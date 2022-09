Video: Nadals 'US Open' mača laikā pārsit sev degunu

Titulētais spāņu tenisists Rafaels Nadals ceturtdien pārvarēja ASV atklātā čempionāta jeb "US Open" otro kārtu, cīņas laikā turklāt pārsitot sev degunu.

Pasaules trešā rakete Nadals otrās kārtas mačā ar 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 pārspēja Fabio Foņīni (ATP 60.) no Itālijas.

Vienā no epizodēm Nadals sita pa bumbiņu, rakete pēc tam atsitās pret zemi un trāpīja spānim pa degunu, izraisot tūlītēju tā asiņošanu.

