Vimbldonas čempionāts: Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 34.) ceturtdien aizvada Vimbldonas čempionāta otrās kārtas maču pret Darju Kasatkinu (WTA 35.) no Krievijas.

Vimbldonas čempionāts: Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1, 0-1Pirmajā izspēlē tenisistes "bumbojās" ilgāk, līdz Ostapenko sita tīklā. Ar nākamajām divām servēm Ostapenko netika galā, taču "sausā" rīdziniece nepalika. Pēc labas serves uzņemšanas Kasatkina sita tīklā. "Ieķerties" šajā geimā Ostapenko neizdevās.

Sākas 2. sets.

Pirmā seta statistika:

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 6-1. Ostapenko uzvar 1. setu.Ostapenko pieļāva pirmo dubultkļūdu mačā, bet pēc tam viņa kortā dominēja un guva četrus punktus pēc kārtas, divas izspēles uzvarot "tīri"

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 5-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Serves geims Kasatkinai iesākas neveiksmīgi - vispirms neveiksme sitienā, tad dubultkļūda. Ostapenko trešajā izspēlē uzspieda savu spēli un panāca pretinieces sitienu ārpus laukuma, bet noslēgumā fantastisks sitiens no kreisās gar sāna līniju, bumbiņai trāpot pa gala līniju.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 4-1Jaudīgi sitieni Ostapenko deva divus ātrus punktus, bet Kasatkina atbildēja ar veiksmīgu uzbrukumu serves uzņemšanā. Ostapenko ceturtajā izspēlē netrāpīja laukumā, bet tad sitienā no labās bumbiņa skāra tīkla augšdaļu un patraucēja Kasatkinai uzņemt bumbiņu. Latvijas tenisiste ar sitienu no kreisās, sitot bumbiņu no gaisa, trāpīja laukumā un noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 3-1Fantastiska serves uzņemšana Ostapenko izpildījumā, precīzi sitot gar sāna līniju. Tad viņa divreiz no kreisās trāpīja tīklā, brīdi vēlāk neizdevās sitiens pa diagonāli. Kasatkinai vēl viena dubultkļūda, un to Ostapenko izmantoja, lai "ieķertos" cīņā par breikbumbu. Sitiens no kreisās pa sāna līniju panāca pretinieces kļūdu. Ostapenko bija labi domājusi izspēlēt saīsināto sitienu, bet tas neizdevās, bet noslēgumā viņa netika galā ar servi.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 3-0Ostapenko izspēlēja saīsināto sitienu, Kasatkina laicīgi tika pie bumbiņas, taču netrāpīja laukumā. Rīdziniecei no sarežģītas epizodes neizdevās trāpīt pāri tīklam otrajā epizodē, bet viņa reabilitējās ar "eisu". Tam sekoja vēl viena laba serve, tomēr Kasatkina turpināja cīņu un guva punktus ar precīzu sitienu gan no labās, gan no kreisās (40:40). Ostapenko gan geima galotnē nospēlēja droši un nosargāja savu servi.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Kasatkina geimu sāka ar dubultkļūdu, bet tad Ostapenko netrāpīja laukumā uzbrukumu no labās pa diagonāli. Ar labu serves uzņemšanu Ostapenko ieguva iniciatīvu izspēlē, un ar to viņa panāca pretinieces sitienu tīklā. Kasatkina vēlreiz pieļāva dubultkļūdu, kas Ostapenko deva breika iespēju. To viņa izmantoja ar perfektu sitienu serves uzņemšanā, trāpot gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina 1-0Pirmajā izspēlē Kasatkina izspēlē sita pāri laukumam, bet pēc tam Ostapenko ar spēcīgiem sitieniem uzlauza pretinieces aizsardzību. Tenisistei no Krievijas uzbrukums serves uzņemšanā bija pārāk spēcīgs, bet noslēgumā Ostapenko izpildīja "eisu".

Jeļena Ostapenko – Darja Kasatkina. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Ostapenko WTA rangā ierindojas 34. vietā, bet Kasatkina ieņem uzreiz nākamo pozīciju. Abām tenisistēm ir pa četriem WTA vienspēļu turnīru tituliem.

Jeļenai Ostapenko Vimbldonas čempionātā pēc graujošas uzvaras pirmajā kārtā otrajā kārtā gaidāms duelis pret tenisisti, kuru viņa pazīst ļoti labi. Ostapenko un Darja Kasatkina savā karjerā tikušās piecas reizes, trīs reizes uzvarot tenisistei no Latvijas.