevis kāds no vadošajiem tenisistiem, bet gan 17 gadus vecais Kārlis Ozoliņš, kurš junioru sacensībās iekļuva dubultspēļu finālā un pusfinālā vienspēlēs.

2014. gadā Vimbldonas junioru čempionātā uzvarēja Jeļena Ostapenko, pērn dubultspēlēs juniorēm "US Open" triumfēja un Vimbldonā finālā spēlēja Kamilla Bartone, kura, visticamāk, kļūs par Vācijas tenisisti. Puišu tenisā gadiem nekas nebija dzirdams par kādu tenisistu, kurš varētu kaut nedaudz pietuvoties Ernesta Gulbja līmenim, līdz tagad par sevi licis runāt Ozoliņš. 2019. gadā un šī gada sākumā Ozoliņš veicis strauju izrāvienu pasaules junioru tenisā, un tagad jau par viņu sāk runāt kā par potenciālo augsta līmeņa tenisistu.

Gandrīz divus metrus garais tenisists, kura serve jau šobrīd ir viena no spēcīgākajām uz pasaules elites fona, netipiski savam vecumam pēc straujās izaugsmes nelidinās mākoņos. Sarunā ar portālu "Delfi" jaunietis pauž izpratni, ka pieaugušo tenisā būs vēl grūtāk, turklāt viņam priekšā stāv viens no grūtākajiem brīžiem – pāreja no junioriem.