Video: Tenisists turnīrā Vašingtonā saļimst

Ķīnas tenisists Jibins Vu pirmdien Vašintonas "ATP 500" sērijas turnīrā pēc veiksmīga mača sākuma, dodoties pārtraukumā starp geimiem, saļima un neturpināja maču.

ATP rangā 90. vietā esošais Vu mačā pret japāni Josuki Vatanuki (ATP 99.) izvirzījās vadībā ar 4-1. Dodoties pārtraukumā starp geimiem viņš jau streipuļoja, līdz zaudēja līdzsvaru un nokrita. Ķīnietim bija nepieciešama palīdzība. Divi vīrieši mēģināja viņam palīdzēt piecelties, tomēr 23 gadus vecais tenisists kādu laiku vēl nespēja atgūties.

Maču turpināt tenisists nespēja. Vašingtonā pirmdien gaisa temperatūra bija ap 28 līdz 30 grādiem pēc Celsija.

Wu Yibing fainted from heat stroke,Retired with 4-1 lead. pic.twitter.com/t7g8GVbykx

Unfortunately Wu Yibing has been forced to retire, sending Yosuke Watanuki through, 1-4 RET.

Get well soon, Yibing 🙏#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/VzTivYXkRk