Vimbldonas čempionāta laikā risinās arī bijušo tenisa zvaigžņu sacensības, kas allaž izpelnās skatītāju uzmanību un īpašas ovācijas.

Vienā no mačiem leģendārais Anrī Lekonts pārī ar Patriku Makenroju tikās ar Nīderlandes duetu Paulu Hārhusu/ Ričardu Krajīčeku. Otrajā setā vienā no epizodēm Lekonts palūdza tiesnesi samainīties vietām, bet turpinājumu neviens nebija prognozējies. Soģis ļoti labi darbojās vairākās epizodēs, izpelnoties skatītāju ovācijas, bet beigās atzinību tiesnesis saņēma arī no Lekonta.