Video: Kirioss par kārtējo raketes sašķaidīšanu izpelnās sodu

Skandalozais Austrālijas tenisists Niks Kirioss par kārtējo savu izgājienu saņēmis no ASV atklātā čempionāta rīkotājiem naudas sodu, kas gan uz nopelnītās prēmijas fona nav diez ko liels. Pašam tenisistam sodi neuztrauc, bet viņš vairāk pārdzīvo par neizmantoto iespēju triumfēt "US Open".

Kirioss otrdien, 6. septembrī, "US Open" ceturtdaļfinālā ar 5-7, 6-4, 5-7, 7-6 (7:3), 4-6 zaudēja Karenam Hačanovam, nespējot otro reizi karjerā un šogad sasniegt "Grand Slam" turnīra pusfinālu. Skandalozais austrālietis šogad spēlēja Vimbldonas čempionāta finālā, bet Ņujorkā pēc izcilā spāņa Rafaela Nadala zaudējuma bija galvenais favorīts uz uzvaru "US Open".

Pēc zaudējuma Hačanovam austrālietis dusmas par neveiksmi "izgāza" uz savu raketi, to pamatīgi sašķaidot. Ar to Kiriosam nebija gana un viņš no somas paņēma vēl vienu raketi, ko sadauzīt. Pēc tam dusmīgais austrālietis paņēma savas somas un atstāja kortu.

"US Open" rīkotāji tagad paziņojuši, ka pēdējais izgājiens Kiriosam izmaksāja 14 000 ASV dolāru, bet kopā ar šo sodu austrālietim no prēmijas tiks novilkti nost 32 500 ASV dolāri, jo iepriekš viņš saņēma sodus par spļaušanu un lamāšanos. Soda nauda gan ir mazāk kā 1/10 daļa no viņa nopelnītās summas. Par vienspēļu ceturtdaļfināla sasniegšanu Kiriosam pienākas 445 000 ASV dolāru, bet vēl 28 200 viņš nopelnīja dubultspēlēs.

Soda nauda viņu maz uztrauc, jo tenisists neslēpa dusmas uz sevi par neizmantoto iespēju uzvarēt "Grand Slam" turnīrā. "Pēc "Grand Slam" cilvēki atceras tikai, vai tu uzvarēji vai zaudēji. Godīgi sakot, sajūta ir, vai nu tu visu uzvari vai neko neuzvari. Sajūta, ka esmu izgāzies turnīrā."

"We need to encourage him to keep going and battling" 🇦🇺@JohnMcEnroe and Mats Wilander react to Nick Kyrgios breaking his racket following a tough quarter-final defeat to Karen Khachanov.#USOpen | @Babsschett pic.twitter.com/8qhDJQ42lI