Video: Ostapenko pārinieces Kičenokas veltījums Ukrainai pēc triumfa Vimbldonā sajūsmina publiku

Ukrainas tenisiste Ļudmila Kičenoka, kura dāmu dubultspēlēs ierasti spēlē kopā ar latvieti Jeļenu Ostapenko, ceturtdien gūto uzvaru Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu turnīrā veltīja savai tautai, par ko saņēma ovācijas no vietējās britu publikas.

Kičenoka ceturtdien duetā ar horvātu Mati Paviču kļuva par Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu turnīra čempioniem. Finālspēlē šis duets, kas bija izsēts ar septīto numuru, ar rezultātu 6-4, 6-7 (9:11), 6-3 pārspēja ķīnieti Sju Jifaņu un beļģi Joranu Vlīgenu.

Pēc panākuma Kičenoka akcentēja, ka šo triumfu velta Ukrainas tautai. "Ar savu sniegumu cenšos iedrošināt Ukrainas cilvēkus. Ceru, ka tas palīdzēs, jo viņi cīnās par savu brīvību."

Lyudmyla Kichenok dedicated her mixed doubles victory to the people of Ukraine, adding that she hopes her success can 'encourage' her compatriots ❤️#BBCTennis #Wimbledon pic.twitter.com/K7OJMcDEPC