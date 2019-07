Vimbldonas čempionāts: Ernests Gulbis – Leonardo Maijers. Teksta tiešraide

Latvija tenisists Ernests Gulbis pirmdien uzsāk dalību prestižajā Vimbldonas "Grand Slam" turnīrā, pirmās kārtas spēlē tiekoties ar Argentīnas pārstāvi Leonardo Maijeru.

Portāls "Delfi" visas dienas garumā informēs lasītājus par notikumiem Vimbldonas kortos, kuros šogad spēles klātienē vēros sporta nodaļas redaktors Uldis Strautmanis.

Vimbldonas čempionāts: Ernests Gulbis - Leonardo Maijers

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 6-7 (12:14), 2-5Ilga izspēle, kuras beigās Gulbis "salūst" ceļos un vairs nespēj vai necenšas aizsniegt pretkustībā raidītu bumbiņu, Gulbim 0:15. Latvietis atbild ar forhendu, kurš arī pretkustībā esošajam Maijeram nav tverams, 15:15. Gulbim pagalam nepadodas sitiens brīvā laukuma stūrī, 15:30. Argentīnietis izpilda ļoti jaudīgu forhendu, līdz kuram Gulbis nespēj aizsniegties. Pretiniekam divas mačbumbas.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 6-7 (12:14), 2-5Maijera servi Gulbis atsit tīklā, 15:0. Nākamā jau tiek atsista ārpus laukuma, 30:0. Arīdzan Maijers pie savas serves dižus variantus pretiniekam neatstāj.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 6-7 (12:14), 2-4Maijers divas Gulbja serves atsit pāri gala līnijai, 30:0. Tenisisti izpilda sēriju ar forhendiem. Gulbis kļūdās pirmais, 30:15. Pāris veiksmīgas serves, geims uzvarēts relatīvi viegli.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 6-7 (12:14), 1-4Gulbim knapi, knapi neizdodas laukumā trāpīt kārtējo neticamo sveci, kuru viņš izpilda pāris metrus aiz gala līnijas, Maijeram 30:0. Maijers veic dubultkļūdu, bet pēc tam ar labām servēm pieveic Gulbi.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 6-7 (12:14), 1-3Pēc sarunas ar galveno tiesnesi Gulbis atgriezies laukumā ar lielu apņēmību. Skaista gremde un ātra otrā izspēle palīdz izkārtot 30:0. Maijers kļūdās, 40:0. Gulbis ar bekhendu trāpa uz pašas sānu līnijas.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 6-7 (12:14), 0-3Gulbim atgriezušās nepiespiestās kļūdas, 15:15. Gulbis pēc kļūdas skaļi runā par to, cik tuvu bumbiņa bijusi tīklam, kā arī par vienu no līnijtiesnesēm, 30:30. Maijers izpilda eisu, 40:30. Gulbja saīsinātais sitiens knapi netiek pāri tīklam.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 6-7 (12:14), 0-2. Gulbis zaudē serves geimuGulbim pagalam neprecīzs sitiens, kas lido tālu aiz gala līnijas, 0:30. Arīdzan latvieša bekhends mazliet izpildīts par stipru, 0:40. Maijers lēnām pietuvojas tīklam, drīz Gulbis saprot, ka tas ir vienīgais veids kā glābties. Latvietis cenšas paŗcelt bumbiņu pāri pretiniekam, tomēr sit par stipru.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 6-7 (12:14), 0-1Gulbis kļūdās vienkāršā sitienā pie tīkla. Argentīnietim padodas laba serve, 30:0. Gandrīz eiss, 40:0. Ļoti ātri nokārtots geims.

Otrā seta statistika:

Taibreika izspēlē Gulbis pēc viena no punktiem veltīja rupjus vārdus argentīnieša līdzjutējiem. Tiesnesis noklausījās, bet nebrīdināja latvieti.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 6-7 (12:14). Maijers uzvar otrajā setā Taibreikā 12:13 - Gulbis iespiež Maijeru stūrī ar labu servi, taču nākamais sitiens latvietim neprecīzs. Maijeram setbumba pie serves atkal.Taibreikā 12:14 - Vienu stundu un 17 minūšu ilgā setā uzvar Maijers. Gulbis atsit viņa servi, tomēr argentīnietim laba iespēja izpildīt spēcīgu forhendu, no kura latvietis vairs neatsitas.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 6-6Taibreikā 8:7 - Gulbis spēj atvairīt servi pa diagonāli, raidot to Maijeram pretkustībā.Taibreikā 8:8 - Arī ceturtā setbumba paliek neizmantota. Gulbim jāatkāpjas tālu no gala līnijas līdz Maijers viņu "piebeidz" ar gremdi.Taibreikā 8:9 - Gulbis sit ārpus laukuma. Pirmā setbumba otrajā setā Maijeram.Taibreikā 9:9 - Maijers uzreiz pēc serves dodas pie tīkla, kur viņu sagaida diezgan vienkārša gremdes iespēja. Argentīnietis to iznieko. Skatītājiem atkal jānoelšas. Gulbim diezgan paveicas. Taibreikā 9:10 - Gulbis vien spēj piedurt raketi pa līniju izpildītai servei.Taibreikā 10:10 - Latvietis ar otro gremdi spēj "nospiest" pretinieku.Taibreikā 10:11 - Maijers izpilda viltīgu, griezto sitienu, kuru Gulbim nesanāk veiksmīgi atsist. Pretinieks gūto punktu nosvin ar "olē". Viņam iespēja pie savas serves uzvarēt setā.Taibreikā 11:11 - Argentīnietis atkal dodas pie tīkla un ar pirmo sitienu no spēles šķietami nostāda Gulbi bezpalīdzīgā pozīcijā. Latvietis izglābjas ar ļoti skaistu bekhendu.Taibreikā 11:12 - Maijers ar labu servi pārspēj Gulbi.Taibreikā 12:12 - Argentīnietis latvieša servi atsit tieši aiz laukuma gala līnijas.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 6-6Taibreikā 1:0 - Laba serve ļauj veiksmīgi uzsākt taibreiku.Taibreikā 1:1 - Gulbis gandrīz krīt, cenšoties uzņemt servi. Izsprūk arī lamuvārdiņš.Taibreikā 1:2 - Latvietim jāizpilda trīs sitieni pēc kārtas, atrodoties pāris metrus aiz gala līnijas. Spiedienu tenisists tomēr neiztur.Taibreikā 2:2 - Maijeram noraujas sitiens.Taibreikā 3:2 - Eleganta serve laukuma stūrī, kuru argentīnietis nespēj labi uzņemt.Taibreikā 3:3 - Maijers teju gūst eisu. Abi tenisisti sākuši servēt ievērojami labāk. Tenisisti samainās ar pusēm.Taibreikā 3:4 - Gulbis neticami izvelk vienu bumbiņu. Tad vēl uzspēj līdz vēl vienai, veicot sveci, bet vienlaikus paklūpot uz muguras. Maijers ar otro piegājienu gūst netraucētus punktus.Taibreikā 4:4 - Pirmā ilgā taibreika izspēle. Tā noslēdzas ar Maijera nepiespiestu kļūdu.Taibreikā 5:4 - Maijeram tuvojoties tīklam, jāizpilda bekhends. Nākamais jau būtu izpildīts no paša tīkla tuvuma, tomēr tenisists līdz tam neaizsniedzas pēc laba Gulbja sitiena.Taibreikā 6:4 - Gulbis atņem punktu pie Maijera serves, izcili nospēlējot pie tīkla.Taibreikā 6:5 - Gulbis neuzņem servi, bet varēs uzvarēt setā pie savas serves.Taibreikā 6:6 - Skatītāji pilnībā noelšas pēc Gulbja dubultkļūdas.Taibreikā 7:6 - Gulbim jāsteidz pie tīkla pēc Maijera saīsinātā sitiena. Latvietim gan padodas vēl labāks atbildes saīsinātais, kuru Maijers nespēj pārcelt pāri.Taibreikā 7:7 - Ilga izspēle, abiem tenisistiem izpildot forhendus no laukuma vidus. Gulbis kļūdās pirmais.

Seta otrajā pusē Gulbim radušās problēmas ar serves uzņemšanu. Izspēlēs Gulbis ir labāks, ja izdodas uzņemt servi. Taibreiks rādīs, kam stiprāki nervi. Ja Gulbis uzvarēs, turpinājumā viņš varētu lauzt spēles gaitu sev par labu.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 6-6Maijera serve tiek atsista ārpus laukuma, Maijeram 15:0. Šoreiz argentīnietis izpilda servi pa līniju, Gulbis līdz tai knapi aizsniedzas un sit tīklā, 30:0. Pretinieks izpilda neprecīzu, planējošu sitienu, 30:15. Vēlreiz Maijeram padodas laba serve, izspēlei nemaz neuzsākoties, Maijeram 40:15. Dubultkļūda, 40:30. Gulbis tiek aizdzīts pavisam tālu prom no laukuma, bet izpilda, iespējams, šīs spēles skaistāko sitienu. Bumbiņa izcili precīzi tiek trāpīta gar sānu līniju. Latvietim arī nākamajā izspēlē krietni jāpaskraida, bet šoreiz gūt punktu jau būtu gluži neticami. Gulbis gan turpina rādīt labu fizisko formu, pārsvars Maijeram. Eiss. Kārta taibreikam.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 6-5Laba pirmā serve. Maijers to neatsit, Gulbim 15:0. Šoreiz argentīnietim to sanāk atsist zemu pie Gulbja kājām, latvietis kļūdās atbildes sitienā, 15:15. Vēl pāris labas serves, 40:15. Latvieša saīsinātais sitiens krīt ārpus laukuma, 40:30. Maijers latvieša servi atsit pāri gala līnijai.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 5-5Svarīgā geimā spēlē iesaistītas jaunas bumbiņas. Tenisisti sacenšas no gala līnijām līdz Gulbis kļūdās, Maijeram 15:0. Argentīnietis veiksmīgi spēlē pie tīkla, 30:0. Latvietim knapi sanāk atsist Maijera servi. Pretinieks ar ļoti maigu pieskārienu pārceļ bumbu pāri tīklam, kamēr Gulbis jau praktiski "izslēdzies" no izspēles, 40:0. Gulbis nespēj uzņemt vēl vienu servi. Pienākuši ļoti svarīgi geimi!

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 5-4Skaista, grieztā serve, tomēr bijusi neprecīza. Dubultkļūda, 15:15. Izspēlē, kurā abi tenisisti izpilda pa sitienam pāri pie tīkla esošajam pretiniekam, veiksmīgāks izrādās Gulbis. Pelnīti aplausi par godu sitienam garām Maijeram, 30:30. Atbildīgā brīdī Gulbis sit pāri gala līnijai. Maijeram breikbumba. Gulbis izpilda spēcīgu servi, tad gūst punktu ar sitienu no tīkla, 40:40.Latvietis aizslīd pa Vimbldonas zālienu, cenšoties panākt bumbiņu. Sitiens jāizpilda no sarežģīta leņķa un tas ir neprecīzs. Maijeram breikbumba. Argentīnietis neuztver Gulbja servi. Pretinieks izmantojis tikai trīs no 14 breikbumbām. Maijers kļūdās. Nākamajā izspēlē Gulbis sit bumbiņu pa taisno no gaisa, pieskrējis pie tīkla. Latvietis sācis servēt ievērojami labāk, kas arī ļāvis viņam rādīt pieklājīgu sniegumu.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 4-4Gulbis apliecina savu ātrumu, izskrienot līdzi trim bumbiņām no vienas laukuma puses līdz otrai. Tad latvietis vēl paspēj laikā līdz tīklam, no kurienes gūst punktu, Maijeram 0:15. Gulbis labi sagrābis kontroli pār geimu, bet lieka kļūda ļauj Maijeram atgūties līdz 30:30. Latvietis izpilda pāris labus sitienus, tomēr Maijers atkal uzvar izspēli, pietuvojoties tīklam, Maijeram 40:30. Brīžiem daudzsološo geimu, tomēr uzvar pretinieks.

Maijers kortā kustās lēnāk, bet Gulbis sācis spēcīgāk uzbrukt. No malas izskatās, ka šis sets būs noteicošais visā cīņā

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 4-3Tagad pienākusi Gulbja kārta, vajāt pretinieku ar servēm. Maijeram nesokas tās uzņemt, Gulbim 30:0. Latvietis izvelk pāris zemas bumbiņas, bet Maijers kļūdās bekhendā, 40:0. Maijers divus punktus atspēlē, pateicoties Gulbja kļūdām, 40:30. Gulbis izpilda viltīgu saīsināto sitienu ar slīpu lidojumu, bet tas krīt tieši ārpus laukuma, 40:40. Veiksmīgs sitiens no tieša tuvuma tīklam un eiss ļauj latvietim uzvarēt geimu.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 3-3Maijers dodas pie tīkla, bet tas galu galā nebija nepieciešams. Gulbis kļūdās sitienā no gala līnijas, Maijeram 15:0. Scenārijs tiek atkārtots, Maijeram uzreiz metoties uzbrukumā pēc savas serves, tomēr argentīnietis kļūdās diezgan vieglā situācijā, 15:15. Pāris veiksmīgas serves un Maijers vadībā jau 40:15. Nākamā serve izrādās šajā geimā pēdējā. Arīdzan to Gulbis atsit neveiksmīgi.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 3-2Maijers atkal cenšas raidīt bumbiņu garām pie tīkla esošajam Gulbim. Šoreiz pietrūkst centimetri, Gulbim 15:0. Dubultkļūda pēc pavisam neprecīzas otrās serves, 15:15. Maijers izpilda spēcīgu forhendu, Gulbim jāatkāpjas, lai to atsistu un jāizpilda sarežģīts sitiens pretēji kustības virzienam, 30:30. Latvietis trāpīgā brīdī mazliet paceļ bumbiņu augstāk, kas sagādā problēmas Maijeram. No tā brīža Gulbis spēj sagrābt kontroli pār izspēli un uzvarēt pēdējo punktu.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 2-2Maijers piespiež Gulbim aizsniegties līdz potītēm nokritušai bumbiņai. Latvietis spēj atsities, bet nākamais sitiens jau palīdz pretiniekam uzvarēt geimu. Arī nākamajā izspēlē latvietis tiek apspēlēts, Maijeram 40:0. Argentīnietis pavisam ātri atgūstas, pie savas serves apspēlējot Gulbi.

Gulbis ātri izlīdzināja rezultātu un pirmo reizi spēlē ir vadībā. Varbūt tas dos psiholoģiski pārliecību. Jo fiziski Gulbis izskatās labi un pēdējos geimos jau spēlē uzbrūkoši.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 2-1Neticami neprecīzs Gulbja forhends, 0:15. Gulbis gūst pārsvaru pie sava geima, taču atkal pieļauj nepiespiestu kļūdu, 30:30. Latvietis ar servi pavisam "padzen" argentīnieti no laukumā, tad atliek raidīt bumbiņu tukšā laukumā, 40:30. Pēc ilgiem laikiem iespēja uzvarēt savas serves geimu. Maijers neuzņem servi, tas tiek izdarīts.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 1-1. Gulbis lauž Maijera serviGulbis neveiksmīgi atsit Maijera servi un uz to reaģē, samainot raketes, 15:15. Maijeram padodas varen jaudīga serve, uz kuru Gulbis pat nenoreaģē, bet tā tomēr lidojusi ārpus laukuma. Pretinieka servēšana jebkurā gadījumā bijusi vairākas klases augstāka. Pēc otrās serves Maijers pieskrien pie tīkla un apmāna uz gala līnijas esošo Gulbi, 30:30. Gala līnijas sitienu cīņā uzvar Gulbis, breikbumba. Tenisisti sacenšas pa diagonāli līdz Maijeram sanāk pavisam zems sitiens tīklā.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6, 0-1. Gulbis zaudē serves geimuMaijers pietuvojas tīklam un knapi paspēj aizķert Gulbja raidītu sitienu, kas krīt ļoti zemu latvieša laukuma pusē, 15:15. Nākamreiz jau Maijers tieši apspēlē Gulbi no gala līnijas, raidot bumbiņu garām pie tīkla esošajam tenisistam, Gulbim 15:30. Latvietis kļūdās vēlreiz, 15:40. Maijeram divas breikbumbas. Gulbis veiksmīgi atspēlē abas. Otrā izspēle izvēršas ļoti skaisti, Gulbim divreiz izcili nospēlējot pie tīkla, 40:40.Ilgākā izspēle pagaidām noslēdzas, Gulbim apmānot pretinieku ar ķermeņa valodu, bet netrāpot bekhendu laukumā, Maijeram pārsvars. Gulbis atkal veiksmīgi nospēlē pie tīkla. Patīkamas pārmaiņas pēc pirmā seta, kurā latvietis zaudēja visās trijās šādās situācijās, 40:40. Dubultkļūda, pārsvars Maijeram. Latvietis punktu atspēlē. Gulbis izpilda saīsināto sitienu, abiem tenisistiem nākas satikties pie tīkla. Atkal uzvar Maijers, pārsvars Maijeram. Vēl viena Maijera kļūda neļauj izmantot breikbumbu. Gulbis izpilda ļoti labu servi, kuru Maijers atsit ar grūtībām. Izspēle norit līdz abiem tenisistiem jādodas pie tīkla. Tur argentīnietis izcili atsit Gulbja sitienu pa taisno no gaisa un uzvar geimā. Pagaidām argentīnietis apspēlē latvieti visos spēles komponentos.

Pirmā seta statistika:

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-6. Maijers uzvar pirmajā setāLatvietis neveiksmīgi atsit Maijera servi, Maijeram 30:0. Gulbim nesanāk atsist tieši stūrī kritušu bumbiņu, Maijeram trīs setbumbas. Argentīnietis izmanto jau pašu pirmo. Pirmajā setā diži pozitīvas pazīmes grūti saskatīt.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-5. Gulbis zaudē serves geimuMaijers bumbiņu atsit ar nepareizo raketes daļu, bumbiņa aizlido augstu gaisā, Gulbim 15:0. Nākamajā izspēlē viņa sitienu knapi aptur tīkls, 15:15. Latvietis lēnām tuvojas tīklam, bet Maijers viņu apspēlē ar gar sānu līniju raidītu sitienu. Argentīnietis izpelnās aplausus un ovācijas, Gulbim 15:30. Vēl viens Latvijas tenisistam neaizsniedzams sitiens, 15:40. Gulbis izpilda virtuozu saīsināto sitienu. Maijers līdz tam paspēj aizskriet, kas ļauj latvietim izmēģināt sveci pāri pretiniekam. Tā lido ārpus laukuma.

Gulbis meklē savu spēles stilu, bet pagaidām tas viņam nesokas. Maijers vairāk aizstāvas. Argentīnietim ir teips uz kakla, kas viņam sagādājis problēmas pedējā laikā.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-4Gulbis ar skaistu sitienu pa diagonāli atstāj Maijeru kā iestigušu pludmales smiltīs, Maijeram 0:15. Argentīnietis pieļauj jau otro dubultkļūdu spēlē, Maijeram 15:30. Gulbis piespiests izpildīt sēriju ar bekhendiem līdz viņu pieviļ meistarība, 30:30. Maijers, nonācis situācijas noteicēja pozīcijā, kļūdās. Gulbim breikbumba. Latvietis pie šīs iespējas diezgan ātri kļūdās, 40:40. Tenisisti atkal apmainās ar vairākiem bekhendiem. Tīkliņš glābj Gulbi, bumbai nokrītot tieši Maijera pusē pēc pretinieka sitiena. Vēl viena breikbumba. Maijers to atspēlē ar laukuma stūrī raidītu sitienu. Pēcāk Gulbim nesanāk uzņemt viņa servi, pārsvars Maijeram. Gulbis kļūdās un nonāk zaudētājos ar 1-4.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-3. Gulbis zaudē serves geimuGulbis dodas pie tīkla un akrobātiskā lēcienā, atmuguriski cenšas pārtvert Maijera izpildīto "sveci". Sitiens gan sanāk nesekmīgs, 15:15. Latvietis izpilda labu, griezto otro servi, tomēr Maijers spēj atkauties līdz Gulbis pieļauj kļūdu sitienā, 30:30. Ļoti liels skaits Gulbja servju skārušas tīklu. Šī iemesla dēļ latvietis negūst "eisu". Pēcāk tenisists kļūdās pie tīkla veiktā sitienā, 30:40. Maijeram atkal breikbumba. Gulbis tiek iztrenkāts pa gala līniju līdz Maijers jau nonācis pie paša tīkla. Šķiet, ka latvietim nav varianti atspēlēties, bet viņš izpilda varenu sveci, kas krīt tieši uz gala līnijas. Sekojošais argentīnieša sitiens ir jau neprecīzs, 40:40.Gulbis parocīgā situācijā izpilda pavisam nesekmīgu forhendu. Maijera pārsvars tiek atspēlēts ar pirmo "eisu" šajā spēlē. Argentīnietis negaidīti uzceļ bumbiņu gaisā, dodot Gulbim iespēju parocīgi uzbrukt. Latvieša sitiens gan krīt tieši ārpus laukuma. Atkal 40:40. Maijers pēc Gulbja kļūdas tiek pie vēl vienas breikbumbas, šoreiz tā tiek izmantota.

Argentīnas žurnālisti pirms spēles teica, ka Maijeram ir veselības problēmas un tenisists divas nedēļas nav trenējies. Pagaidām gan laukumā to nevar just.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-2Maijers pēc serves nekavējoties dodas pie tīkla. Gulbis gan nespēj precīzi uzņemt servi, Maijeram 30:0. Vēl viens neprecīzs sitiens latvieša izpildījumā, 40:0. Arīdzan pēdējo servi Gulbim nesanāk uzņemt. Geims zaudēts praktiski bez variantiem.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 1-1 Gulbis savu serves geimu uzsāk ar dubultkļūdu, 0:15. Latvietim pavisam nesokas ar pirmajām servēm. Pagaidām nācies uzbrukt tikai ar otrajām, 15:30. Beidzot padodas pirmā serve un rodas arī rezultāts. Maijers sit bumbiņu ārpus laukuma, 30:30. Maijeram breikbumba. Argentīnietis atsit Gulbim bumbiņu neparocīgā vietā, un latvietis kļūdās. Pagaidām saraustīta spēle. Pēc ilgāka pārtraukuma izspēle izvēršas ilgāka. Tā noslēdzas ar Maijera kļūdu, 40:40.Gulbim padodas ļoti laba serve, Maijeram jāsniedzas līdz bumbiņai laukuma stūrī. Argentīnietis nespēj to raidīt laukumā. Pretinieks kļūdas sitienā, abiem tenisistiem apmainoties ar uzbrukumiem no gala līnijas.

Ernests Gulbis – Leonardo Maijers 0-1 Spēle sākusies ar Maijera servi, 15:0. Gulbis garākā izspēlē sit tīklā pēc behenda. Līdzīgu kļūdu gan atkārto pretinieks, Maijeram 30:15. Argentīnietis pieļauj dubultkļūdu, 30:30. Latvietis labi atsit Maijera servi, tomēr nespēj izmantot veiksmīgo situāciju, un kļūdās sitienā, Maijeram 40:30. Pretinieks Gulbi padzen pavisam tālu no gala līnijas. Gulbis atsitas līdz argentīnietis nomāc viņu un uzvar pirmajā geimā.

Bijušais Latvijas tenisists Andis Juška uzskata, ka Gulbim ir svarīgi gūt uzvaru šajā spēlē, jo latvietis sen nav guvis pārliecību par saviem spēkiem.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/juska-par-latvijas-tenisistiem-vimbldona-ja-spele-aizies-vini-var-uzvaret-jebkuru.d?id=51234245

Šī sezona 30 gadus vecajam Gulbim gan nav bijusi pārāk veiksmīga. Latvijas tenisists 25 spēlēs izcīnījis tikai sešas uzvaras, turklāt pašlaik pārcietis piecu zaudējumu sēriju.

Latvietis pērn kļuva par pirmo tenisistu sešu gadu laikā, kurš no kvalifikācijas turnīra aizcīnījās līdz Vimbldonas astotdaļfinālam. Tajā tenisists cieta ceļgala savainojumu, bet tāpat spēja izrādīt pretestību spēcīgajam Japānas tenisistam Kei Nišikori, piekāpjoties 6-4, 6-7 (5:7), 6-7 (10:12), 1-6.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/gulbis-pec-savainojuma-gusanas-nespej-izradit-pretestibu-nisikori.d?id=50197443

Ernests Gulbis ar Maijeru spēlējis divas reizes pirms deviņiem gadiem – katram tenisistam ir pa vienai uzvarai savstarpējās spēlēs. Argentīnietis pērn Vimbldonā izstājās pirmajā kārtā, bet vispār Londonā reizi bijis ceturtajā kārtā, vēl reizi trešajā kārtā, bet pārējās reizes izstājies jau pēc pirmās vai otrās spēles.

Gulbis nonācis zarā, caur kuru trešajā kārtā, visticamāk, kādam nāksies tikties ar ranga pirmo raketi Novāku Džokoviču. Tomēr vispirms jāsper pirmais solis, tiekoties ar 59. pozīcijā esošo argentīnieti Leonardo Maijeru.

Esat sveicināti sporta līdzjutēji! Dalību Vimbldonas čempionātā pirmdien uzsāk visi trīs Latvijas pārstāvji šajā turnīrā. Pirmais laukumā dosies Ernests Gulbis, kuram paredzēta dienas otrā spēle astotajā kortā.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/tenisa-svetki-londona-sevastova-ostapenko-un-gulbis-sak-prestizo-vimbldonas-cempionatu.d?id=51234943