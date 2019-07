Video: Vimbldonas pusfinālistam ar bumbiņu pārsit galvu

Vimbldonas tenisa čempionāta vīriešu dubultspēļu pusfināla spēli ceturtdien nācās uz brīdi pārtraukt pēc negadījuma vienā no cīņas epizodēm.

Vietu finālā ceturtdien sev nodrošināja kolumbieši Huans Sebastjans Kavals un Roverts Farahs, kuri ar 6-4, 6-7 (4:7), 7-6 (7:2), 6-4 pārspēja DĀR tenisistu Reivenu Klāsenu un Maiklu Vinusu no Jaunzēlandes. Zaudētājiem nācās "ciest" jau spēles laikā, jo vienā no epizodēm pēc pretinieka sitiena bumbiņa trāpīja Klāsenam pa galvu auss rajonā. Sitiens bija tik spēcīgs, ka DĀR tenisistam bumbiņa pārsita galvu, un sportistam bija nepieciešama medicīniskā palīdzība.

Wow. Klaasen, at the net, was hit so hard by the return he started bleeding 😳#Wimbledon

Ziņots, ka ar neprecīziem sitieniem šajā Vimbldonā dubultspēlēs uzmanību pievērsusi Jeļena Ostapenko. Sieviešu vienspēlēs ar neprecīzu servi pretiniecei tieši virsū Latvijas tenisiste tika pie punkta, bet jauktajās dubultspēlēs Ostapenko jau divreiz pamanījusies trāpīt savam pāriniekam zviedram Robertam Lindstedam.









We're here to report that Jelena Ostapenko has been at it again 🙈#Wimbledon